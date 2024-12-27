Росіяни двічі атакували позиції ЗСУ в районі Вовчанська та Стариці, - ОТУ "Харків"

Обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала, проте залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Російські окупанти завдали 10 авіаударів із використанням 16 КАБів, 47 НАР, а також 74 удари дронами-камікадзе. Здійснили 455 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 102 особи, з них безповоротні - 32, санітарні – 70.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 64 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк;

3 артилерійські системи;

14 автомобілів;

8 одиниць спецтехніки;

38 БпЛА.

Також знищено:

93 укриття для особового складу;

5 місць зберігання боєприпасів;

1 стартову позицію запуску БпЛА;

1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

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