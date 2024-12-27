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Потрібно виконати 56 кроків, щоб отримати від ЄС 12,5 млрд євро у 2025 році, - Свириденко

Ukraine Facility: Україна має виконати 56 кроків для отримання 12,5 млрд євро

У 2025 році Україні потрібно виконати 56 індикаторів в рамках програми Ukraine Facility, щоб отримати 12,5 млрд євро від ЄС.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"2024 - перший рік впровадження програми Ukraine Facility. За його підсумками Україна має отримати €16.2 млрд підтримки. Зі свого боку ми виконали 23 кроки, необхідні для отримання фінансування, 9 із них - достроково, ухвалили 16 стратегічних документів і 15 законів", - зазначила вона.

За словами Свириденко, попереду ще багато роботи.

"Більшість наступних індикаторів (56) припаде саме на 2025 рік. Якщо виконаємо їх, Україна отримає ще €12.5 млрд у бюджет наступного року", - додала віцепрем'єрка.

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Ukraine Facility: Україна має виконати 56 кроків для отримання 12,5 млрд євро

Автор: 

економіка (929) Євросоюз (13408) Свириденко (316)


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Топ коментарі
+11
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27.12.2024 13:56
+10
Не призначати сусідку головою рахункової палати а ескортниць в НАТО? Чи поміняти світлофори? Що ж обрати?!
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27.12.2024 13:57
+9
Як "добре', що ми при владі, подумав дєрмак і решта пройдисвітів.
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27.12.2024 13:54
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Як "добре', що ми при владі, подумав дєрмак і решта пройдисвітів.
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27.12.2024 13:54 Відповісти
То шо тобі мішає відірвати п"яту точку і зробити 56 кроків
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27.12.2024 13:56 Відповісти
"....крок вперед - два кроки назад..." - памятаєте? Ні? А зешоблісти памятають і діють!
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27.12.2024 14:29 Відповісти
А крок "не красти" там є?
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27.12.2024 13:56 Відповісти
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27.12.2024 13:56 Відповісти
Не призначати сусідку головою рахункової палати а ескортниць в НАТО? Чи поміняти світлофори? Що ж обрати?!
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27.12.2024 13:57 Відповісти
Пора Украине делать шаги, чтобы самой зарабатывать деньги, а не просить их заграницей, а то шаги, для получения денег, заведут её не в ту сторону.
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27.12.2024 13:58 Відповісти
Єто школа єрмака та зєлі
Школа бальних танців
,,Вам говорать...
Двє шагі направо
Двє шагі налєво
Шаг впірод
і двє назад
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27.12.2024 14:01 Відповісти
1 крок - зняти зелю. Інші - 55 його посіпак.
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27.12.2024 14:19 Відповісти
І скільки тисяч життів коштує кожен крок?
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27.12.2024 14:19 Відповісти
Є лише кілька кроків щоб змити в унітаз зелену плісняву
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27.12.2024 14:25 Відповісти
"зеленим" потрібно 56 років, щоб виконати 56 кроків...
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27.12.2024 14:58 Відповісти
Вже так просто не дають? Цілий квест потрібно пройти.
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27.12.2024 15:17 Відповісти
Є тільки один крок- перестати красти! 🤬
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27.12.2024 15:43 Відповісти
Перший крок, це не вкрасти ті гроші ще до їх отримання.
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27.12.2024 15:49 Відповісти
На стільки кроків Лідора не вистачить. Він звалиться вже після першого. У матюки на адресу .... ЄС.
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27.12.2024 18:38 Відповісти
 
 