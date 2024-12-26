УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12051 відвідувач онлайн
Новини Фото
3 498 4

Окупанти вдарили дронами-камікадзе по центральному ринку в Нікополі, восьмеро постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 26 грудня російські війська завдали удару по центральному ринку Нікополі. Постраждали 6 людей - четверо чоловіків і дві жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

"Сьогодні від ранку ворог вчергове обстрілює місто артилерією та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки безпілотником дістали поранень шестеро людей. Усіх постраждалих госпіталізували. Жінки 39, 63 та 64 років у важкому стані, інші в стані середньої тяжкості. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

 За інформацією ДСНС України, значно пошкоджені торгові приміщення.

Станом на 12:00 кількість постраждалих зросла до 8. Як повідомили у ДСНС, з них 7 – госпіталізували до лікарні.

"Одна жінка – у критичному стані, ще 3 людей – у важкому", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: Пошкоджено будинки, інфраструктурні об’єкти і ЛЕП. ФОТОрепортаж

Обстріл Нікополя 26 грудня
Обстріл Нікополя 26 грудня
Обстріл Нікополя 26 грудня
Обстріл Нікополя 26 грудня

Нікополь
Нікополь
Нікополь
Нікополь

Автор: 

обстріл (28486) Нікополь (1190) дрони (4706) Дніпропетровська область (3726) Нікопольський район (191)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...четверо чоловіків і дві жінки...
Жінки 39, 63 та 64 років у важкому стані..." Джерело: https://censor.net/ua/p3527115
показати весь коментар
26.12.2024 12:39 Відповісти
а що нам заважє у відповідь бити дронами по ринках на теріторії кацапстану?
показати весь коментар
26.12.2024 13:09 Відповісти
Краще по військовим заводам , більше користі , але . Але дЄрмак не дозволяє .
показати весь коментар
26.12.2024 14:12 Відповісти
європейські парнери будуть проти
показати весь коментар
26.12.2024 15:29 Відповісти
 
 