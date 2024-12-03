Екіпаж танка Leopard 2A4 упритул розстрілює російську піхоту в переліску. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментом бойової роботи українського екіпажу німецького танка Leopard 2A4 на донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські танкісти упритул розстрілюють позиції російської піхоти у переліску.

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