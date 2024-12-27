Окупанти з вечора обстріляли Нікопольщину з артилерії та вдарили дроном

З вечора 26 грудня ворог знову обстрілював Нікопольський район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"З вечора агресор продовжував обстрілювати Нікопольщину з важкої артилерії. Застосовував і дрон-камікадзе. Потерпали райцентр і Покровська громада.

Минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Вночі сили ППО знищили під областю ворожий БпЛА.

27 грудня у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблим під час ракетної атаки на багатоповерхівку 25 грудня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили дронами-камікадзе по центральному ринку в Нікополі, восьмеро постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж