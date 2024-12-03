Екіпаж танка Leopard 2A4 упритул розстрілює російську піхоту в переліску. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментом бойової роботи українського екіпажу німецького танка Leopard 2A4 на донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські танкісти упритул розстрілюють позиції російської піхоти у переліску.
Топ коментарі
+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар03.12.2024 13:16
+8 Grigoriy1959 #595881
показати весь коментар03.12.2024 13:22
+5 Володимир Коржов #575140
показати весь коментар03.12.2024 13:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ось для 1-го Леопарда був би вже ризик.
А Леопарди ''двійки'' вже по своїй конструкції добре броньовані.
На жаль саме Леопардів ''двійок'' у нас дуже мало.
Переважно ''одинички''.
Слава ВСУ!