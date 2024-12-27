Понад 900 вогневих груп захищають критичну інфраструктуру України, майже 500 із них мобільні, - командувач Нацгвардії

Після отримання технічної допомоги всі вогневі групи Нацгвардії стануть мобільними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 27 грудня в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна заявив командувач Нацгвардії України Олександр Півненко.

"У нас понад 900 вогневих груп, із них близько 500 - мобільних вогневих, решта - стаціонарні. Покращуємо якість роботи мобільних вогневих груп і розраховуємо на їхню ефективність", - заявив він.

Як розповів командувач Нацгвардії, американські союзники допомагають Україні з посиленням захисту критичної інфраструктури від обстрілів РФ.

"Уже від них прийшли перші машини з "цікавим обладнанням". Випробовуємо цю систему захисту, будемо передавати в навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам із радарами дальнього виявлення для знищення шахедів", - заявив він.

Також Півненко зазначив, що вогневі групи Нацгвардії залучені для ефективної роботи системи ППО під управлінням Повітряних сил ЗСУ.

"Ми працюємо над їх оснащенням і підготовкою. У групи є планшети, на яких видно, що і де летить. Бувають різні погодні умови, різна висота прольоту шахедів, тому й ефективність різна. Але рівень роботи цих груп зростає, відповідно, зростає рівень захисту нашої інфраструктури", - підсумував командувач Нацгвардії.

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 24 ударними БПЛА. Сили ППО знищили 13 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.



Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків.

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