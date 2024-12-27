У низці областей скасували графіки відключень світла
НЕК "Укренерго" розпорядилося скасувати графіки відключень світла у низці областей України 27 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як повідомляє "Львівобленерго", у Львівській області скасовані обмеження електропостачання. Також про скасування відключень до окремої вказівки в Івано-Франківській області написало у Telegram "Прикарпаттяобленерго".
Крім того, скасовані графіки у Волинській області.
"НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно з графіком погодинного відключення на 27 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 08:00 до отримання окремого розпорядження диспетчера", - зазначили у "Волиньобленерго".
Не діють графіки у Закарпатській та Одеській областях.
Нагадаємо, зранку 25 грудня Росія вкотре масовано атакувала енергетику України. Від ранку російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, намагаючись знищити енергосистему регіону.
Частина Івано-Франківщини була без електропостачання. РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого є серйозні пошкодження.
Президент Володимир Зеленський заявив, що всього росіяни випустили понад 70 ракет та понад сотню БПЛА.
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До "скасували відключення світла"
Один "2019/73" крок
Може ти не знав, але війна почалася ще з 2014.
Але один працюв, щоб зменшити наслідки, а інший нікому нічого не винен.