У низці областей скасували графіки відключень світла

НЕК "Укренерго" розпорядилося скасувати графіки відключень світла у низці областей України 27 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомляє "Львівобленерго", у Львівській області скасовані обмеження електропостачання. Також про скасування відключень до окремої вказівки в Івано-Франківській області написало у Telegram "Прикарпаттяобленерго".

Крім того, скасовані графіки у Волинській області.

"НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно з графіком погодинного відключення на 27 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 08:00 до отримання окремого розпорядження диспетчера", - зазначили у "Волиньобленерго".

Не діють графіки у Закарпатській та Одеській областях.

Нагадаємо, зранку 25 грудня Росія вкотре масовано атакувала енергетику України. Від ранку російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, намагаючись знищити енергосистему регіону.

Частина Івано-Франківщини була без електропостачання. РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого є серйозні пошкодження.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всього росіяни випустили понад 70 ракет та понад сотню БПЛА.

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