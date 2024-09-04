Держлікслужба проти Тabletki.ua: нова битва фармацевтичного ринку

Аптечний прайс-агрегатор Tabletki.ua здивований заявами голови Держлікслужби Романа Ісаєнка про те, що сервіс працює поза правовим полем і наголошують, що завжди діяли у повній відповідності до чинного законодавства.

Так сервіс з бронювання ліків онлайн відреагував на коментар виданню LB.ua, де голова Держлікслужби звинуватив прайс-агрегатори в роботі поза правовим полем і неможливості контролювати з боку держави, які саме препарати можна забронювати.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Ми завжди оперативно реагуємо на запити будь-яких державних органів, включно з ДЛС, та сумлінно надаємо всю запитувану чиновниками інформацію. Запропоновані Дерлікслужбою у квітні цього року зміни до ліцензійних умов, на жаль, вели до повної заборони діяльності прайс-агрегаторів, а не до посилення конкуренції з боку аптечних мереж. Саме тому наш сервіс рішуче виступив проти цих змін та ініціював обговорення з ДЛС та МОЗ", – наголосив співзасновник сервісу Тabletki.ua Олександр Муравщик.

Також Тabletki.ua підкреслюють, що сервіс працює лише з ліцензованими аптеками. А вже аптеки несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, розміщеної на нашій платформі.

"І голова Дерлікслужби, і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та його перший заступник Сергій Дубров неодноразово публічно підтверджували, що не мають жодних претензій до діяльності Tabletki.ua. Наш сервіс завжди діяв у повній відповідності до чинного законодавства, яке жодним чином не забороняє діяльність прайс-агрегаторів, зокрема з обміну інформацією між аптеками та споживачами, серед іншого про бронювання чи резервування лікарських засобів", – підкреслює Муравщик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборона бронювати ліки онлайн: Держлікслужба погодилась розглянути пропозиції сервісів

Нагадаємо, скандал довкола можливої заборони сервісів з онлайн-бронювання ліків виник навесні цього року. У квітні зʼявився проєкт постанови щодо змін ліцензійних умов, який фактично унеможлював використання суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, послуг прайс-агрегаторів.

Після широко суспільного резонансу і відповідної петиції відбулись зустрічі з представниками Міністерства охорони здоровʼя, Держлікслужби, аптечних мереж і онлайн-сервісів, де вирішили продовжити обговорення документу. Таких зустрічей відбулось вже понад півдесятка, але фінальної версії документу досі немає.

"17 липня 2024, відбулось остання по цій темі спільна нарада між МОЗ, ДЛС, прайс-агрегаторів та аптек. Таких нарад з травня 2024 було більше 5. Чиновники висловили свою підтримку запропонованим нами змінам та доручили Держлікслужбі закінчити підготовку документа. При цьому, Tabletki.ua погодили спільні зміни з представниками аптек – АПАУ, найбільшою професійною асоціацією аптечного бізнесу. Дотепер ми не бачили фінальну версію змін, які ДЛС готовий винести на розгляд громадськості та державних органів", – деталізували перебіг обговрення представники Тabletki.ua.