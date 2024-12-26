Прем'єр міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну провести мирні перемовини в його країні.

Про це з посиланням на очільника РФ пише пропагандистське видання ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Путін заявив, що під час останньої зустрічі Фіцо запропонував йому використати Словччину, як майданчик для переговорів між росією та Україною.

За його словами, Москва не проти того, щоб провести перемовини в Словаччині.

Нагадаємо, що 22 грудня 2024 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви на зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним. Він заявив, що здійснив візит до Путіна у відповідь на небажання Зеленського продовжувати транзит російського газу через Україну.

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