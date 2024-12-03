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Новости Война
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Экипаж танка Leopard 2A4 в упор расстреливает российскую пехоту в перелеске.. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы украинского экипажа немецкого танка Leopard 2A4 на донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские танкисты в упор расстреливают позиции российской пехоты в перелеске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа двух украинских экипажей немецких БМП "Marder" на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

Германия (6949) оружие (10212) танк (2253) Донецкая область (9612) танковая атака (3) Leopard (115)


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Топ комментарии
+8
Прикопав паРашкінців...
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03.12.2024 13:16
+8
Не треба умнічати, "розумнику" Військові знають свою справу на відміну від тебе.
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03.12.2024 13:22
+5
Краще хлопців покласти на ту посадку, а потім їх сім'ям розказувати які в нас командири п@@@@@си, що посилають на м'ясні штурми?
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03.12.2024 13:25
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Не треба умнічати, "розумнику" Військові знають свою справу на відміну від тебе.
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03.12.2024 13:22 Ответить
Краще хлопців покласти на ту посадку, а потім їх сім'ям розказувати які в нас командири п@@@@@си, що посилають на м'ясні штурми?
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03.12.2024 13:25 Ответить
краще тебе загнати на штурм. але ти ж не хочеш. тому й приходиться танки використовувати на війні.
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03.12.2024 13:25 Ответить
Прикопав паРашкінців...
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03.12.2024 13:16 Ответить
2-й Леопард може собі таке дозволити - там супер броня.
А ось для 1-го Леопарда був би вже ризик.
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03.12.2024 13:38 Ответить
Звідки там броня, вони всі голі приїхали. Хлопці потім захист самі ладнали.
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03.12.2024 15:26 Ответить
В Леопардів саме ''одинички'' напів-голі, яких наші хлопці змушені покращувати.
А Леопарди ''двійки'' вже по своїй конструкції добре броньовані.
На жаль саме Леопардів ''двійок'' у нас дуже мало.
Переважно ''одинички''.
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03.12.2024 16:13 Ответить
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03.12.2024 16:36 Ответить
Хлопці повністю відповідають девізу на шевроні бригади - "БЕЗ СТРАХУ"!
Слава ВСУ!
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03.12.2024 16:53 Ответить
КРАЩЕ 100 РАКЕТ ПО ПУТІНУ ТА ЙОГО БЛИЗЬКИМ !)
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03.12.2024 21:57 Ответить
 
 