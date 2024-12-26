РосЗМІ пишуть, що Фіцо запропонував Путіну провести мирні перемовини в Словаччині, той погодився
Прем'єр міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну провести мирні перемовини в його країні.
Про це з посиланням на очільника РФ пише пропагандистське видання ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
Путін заявив, що під час останньої зустрічі Фіцо запропонував йому використати Словччину, як майданчик для переговорів між росією та Україною.
За його словами, Москва не проти того, щоб провести перемовини в Словаччині.
Нагадаємо, що 22 грудня 2024 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви на зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним. Він заявив, що здійснив візит до Путіна у відповідь на небажання Зеленського продовжувати транзит російського газу через Україну.
Топ коментарі
+18 Грицько Злий
показати весь коментар26.12.2024 19:39
+14 Лінкольн мкх
показати весь коментар26.12.2024 19:37
+10 Владимир Мессинг
показати весь коментар26.12.2024 19:48
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Не смішіть! Вони просто засцяли, промацавши думку активної частини суспільства.
Звичайно ліліпутін НЕ полетить в Словаччину через повітряний простір країн, що підписали римський статут - тобто ніяк...
... хіба що черз космос на орєшніку і різко вниз
свои условия и предложения.
- Скільки вас там?
- Двоє.
- Ось між собою і говорить!