Росіяни двічі атакували позиції ЗСУ в районі Вовчанська та Стариці, - ОТУ "Харків"
Обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала, проте залишається складною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.
Російські окупанти завдали 10 авіаударів із використанням 16 КАБів, 47 НАР, а також 74 удари дронами-камікадзе. Здійснили 455 обстрілів позицій захисників України.
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу становлять 102 особи, з них безповоротні - 32, санітарні – 70.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 64 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 танк;
- 3 артилерійські системи;
- 14 автомобілів;
- 8 одиниць спецтехніки;
- 38 БпЛА.
Також знищено:
- 93 укриття для особового складу;
- 5 місць зберігання боєприпасів;
- 1 стартову позицію запуску БпЛА;
- 1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.
Будь ласка, зачекайте...
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