Лідер Китаю Сі Цзіньпін наступного року відвідає Росії з візитом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив посол Москви в Пекіні Ігор Моргулов.

"Що не є секретом, то це те, що в пріоритетному порядку наступного року в Росію очікують приїзду голови Китайської народної республіки", - сказав він.

Видання нагадує, що диктатор Путін у лютому 2022 відвідував Китай, оголосивши про партнерство "без обмежень" за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну. Сі Цзіньпін відвідав Москву із візитом у березні 2023 року, що було його першим візитом після переобрання на третій термін.

Путін знову відвідував Пекін у травні 2023 року, заявивши про "нову еру" відносин.

"На міжнародній арені наші країни повинні відповісти подальшою "подвійною протидією" на "подвійне стримування", яке Захід намагається проводити щодо Росії та Китаю", - сказав російський посол.

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