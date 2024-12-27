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Сі Цзіньпін наступного року відвідає Росію, - посол

Сі Цзіньпін відвідає РФ у 2025 році

Лідер Китаю Сі Цзіньпін наступного року відвідає Росії з візитом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив посол Москви в Пекіні Ігор Моргулов.

"Що не є секретом, то це те, що в пріоритетному порядку наступного року в Росію очікують приїзду голови Китайської народної республіки", - сказав він.

Видання нагадує, що диктатор Путін у лютому 2022 відвідував Китай, оголосивши про партнерство "без обмежень" за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну. Сі Цзіньпін відвідав Москву із візитом у березні 2023 року, що було його першим візитом після переобрання на третій термін.

Путін знову відвідував Пекін у травні 2023 року, заявивши про "нову еру" відносин.

"На міжнародній арені наші країни повинні відповісти подальшою "подвійною протидією" на "подвійне стримування", яке Захід намагається проводити щодо Росії та Китаю", - сказав російський посол.

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Автор: 

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Якщо з посадкою в Грозному - то вдобрийпуть!
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27.12.2024 08:59 Відповісти
Принимать земли?
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27.12.2024 09:00 Відповісти
Отаке - на інавгурацію до Трампа нє - а до путлєра вибриком
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27.12.2024 09:12 Відповісти
Це і є один з тих хто підтримує імперію зла в цій кривавій війні і як цинічно звучить китайський "план миру".
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27.12.2024 09:18 Відповісти
китай, это такая же диктаторская помойка, как и быдлостан, мир сам вскормил эту гидру, а теперь

будет вынужден героически с ней бороться.

И всё таки, без очищения и избавления от скверны и балласта, человечеству не обойтись, оно

упёрлось в стену.
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27.12.2024 09:19 Відповісти
 
 