Путіну бракує грошей на війну: В Росії в півтора раза підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху
Президент Росії Владімір Путін підписав закон про посилення покарань за порушення правил дорожнього руху. Поправки набудуть чинності з 1 січня 2025 року.
Про це пише The Moscow Times.
Мінімальна сума штрафу за перевищення швидкості підвищиться з 500 до 750 руб., а максимальна – з 5 тис. до 7,5 тис.руб.
Проїзд на червоне світло каратиметься штрафами від 1 тис. до 1,5 тис. руб. рублів (замість 500-1125 рублів).
За керування у п'яному вигляді доведеться заплатити вже 45 тис. руб. замість нинішніх 30 тис. руб.
Також зростуть штрафи за виїзд на зустрічну смугу – з 5 тис. до 7,5 тис. руб., порушення правил застосування ременів безпеки – з 1 тис. до 1,5 тис. руб., відмову від медогляду – з 30 тис. до 45 тис. руб., недотримання вимог дорожніх знаків або розмітки – з 500 до 750 руб., заподіяння легкої шкоди здоров'ю при порушенні правил дорожнього руху – з 2,5-5 тис. до 3,7-7,5 тис. руб., заподіяння середньої шкоди здоров'ю – з 10-25 тис. до 15-37,5 тис. руб.
Крім того, з 2025 року до 25% буде знижено розмір знижки при сплаті штрафу за деякі порушення. "Бонус" діятиме протягом 30 днів після оформлення штрафу. Зараз знижка становить 50%, але скористатися можливістю її застосування можна протягом 20 днів.
Як повідомлялося, 1 грудня Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. Так, наступного року російський уряд збільшить витрати за статтею "національна оборона" до нового рекорду в 13,49 трлн руб. Порівняно з поточним роком (10,8 трлн руб.) військовий бюджет збільшиться на 25%, стосовно 2023 року (6,8 трлн руб.) – удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) – зросте практично в 4 рази.
Згодом стало відомо, що валютні запаси, які уряд Росії понад 10 років збирав за рахунок сировинних надприбутків бюджету, наближаються до вичерпання. Так, обсяг ліквідних активів Фонду національного добробуту (ФНД) на 1 грудня скоротився до $53,8 млрд.
Перед початком розв'язаної Росією повномасштабної війни роти України у ФНД було близько $140 млрд ліквідних активів. Таким чином, за три роки бойових дій "грошова подушка" російського уряду здулася майже втричі.
У середині грудня цього року Рутін заявив, що Росія не може нескінченно збільшувати витрати на армію, які вже сягнули третини видатків російського бюджету.
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