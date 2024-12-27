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Новини Війна
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Словаччина готова активно сприяти мирному процесу між Росією та Україною, - МЗС

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що підтримує будь-які мирні ініціативи, необхідні для якнайшвидшого закінчення "кровопролиття та руйнувань" у війні РФ проти України. 

Про це із посиланням на департамент комунікації дипломатичного відомства пише STVR, передає Цензор.НЕТ.

Бланар заявив, що "Словаччина послідовно виступає за мирні рішення і підтримує будь-які мирні ініціативи".

Саме тому цього року я також був присутній на мирному саміті у Швейцарії. Всі учасники погодилися з тим, за що виступає наш уряд, що подальші мирні переговори повинні відбуватися за участю всіх сторін, а отже, і Росії", - зауважив він.

За його словами, підготовка до другого саміту відбуватиметься на різних рівнях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РосЗМІ пишуть, що Фіцо запропонував Путіну провести мирні перемовини в Словаччині, той погодився

Зазначається, що Словаччина неодноразово заявляла, що пропонує свій майданчик для таких переговорів.

"У цьому контексті ми розглядаємо заяву російського президента, який визнав, що частина мирних переговорів може бути проведена в Словаччині, як позитивний сигнал для якнайшвидшого закінчення цієї війни, кровопролиття і руйнувань", - сказав Бланар.

Словацький уряд також повідомив про таку можливість своїм українським партнерам під час спільної міжурядової зустрічі в Ужгороді на початку жовтня, додав глава МЗС Словаччини.

Читайте також: "Досить Росії": У Братиславі пройшла акція протесту через візит Фіцо до Путіна. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у четвер, 26 грудня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну провести мирні перемовини в його країні. Путін відповів, що "Росія не проти цього".

Автор: 

війна (1400) Словаччина (1102) переговори з Росією (1083) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+6
Невже словаки змусять кацапів звалити з України, прибрати свій послід з наших територій і виплатити репарації?
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27.12.2024 10:28
+5
Тільки вентіль не чипайте. А ми вам натомість будемо срати в ЄС і НАТО і смоктати у *****
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27.12.2024 10:05
+5
Нынешняя словакия это путлеровский холоп и холуй, пусть они засунут свои инициативы себе в одно место.
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27.12.2024 10:06
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Тільки вентіль не чипайте. А ми вам натомість будемо срати в ЄС і НАТО і смоктати у *****
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27.12.2024 10:05 Відповісти
Нынешняя словакия это путлеровский холоп и холуй, пусть они засунут свои инициативы себе в одно место.
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27.12.2024 10:06 Відповісти
Просто газ кацапський дуже треба ...
А те що війна вже 10 років , так то таке ...
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27.12.2024 10:07 Відповісти
)))))))))))) відверто проросійська країна готова бути посередником? Та ти шо
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27.12.2024 10:09 Відповісти
Шо за манзар?
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27.12.2024 10:12 Відповісти
Нам хочуть запропонувати Братиславський папірець замість Будапештського?
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27.12.2024 10:14 Відповісти
словаки на відміну від чехів
дуже ********** 95 квартал..
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27.12.2024 10:14 Відповісти
Ім краще в ,,69 !"
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27.12.2024 10:26 Відповісти
Невже словаки змусять кацапів звалити з України, прибрати свій послід з наших територій і виплатити репарації?
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27.12.2024 10:28 Відповісти
скоріше словаки стануть губернією 3,14дерації, а ніж заставлять кацапів звалити з України.Вже три роки винищення України і українського народу ,але ані США разом з НАТОю, як і ЄС не в силі поки що заставити світове куйло прибрати своїх вбивць з території України....
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27.12.2024 11:17 Відповісти
це добре, значить постачайте більше зброї - мирний процес можливий тільки після розвалу рашки
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27.12.2024 10:45 Відповісти
Ага був у Швейцарії на саміті. Щось ми не чули, що він такого там визначного зробив, щоб зараз думати, що він і його країна щось таке зроблять, що путєн зараз підпише все на світі. Чи цьому словацькому політику не дають спокою лаври Трампа?
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27.12.2024 13:49 Відповісти
 
 