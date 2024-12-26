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РосЗМІ пишуть, що Фіцо запропонував Путіну провести мирні перемовини в Словаччині, той погодився

Прем'єр міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну провести мирні перемовини в його країні.

Про це з посиланням на очільника РФ пише пропагандистське видання ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Путін заявив, що під час останньої зустрічі Фіцо запропонував йому використати Словччину, як майданчик для переговорів між росією та Україною.

За його словами, Москва не проти того, щоб провести перемовини в Словаччині.

Повідомлення ТАСС

Нагадаємо, що 22 грудня 2024 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви на зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним. Він заявив, що здійснив візит до Путіна у відповідь на небажання Зеленського продовжувати транзит російського газу через Україну.

Читайте: Путін готовий пожертвувати всім: обрав Україну замість Сирії, - Foreign Affairs

Автор: 

путін володимир (23821) Словаччина (1102) Фіцо Роберт (202) переговори з Росією (1083)


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Топ коментарі
+18
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26.12.2024 19:39
+14
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26.12.2024 19:37
+10
Вот пусть эти два урода и проводят там переговоры, а Украине плевать на их договорённости, у нас

свои условия и предложения.
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26.12.2024 19:48
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26.12.2024 19:37 Відповісти
Дьошево, Хоботов !

.
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26.12.2024 19:38 Відповісти
На превелике щастя для України більшість фракції "Слуга народа" виявилась патріотичною і не дозволила Єрмаку разом із Зеленським в 2020р. здійснити авантюру та завести у Верховну Раду нелюстрованих донецьких терористів у Верховну Раду в якості представників від Донбасу згідно з омано-мінськими домовленостями.

Не смішіть! Вони просто засцяли, промацавши думку активної частини суспільства.
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26.12.2024 19:47 Відповісти
який патріотизм. вони б хотіли, і наробили б ще більш, але дуже тупі
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26.12.2024 20:29 Відповісти
падаляк, не шифруйся, тебе викрито) Смердить кислими к.цапськ.ми партками, пнх😁
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26.12.2024 19:49 Відповісти
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26.12.2024 19:39 Відповісти
по Словаччині можемо якоюсь ракетою і достать - то давайте в Словаччині
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26.12.2024 19:40 Відповісти
***** туди само не полетить, як не літало воно й до Туреччини.
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26.12.2024 19:51 Відповісти
Гаага прийме обох.
Звичайно ліліпутін НЕ полетить в Словаччину через повітряний простір країн, що підписали римський статут - тобто ніяк...
... хіба що черз космос на орєшніку і різко вниз
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26.12.2024 21:39 Відповісти
Вот пусть эти два урода и проводят там переговоры, а Украине плевать на их договорённости, у нас

свои условия и предложения.
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26.12.2024 19:48 Відповісти
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26.12.2024 19:51 Відповісти
А у Фіцо клепка в голові є ? путін є міжнародний злочинець на якого розповсюджуєтся закон країни що ратифікували римський статут серед них Словачина ,тому допоможи злочинцю потрапити в гаазький трибунал.
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26.12.2024 19:55 Відповісти
- Відкрийте двері, нам потрібно поговорити.
- Скільки вас там?
- Двоє.
- Ось між собою і говорить!
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26.12.2024 19:56 Відповісти
А як же МКС і арешт *****? Ах, да, для Фіцо і Орбана настали нові часи де Европи і міжнародного права вже не існує
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26.12.2024 19:57 Відповісти
Може ще й вагон поставити як ***** бажає
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26.12.2024 20:09 Відповісти
А може повести їх у Києві, щоб заманити сюди *****, а там ну всякиэ нєсчастниє случайные случайности.
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26.12.2024 19:59 Відповісти
А з ким воює Словаччина?
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26.12.2024 20:01 Відповісти
Там якраз легко буде пуйла дістати.
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26.12.2024 20:04 Відповісти
Шо, невже і словаки з руснею воюють?
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26.12.2024 20:10 Відповісти
То не війна, то секс
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26.12.2024 20:29 Відповісти
Тут всі обурюються, але все йде до того, що переговори таки будуть.
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26.12.2024 20:17 Відповісти
Кого з ким, і про що?
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26.12.2024 20:45 Відповісти
Фіцо з ****** про бажані для них сексуальні пози ...
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27.12.2024 15:17 Відповісти
Опять заявления для внутреннего плебса обоих клоунов наши СМИ постят как горячие пирожки
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26.12.2024 20:25 Відповісти
Невірно звати гавно пиріжками
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26.12.2024 20:28 Відповісти
Так звані "наші ЗМІ" засмічені рашистськими тролями ...
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27.12.2024 15:21 Відповісти
Звідси й "зростають ноги" вибору тем та акцентування уваги потенційних читачів.
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27.12.2024 15:24 Відповісти
Інформаційна війна вона така ...
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27.12.2024 15:25 Відповісти
Дай Бог
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26.12.2024 20:34 Відповісти
Прокурор ХАН приїде ?Вітаю путлєра і Фіцо ГОНДУРАСА.
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26.12.2024 20:38 Відповісти
Там його і заарештують !
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26.12.2024 21:44 Відповісти
Старезний як світ, постулат, вжитий Маріо П"юзо у "Хрещеному батькові" - "Той, хто першим запропонує переговори - і є зрадником...".
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26.12.2024 21:54 Відповісти
И шо, плешивый выродок не потребовал никаких условий? Не заикался про "ситуацию на земле"? Не вспомнил "стамбульские договоренности"? Вот просто согласен примчаться в Братиславу и все? А как тогда насчет отойти в границы 1648 года?
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26.12.2024 23:20 Відповісти
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27.12.2024 15:26 Відповісти
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27.12.2024 15:28 Відповісти
Ось тут хутина і арештують
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27.12.2024 01:08 Відповісти
 
 