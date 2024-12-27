Окупанти з вечора обстріляли Нікопольщину з артилерії та вдарили дроном
З вечора 26 грудня ворог знову обстрілював Нікопольський район.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"З вечора агресор продовжував обстрілювати Нікопольщину з важкої артилерії. Застосовував і дрон-камікадзе. Потерпали райцентр і Покровська громада.
Минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Вночі сили ППО знищили під областю ворожий БпЛА.
27 грудня у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблим під час ракетної атаки на багатоповерхівку 25 грудня.
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