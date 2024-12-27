У Нацгвардії є випадки СЗЧ, але бійці не тікають із позицій. До строю повертаються 70%, - Півненко
Випадки самовільного залишення частин у Національній гвардії України не є масовими, бійці не тікають зі своїх позицій.
Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Не масові, але є. Наші СЗЧ не тікають з позицій, вони просто не повертаються до пунктів постійної дислокації. Йдуть - і не повертаються з лікарень, відпусток, вихідних", - сказав він.
За словами командувача Нацгвардії, причини СЗЧ різні, але завдяки законодавчим змінам, які передбачають звільнення військовослужбовців, які самовільно залишили частину, від кримінальної відповідальності, якщо вони повернуться в частину до 1 січня 2025 року, багато хто повертається до строю.
"Це по суті дало можливість багатьом виправити своє рішення чи переосмислити його. І тепер вони знову в частині, з поновленням забезпечення, виплат і без судимості", - зауважив Півненко.
Командувач НГУ додав, що за останні тижні у Нацгвардії вже вийшли на те, що 60-70% тих бійців, які пішли у СЗЧ, знову стають до строю".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 60% бійців Національної гвардії України перебувають безпосередньо на лінії фронту.
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60-70% тих бійців, які пішли у СЗЧ, знову стають до строю" Джерело: https://censor
60% - від якої кількості ? це багато чи мало ? Чому не озвучують просто цифри , а відсотки ліди і самі зможуть порахувати ...