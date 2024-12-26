Окупанти вдарили дронами-камікадзе по центральному ринку в Нікополі, восьмеро постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж
Зранку 26 грудня російські війська завдали удару по центральному ринку Нікополі. Постраждали 6 людей - четверо чоловіків і дві жінки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.
"Сьогодні від ранку ворог вчергове обстрілює місто артилерією та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки безпілотником дістали поранень шестеро людей. Усіх постраждалих госпіталізували. Жінки 39, 63 та 64 років у важкому стані, інші в стані середньої тяжкості. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ДСНС України, значно пошкоджені торгові приміщення.
Станом на 12:00 кількість постраждалих зросла до 8. Як повідомили у ДСНС, з них 7 – госпіталізували до лікарні.
"Одна жінка – у критичному стані, ще 3 людей – у важкому", - йдеться в повідомленні.
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Жінки 39, 63 та 64 років у важкому стані..." Джерело: https://censor.net/ua/p3527115