Україна відновлює контроль фармацевтичного ринку з січня 2025 року, - голова Держлікслужби

З 1 січня 2025 року в Україні поновлюються планові перевірки у сфері фармацевтики, метою яких є відновлення повноцінного контролю за якістю надання медичних послуг.

Про це в інтерв’ю виданню The Pharma Media повідомив голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роман Ісаєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"До плану включено понад 1 тис. медичних закладів та операторів фармринку за різними сферами державного нагляду та контролю: контроль якості лікарських засобів, обіг наркотичних засобів і прекурсорів, промислове виробництво лікарських засобів, оптова і роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів", – уточнює Ісаєнко.

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За словами Ісаєнка, частота перевірок залежатиме від ступеня ризику діяльності підприємств, який визначатиметься за низкою критеріїв. Серед них – кількість керованих підприємством аптечних закладів, наявність належної системи управління якістю виробництва, обсяги виробництва, зберігання та використання речовин з обмеженнями обігу, а також наявність попередніх зауважень від регулюючих органів.

Ісаєнко також підкреслив, що відповідальністю Служби лікарських засобів та контролю за наркотиками у наступному році залишиться контроль за дотриманням аптечними закладами порядку відпуску рецептурних лікарських засобів і медичних виробів. Хоча прийнятий Верховною Радою закон про посилення такого контролю буде введено в дію через 3 місяці з дня скасування воєнного стану, вже зараз Держлікслужба може впроваджувати санкції проти порушників умов відпуску включно з позбавленням ліцензії.

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Окрім ліків, Держлікслужба з наступного року розпочне перевірки косметичної продукції, відповідно до нового технічного регламенту. З червня 2025 року також почне діяти постанова щодо обігу донорської крові, для чого, як повідомляє Роман Ісаєнко, служба зараз розробляє нормативно-правові акти.



"Окрему увагу буде приділено дотриманню аптечними закладами законодавства щодо змісту вивісок та зовнішніх рекламних конструкцій, забезпечення доступності до закладу людям зі спеціальними потребами та інвалідністю. Важливим є питання наявності у працівників аптечного закладу відповідної освіти, вчасного проходження ними підвищення кваліфікації", – підкреслив голова Держлікслужби.

Нагадаємо, мораторій на планові перевірки діяв із 2020 року через пандемію COVID-19, а пізніше – у зв’язку із запровадженням воєнного стану. За оцінками Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, це призвело до тимчасової відсутності належного державного контролю за ринком, що ускладнило боротьбу з неякісними та фальсифікованими препаратами. Очікується, що відновлення перевірок сприятиме підвищенню довіри до фармацевтичного ринку та якості медичних послуг.

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