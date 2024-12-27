Окупанти готують нові штурми у Запорізькій області, - Сили оборони
На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог продовжує проводити активну повітряну та іншу розвідку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
"Ворог готує штурмові групи для того, щоб активізувати в найближчі терміни також проведення штурмових дій і обстрілів, ударів по цивільній інфраструктурі і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", - зазначив спікер.
Нагадаємо, на півдні росіяни не полишають спроб захопити острови на Дніпрі.
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Владимир Капарунин #559111
показати весь коментар27.12.2024 14:01 Відповісти Мені подобається 0
Aleks Stcok
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