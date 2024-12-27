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Понад 900 вогневих груп захищають критичну інфраструктуру України, майже 500 із них мобільні, - командувач Нацгвардії

Скільки вогневих груп забезпечують захист критичної інфраструктури

Після отримання технічної допомоги всі вогневі групи Нацгвардії стануть мобільними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 27 грудня в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна заявив командувач Нацгвардії України Олександр Півненко.

"У нас понад 900 вогневих груп, із них близько 500 - мобільних вогневих, решта - стаціонарні. Покращуємо якість роботи мобільних вогневих груп і розраховуємо на їхню ефективність", - заявив він.

Як розповів командувач Нацгвардії, американські союзники допомагають Україні з посиленням захисту критичної інфраструктури від обстрілів РФ.

"Уже від них прийшли перші машини з "цікавим обладнанням". Випробовуємо цю систему захисту, будемо передавати в навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам із радарами дальнього виявлення для знищення шахедів", - заявив він.

Також Півненко зазначив, що вогневі групи Нацгвардії залучені для ефективної роботи системи ППО під управлінням Повітряних сил ЗСУ.

"Ми працюємо над їх оснащенням і підготовкою. У групи є планшети, на яких видно, що і де летить. Бувають різні погодні умови, різна висота прольоту шахедів, тому й ефективність різна. Але рівень роботи цих груп зростає, відповідно, зростає рівень захисту нашої інфраструктури", - підсумував командувач Нацгвардії.

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 24 ударними БПЛА. Сили ППО знищили 13 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків.

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Автор: 

ППО (3188) Національна гвардія (1530) Півненко Олександр (24) війна в Україні (3899)


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Дуже необхідна для ворога інформація
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27.12.2024 13:05 Відповісти
Прям військову таємницю ворогу розкрили ?
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27.12.2024 13:52 Відповісти
З лазером?! А куди ж без нього.
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27.12.2024 13:34 Відповісти
Пересувні вогневі групи повинні бути в кожному населеному пункті України, і не одна, а декілька, тоді і світло у людей буде, і тепло, і вода! Імхо!
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27.12.2024 15:52 Відповісти
А кураторами і фінансисти цих груп повинні бути інваліди-чиновники, тцкашники, прокурорі, поліціянти, судді з депутатами. Хай свої маєтки захищають за власний кошт!
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27.12.2024 15:55 Відповісти
 
 