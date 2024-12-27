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Окупанти готують нові штурми у Запорізькій області, - Сили оборони

Сили оборони півдня

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог продовжує проводити активну повітряну та іншу розвідку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Ворог готує штурмові групи для того, щоб активізувати в найближчі терміни також проведення штурмових дій і обстрілів, ударів по цивільній інфраструктурі і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", - зазначив спікер.

Нагадаємо, на півдні  росіяни не полишають спроб захопити острови на Дніпрі.

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Хочется верить и надеяться, что наши главные военные начальники приготовят для всех украинцев праздничный сюрприз и все мы увидим 19-го января, как взрывается крымский мост и как горят и рушатся высотки в городах быдлостана.
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27.12.2024 14:01 Відповісти
Буде.. не переймається так. Тіко.. звідки не чекали жало.
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27.12.2024 14:35 Відповісти
Для ЗЕшобли штурм не на часі, вони саміт миру готують. Пані вже лягли і просить.
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27.12.2024 15:52 Відповісти
 
 