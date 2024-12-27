Словаччина готова активно сприяти мирному процесу між Росією та Україною, - МЗС

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що підтримує будь-які мирні ініціативи, необхідні для якнайшвидшого закінчення "кровопролиття та руйнувань" у війні РФ проти України.

Про це із посиланням на департамент комунікації дипломатичного відомства пише STVR, передає Цензор.НЕТ.

Бланар заявив, що "Словаччина послідовно виступає за мирні рішення і підтримує будь-які мирні ініціативи".

Саме тому цього року я також був присутній на мирному саміті у Швейцарії. Всі учасники погодилися з тим, за що виступає наш уряд, що подальші мирні переговори повинні відбуватися за участю всіх сторін, а отже, і Росії", - зауважив він.

За його словами, підготовка до другого саміту відбуватиметься на різних рівнях.

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Зазначається, що Словаччина неодноразово заявляла, що пропонує свій майданчик для таких переговорів.

"У цьому контексті ми розглядаємо заяву російського президента, який визнав, що частина мирних переговорів може бути проведена в Словаччині, як позитивний сигнал для якнайшвидшого закінчення цієї війни, кровопролиття і руйнувань", - сказав Бланар.

Словацький уряд також повідомив про таку можливість своїм українським партнерам під час спільної міжурядової зустрічі в Ужгороді на початку жовтня, додав глава МЗС Словаччини.

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Нагадаємо, у четвер, 26 грудня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну провести мирні перемовини в його країні. Путін відповів, що "Росія не проти цього".