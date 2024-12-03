Экипаж танка Leopard 2A4 в упор расстреливает российскую пехоту в перелеске.. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы украинского экипажа немецкого танка Leopard 2A4 на донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские танкисты в упор расстреливают позиции российской пехоты в перелеске.

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