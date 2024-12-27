Німеччина почала активніше передати танки Leopard 1A5 для потреб Сил оборони, - Forbes

Україна отримала перші 58 зі 155 танків Leopard 1A5 після того, як ФРН змогла усунути низку проблем з постачанням запчастин і відремонтувати ці машини для потреб ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Повідомляють, що перші 58 Leopard 1A5 прибули до початку вересня цього року, тоді як загалом за два роки було спрямовано лише 45 танків Leopard 1 та 2.

"Графік поставки має значення. Leopard 1A5 має стати найчисельнішим танком західного виробництва в Україні, переважаючи 104 нових Leopard 2, 80 M-1 Abrams та 14 британських Challenger 2", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що сам Leopard 1 - це єдині західні танки, які доступні для оснащення сформованих Україною близько десяти нових важких бригад, кожна з яких зазвичай має 31 машину в одному танковому батальйоні.

Нещодавно Берлін оголосив про поставку останньої партії з 15 Leopard 1 цього понеділка. Поступово ця машина 1980-х років, яка є значно легшою за своїх колег з Британії та США, стає більш захищеною, адже українці "доклали максимум зусиль, щоб усунути найбільший недолік цього типу – тонку броню, додавши блоки динамічної броні та сітки проти дронів".

"І здається, модифікації дали результати: З 58 Leopard 1, які українці отримали в період з липня 2023 року до початку вересня 2024, ЗСУ втратили лише шість.Очевидно, що українці неохоче відправляли Leopard 1 на найнебезпечніші ділянки фронту. Під час нещодавніх локальних контратак у Курській області українські бригади забрали свої кілька вцілілих М-1 та Леопард 2A6", - йдеться в матеріалі.

У Forbes додають, що українські екіпажі позитивно відзначили якості німецької машини попри її недоліки. Зокрема, щоби зменшити ризик вибуху 105-міліметрових снарядів у башті після ворожого влучення, екіпажі Leopard 1 зберігають у башті лише частину з 42 снарядів комплекту, а решту залишаються в корпусі. Тому для перезарядки танк має "відкотитися у безпечне місце, а це потребує часу", розповідає український військовий, який обіймає посаду заряджальника в одному з екіпажів.

"Проте заряджальник сказав, що почувається "чудово" в екіпажі Leopard 1. Це не може не тішити, адже незабаром кількість рот, які матимуть Leopard 1 у танкових військах ЗСУ, продовжуватиме тільки зростати", - додають у виданні.

Що відомо про танк Leopard 1

40-тонний Leopard 1 1980-х років випуску - не новий, але і не найстаріший танк на озброєнні України. І хоча він легкий і слабо броньований порівняно з Abrams, він може похвалитися надійною 105-міліметровою основною гарматою і точною системою управління вогнем EMES-18.

Основне озброєння танка представляє 105 мм нарізна гармата L7A3, яка має напівавтоматичний затвор, що відкривається після пострілу автоматично. Відстріляна гільза викидається у спеціальний кошик. Боєукладання першої черги становить 13 снарядів, що розміщуються в башті, зазвичай це осколково-фугасні снаряди DM33 і кумулятивні DM 12. Ще 42 снаряди зберігаються в боєукладанні зліва від сидіння механіка-водія.

23 грудня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Зокрема туди увійшли танки Leopard 1.

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