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Новини
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У низці областей скасували графіки відключень світла

знеструмлення

НЕК "Укренерго"  розпорядилося скасувати графіки відключень світла у низці областей України  27 грудня.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ.

Як повідомляє "Львівобленерго", у Львівській області скасовані обмеження електропостачання. Також про скасування відключень до окремої вказівки в Івано-Франківській області написало у Telegram "Прикарпаттяобленерго".

Крім того, скасовані графіки у Волинській області.

"НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно з графіком погодинного відключення на 27 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 08:00 до отримання окремого розпорядження диспетчера", - зазначили у "Волиньобленерго".

Не діють графіки у Закарпатській та Одеській областях.

Нагадаємо, зранку  25 грудня  Росія вкотре  масовано атакувала енергетику України. Від ранку російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, намагаючись знищити енергосистему регіону.

Частина Івано-Франківщини була без електропостачання. РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого є серйозні пошкодження.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всього росіяни випустили понад 70 ракет та понад сотню БПЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У п’ятницю світло відключатимуть із 08:00 до 17:00 для половини черги споживачів, – "Укренерго"

Автор: 

Укренерго (2695) відключення світла (1088) знеструмлення (63)


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Топ коментарі
+3
ЧУДОВО!!! Там скасували - нам добавили!!!
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27.12.2024 11:17
+1
Як розділили групи на підгрупи, так й почався бардак з відключеннями. І назвали це "більш справедливими відключеннями".
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27.12.2024 11:27
+1
Від "армія, мова, віра"
До "скасували відключення світла"
Один "2019/73" крок
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27.12.2024 11:53
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ЧУДОВО!!! Там скасували - нам добавили!!!
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27.12.2024 11:17 Відповісти
Буковель.. а ви потерпите.. вам бігти податки.. в черзі сплачувати. Сарказм.. Але...
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27.12.2024 11:23 Відповісти
А кому там додали?
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27.12.2024 12:46 Відповісти
В тоже время, в Сумской области с 10 часов отключения уже для одной очереди, хотя вчера обещали 0,5...
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27.12.2024 11:23 Відповісти
Співчуваємо. І занепокоєні.. в наж також.. (Київ).. подивіться де підприємства.. і рада найпотужнішого.. тож.. З вами.
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27.12.2024 11:26 Відповісти
Як розділили групи на підгрупи, так й почався бардак з відключеннями. І назвали це "більш справедливими відключеннями".
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27.12.2024 11:27 Відповісти
Хто б сумнівався. "Елітні".
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27.12.2024 11:33 Відповісти
Від "армія, мова, віра"
До "скасували відключення світла"
Один "2019/73" крок
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27.12.2024 11:53 Відповісти
І ***** й підорашенські ракети тут, звісно, ні до чого.
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27.12.2024 12:57 Відповісти
А тоді ***** і ракет не було?
Може ти не знав, але війна почалася ще з 2014.
Але один працюв, щоб зменшити наслідки, а інший нікому нічого не винен.
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27.12.2024 13:41 Відповісти
Так і тоді у ***** були ракети, але чомусь вони на людей не летіли і сотні тисяч не гинули в окопах. Цікаво, чому б це? Може тому, що Президентом був досвідчений політик і дипломат, а не зелений гундосий глист-членограй?
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27.12.2024 14:30 Відповісти
Тільки Київщина, як завжди , сидить з графіками, та ще у посилили їх.
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27.12.2024 14:29 Відповісти
 
 