Экипаж танка Leopard 2A4 в упор расстреливает российскую пехоту в перелеске.. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы украинского экипажа немецкого танка Leopard 2A4 на донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские танкисты в упор расстреливают позиции российской пехоты в перелеске.
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+8 Прощай немытая раССея
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+8 Grigoriy1959 #595881
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+5 Володимир Коржов #575140
показать весь комментарий03.12.2024 13:25
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А ось для 1-го Леопарда був би вже ризик.
А Леопарди ''двійки'' вже по своїй конструкції добре броньовані.
На жаль саме Леопардів ''двійок'' у нас дуже мало.
Переважно ''одинички''.
Слава ВСУ!