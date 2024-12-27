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Новини Війна
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ППО збила 13 БПЛА із 24 випущених, ще 11 локаційно втрачено. РФ била балістикою, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака БПЛА 27 грудня. Скільки цілей збито?

У ніч на 27 грудня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 24 ударними БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Балістику рашисти пускали із Воронезької та Курської областей, а БПЛА - із напрямків Орел, Брянськ, Міллерово.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

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Атака БПЛА 27 грудня. Скільки цілей збито?

Автор: 

війна (1400) обстріл (28486) ППО (3188) Повітряні сили (2642) Шахед (997) війна в Україні (3899)


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Молодці. Скільки десятків тисяч наших воїнів не на фронті, а захищають небо України.
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27.12.2024 09:22 Відповісти
З якою метою цікавитесь?
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27.12.2024 09:31 Відповісти
 
 