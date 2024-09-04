Держлікслужба проти Тabletki.ua: нова битва фармацевтичного ринку
Аптечний прайс-агрегатор Tabletki.ua здивований заявами голови Держлікслужби Романа Ісаєнка про те, що сервіс працює поза правовим полем і наголошують, що завжди діяли у повній відповідності до чинного законодавства.
Так сервіс з бронювання ліків онлайн відреагував на коментар виданню LB.ua, де голова Держлікслужби звинуватив прайс-агрегатори в роботі поза правовим полем і неможливості контролювати з боку держави, які саме препарати можна забронювати.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Ми завжди оперативно реагуємо на запити будь-яких державних органів, включно з ДЛС, та сумлінно надаємо всю запитувану чиновниками інформацію. Запропоновані Дерлікслужбою у квітні цього року зміни до ліцензійних умов, на жаль, вели до повної заборони діяльності прайс-агрегаторів, а не до посилення конкуренції з боку аптечних мереж. Саме тому наш сервіс рішуче виступив проти цих змін та ініціював обговорення з ДЛС та МОЗ", – наголосив співзасновник сервісу Тabletki.ua Олександр Муравщик.
Також Тabletki.ua підкреслюють, що сервіс працює лише з ліцензованими аптеками. А вже аптеки несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, розміщеної на нашій платформі.
"І голова Дерлікслужби, і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та його перший заступник Сергій Дубров неодноразово публічно підтверджували, що не мають жодних претензій до діяльності Tabletki.ua. Наш сервіс завжди діяв у повній відповідності до чинного законодавства, яке жодним чином не забороняє діяльність прайс-агрегаторів, зокрема з обміну інформацією між аптеками та споживачами, серед іншого про бронювання чи резервування лікарських засобів", – підкреслює Муравщик.
Нагадаємо, скандал довкола можливої заборони сервісів з онлайн-бронювання ліків виник навесні цього року. У квітні зʼявився проєкт постанови щодо змін ліцензійних умов, який фактично унеможлював використання суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, послуг прайс-агрегаторів.
Після широко суспільного резонансу і відповідної петиції відбулись зустрічі з представниками Міністерства охорони здоровʼя, Держлікслужби, аптечних мереж і онлайн-сервісів, де вирішили продовжити обговорення документу. Таких зустрічей відбулось вже понад півдесятка, але фінальної версії документу досі немає.
"17 липня 2024, відбулось остання по цій темі спільна нарада між МОЗ, ДЛС, прайс-агрегаторів та аптек. Таких нарад з травня 2024 було більше 5. Чиновники висловили свою підтримку запропонованим нами змінам та доручили Держлікслужбі закінчити підготовку документа. При цьому, Tabletki.ua погодили спільні зміни з представниками аптек – АПАУ, найбільшою професійною асоціацією аптечного бізнесу. Дотепер ми не бачили фінальну версію змін, які ДЛС готовий винести на розгляд громадськості та державних органів", – деталізували перебіг обговрення представники Тabletki.ua.
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ці таблетки.уа дозволяють пенсам економити чималі гроші !
лиже яйцябореться з конкурентами.
Головне, бізнес геть.манцева нарощує оберти - збільшується кількість лудоманів, потенційних жертв вербування!
В Україні катастрофічно скорочується народжуваність не тому, що в аптеках забагато презервативів, а тому, що у владі забагато ган@онів!
73,22 % (13 541 528 виборців) з тих хто прийшли на вибори, тобто з 18 063 978 (63,88 % які прийшли на вибори, від 30,2 млн виборців хто мав право голосу. ).
13 541 528, від 30,2 млн, це ~= 45% від загальної кількості виборців хто мав право голосу в 2019 році.
Тобто менше половини (~45%) виборців (а не 3/4 приблизно, як у випадку 73,22 %) , хто мав право голосу станом на другий тур виборів 2019 року, проголосували за президента який зараз.
Багато хто не зміг проголосувати, по тим чи іншим причинам, були думаю і такі, які були деморалізованими і не прийшли на вибори, через вал інформації, яка пізніше не підтвердилась, а якась інформація була спотворена
(як наприклад розкручена хвиля по ""свинарчукам", які "наживались на війні", а саме запчастини з московії. В результаті, "спалений" був канал запчастин для техніки, який виробляється тільки в московії, і окрім московії більш ніде було взяти. Тобто каналу не стало як такого взагалі, і техніка залишилась в подальшому без запчастин. До прикладу, запчастина "клістрон" (необхідне для функціонування системи ППО, а саме системи ЗРК С-300). Пізніше (а саме 3 липня 2020 року) , з тих запчастин,що були таки поставлені (до спалення каналу поставок) в Україну, ДБР вилучило клістрони з бойової техніки ( повернули тільки 10 червня 2022 року у військо).)
інколи, хтось взнав деталі вже пізніше після виборів, та час не повернеш, та от так, приблизно 45%
(тобто 13 541 548, з яких частина була під впливом того ж валу інформації, яка пізніше не підтвердилась, або мала нюанс, про який не всі знали, як от у випадку з клістронами, що тільки в московії можна придбати, і про завищення ціни, в такому випадку говорити неможна бо, це не картопля яка може вироблятись в різних країнах, і на основі декількох пропозицій, ти формуєш ринкову ціну, а військове обладнання, що нелегальними шляхами придбано, в країні яка воює проти України як мінімум, з 20. 02.2014 (дата на медалі за захват московією, українського Криму) року.)
, від 30,2 млн громадян, хто мав право голосувати, зробили такий вибір який зробили.
Але справа в тому, що ті, хто не пішов на вибори - це пухуфігісти
Але справа в тому, що на вибори не пішли ********фігісти, а це електорат Зє (кАкая разніца).
А якраз за "зе" тоді пішли, напевно всі прихильники
(іноді, серед них і "прихильники", які на той момент, були ошукані недостовірною інформацією.)
"зе", бо їх тоді інформаційно "накрутили" добряче, вони тоді були на ейфорії від гасел, і картинки створеної для "зе" в більшості ЗМІ, також в інформаційну кампанію за "зе" грошима як мінімум, зовсім не мало вклалась московія, одне з гасел московитів тоді яке вона просувала, "кто угодно, только нє Порошенко".
Ліки, це найнеобхідніше і їх повинно бути легко знайти
Tabletki.ua зручний сервіс особливо для пенсіонерів, можна знайти та забронювати ліки, а не бігати пенсіонерам по всіх аптеках!
в кожній аптеці, портрет єрмачини!
а, хто відмовиться, до того прийде тцк!