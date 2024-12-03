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Новини Війна
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Екіпаж танка Leopard 2A4 упритул розстрілює російську піхоту в переліску. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментом бойової роботи українського екіпажу німецького танка Leopard 2A4 на донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські танкісти упритул розстрілюють позиції російської піхоти у переліску.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота двох українських екіпажів німецьких БМП "Marder" на Курщині. ВIДЕО

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Німеччина (7326) зброя (7438) танк (2059) Донецька область (8347) танкова атака (5) Leopard (138)


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Топ коментарі
+8
Прикопав паРашкінців...
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03.12.2024 13:16
+8
Не треба умнічати, "розумнику" Військові знають свою справу на відміну від тебе.
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03.12.2024 13:22
+5
Краще хлопців покласти на ту посадку, а потім їх сім'ям розказувати які в нас командири п@@@@@си, що посилають на м'ясні штурми?
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03.12.2024 13:25
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Не треба умнічати, "розумнику" Військові знають свою справу на відміну від тебе.
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03.12.2024 13:22 Відповісти
Краще хлопців покласти на ту посадку, а потім їх сім'ям розказувати які в нас командири п@@@@@си, що посилають на м'ясні штурми?
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03.12.2024 13:25 Відповісти
краще тебе загнати на штурм. але ти ж не хочеш. тому й приходиться танки використовувати на війні.
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03.12.2024 13:25 Відповісти
Прикопав паРашкінців...
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03.12.2024 13:16 Відповісти
2-й Леопард може собі таке дозволити - там супер броня.
А ось для 1-го Леопарда був би вже ризик.
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03.12.2024 13:38 Відповісти
Звідки там броня, вони всі голі приїхали. Хлопці потім захист самі ладнали.
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03.12.2024 15:26 Відповісти
В Леопардів саме ''одинички'' напів-голі, яких наші хлопці змушені покращувати.
А Леопарди ''двійки'' вже по своїй конструкції добре броньовані.
На жаль саме Леопардів ''двійок'' у нас дуже мало.
Переважно ''одинички''.
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03.12.2024 16:13 Відповісти
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03.12.2024 16:36 Відповісти
Хлопці повністю відповідають девізу на шевроні бригади - "БЕЗ СТРАХУ"!
Слава ВСУ!
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03.12.2024 16:53 Відповісти
КРАЩЕ 100 РАКЕТ ПО ПУТІНУ ТА ЙОГО БЛИЗЬКИМ !)
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03.12.2024 21:57 Відповісти
 
 