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Окупанти з вечора обстріляли Нікопольщину з артилерії та вдарили дроном

Обстріли Нікопольщини 25 грудня

З вечора 26 грудня ворог знову обстрілював Нікопольський  район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"З вечора агресор продовжував обстрілювати Нікопольщину з важкої артилерії. Застосовував і дрон-камікадзе. Потерпали райцентр і Покровська громада.

Минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Вночі сили ППО знищили під областю ворожий БпЛА.

27 грудня у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблим під час ракетної атаки на багатоповерхівку 25 грудня.

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Автор: 

обстріл (28486) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3726) Нікопольський район (191) Покровське (4) війна в Україні (3899)


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