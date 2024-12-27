Потрібно виконати 56 кроків, щоб отримати від ЄС 12,5 млрд євро у 2025 році, - Свириденко

У 2025 році Україні потрібно виконати 56 індикаторів в рамках програми Ukraine Facility, щоб отримати 12,5 млрд євро від ЄС.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"2024 - перший рік впровадження програми Ukraine Facility. За його підсумками Україна має отримати €16.2 млрд підтримки. Зі свого боку ми виконали 23 кроки, необхідні для отримання фінансування, 9 із них - достроково, ухвалили 16 стратегічних документів і 15 законів", - зазначила вона.

За словами Свириденко, попереду ще багато роботи.

"Більшість наступних індикаторів (56) припаде саме на 2025 рік. Якщо виконаємо їх, Україна отримає ще €12.5 млрд у бюджет наступного року", - додала віцепрем'єрка.

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