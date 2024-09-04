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Новини
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Держлікслужба проти Тabletki.ua: нова битва фармацевтичного ринку

аптека

Аптечний прайс-агрегатор Tabletki.ua здивований заявами голови Держлікслужби Романа Ісаєнка про те, що сервіс працює поза правовим полем і наголошують, що завжди діяли у повній відповідності до чинного законодавства.

Так сервіс з бронювання ліків онлайн відреагував на коментар виданню LB.ua, де голова Держлікслужби звинуватив прайс-агрегатори в роботі поза правовим полем і неможливості контролювати з боку держави, які саме препарати можна забронювати.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Ми завжди оперативно реагуємо на запити будь-яких державних органів, включно з ДЛС, та сумлінно надаємо всю запитувану чиновниками інформацію. Запропоновані Дерлікслужбою у квітні цього року зміни до ліцензійних умов, на жаль, вели до повної заборони діяльності прайс-агрегаторів, а не до посилення конкуренції з боку аптечних мереж. Саме тому наш сервіс рішуче виступив проти цих змін та ініціював обговорення з ДЛС та МОЗ", – наголосив співзасновник сервісу Тabletki.ua Олександр Муравщик.

Також Тabletki.ua підкреслюють, що сервіс працює лише з ліцензованими аптеками. А вже аптеки несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, розміщеної на нашій платформі.

"І голова Дерлікслужби, і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та його перший заступник Сергій Дубров неодноразово публічно підтверджували, що не мають жодних претензій до діяльності Tabletki.ua. Наш сервіс завжди діяв у повній відповідності до чинного законодавства, яке жодним чином не забороняє діяльність прайс-агрегаторів, зокрема з обміну інформацією між аптеками та споживачами, серед іншого про бронювання чи резервування лікарських засобів", – підкреслює Муравщик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборона бронювати ліки онлайн: Держлікслужба погодилась розглянути пропозиції сервісів

Нагадаємо, скандал довкола можливої заборони сервісів з онлайн-бронювання ліків виник навесні цього року. У квітні зʼявився проєкт постанови щодо змін ліцензійних умов, який фактично унеможлював використання суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, послуг прайс-агрегаторів.

Після широко суспільного резонансу і відповідної петиції відбулись зустрічі з представниками Міністерства охорони здоровʼя, Держлікслужби, аптечних мереж і онлайн-сервісів, де вирішили продовжити обговорення документу. Таких зустрічей відбулось вже понад півдесятка, але фінальної версії документу досі немає.

"17 липня 2024, відбулось остання по цій темі спільна нарада між МОЗ, ДЛС, прайс-агрегаторів та аптек. Таких нарад з травня 2024 було більше 5. Чиновники висловили свою підтримку запропонованим нами змінам та доручили Держлікслужбі закінчити підготовку документа. При цьому, Tabletki.ua погодили спільні зміни з представниками аптек – АПАУ, найбільшою професійною асоціацією аптечного бізнесу. Дотепер ми не бачили фінальну версію змін, які ДЛС готовий винести на розгляд громадськості та державних органів", – деталізували перебіг обговрення представники Тabletki.ua.

Автор: 

ліки (1318) аптека (187) Держлікслужба (57) фармацевтика (82)


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Топ коментарі
+32
Як людина, яка трохи тямить в фармацевтиці, я авторитетно заявляю:
В Україні катастрофічно скорочується народжуваність не тому, що в аптеках забагато презервативів, а тому, що у владі забагато ган@онів!
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04.09.2024 21:46
+28
Правильно, треба прикрити таблетки юа щоб зеГнидам можна було більше вкрасти, а то бачите простий народ може придбати ліки із знижкою...непорядок!
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04.09.2024 21:37
+26
Коли зеленій собаці нема що робити, то вона лиже яйця бореться з конкурентами.
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04.09.2024 21:35
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Та плювати їм на закони. Платіть "членські внески" ОПі, і працюйте далі!
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04.09.2024 21:34 Відповісти
закриють "аптеку" - спалю "сільраду" суки !!!!!

ці таблетки.уа дозволяють пенсам економити чималі гроші !
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04.09.2024 21:50 Відповісти
І сервіс..не треба рисачити містом, щоб знайти потрібні ліки. Бо людям не тільки аспірин з анальгіном потрібні..
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04.09.2024 21:57 Відповісти
Коли зеленій собаці нема що робити, то вона лиже яйця бореться з конкурентами.
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04.09.2024 21:35 Відповісти
Правильно, треба прикрити таблетки юа щоб зеГнидам можна було більше вкрасти, а то бачите простий народ може придбати ліки із знижкою...непорядок!
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04.09.2024 21:37 Відповісти
Наголосував зескот
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04.09.2024 21:41 Відповісти
Дави їх ,вован(с)

Головне, бізнес геть.манцева нарощує оберти - збільшується кількість лудоманів, потенційних жертв вербування!
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04.09.2024 21:42 Відповісти
Як людина, яка трохи тямить в фармацевтиці, я авторитетно заявляю:
В Україні катастрофічно скорочується народжуваність не тому, що в аптеках забагато презервативів, а тому, що у владі забагато ган@онів!
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04.09.2024 21:46 Відповісти
нажаль, у фармацевтиці в Україні розбирається лише 25% виборців, а решта 73% - ЗЄондони !!!
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04.09.2024 21:52 Відповісти
73% це не зовсім так, реально біля 45%, нижче більш докладно (на скільки володію інформацією) :

73,22 % (13 541 528 виборців) з тих хто прийшли на вибори, тобто з 18 063 978 (63,88 % які прийшли на вибори, від 30,2 млн виборців хто мав право голосу. ).

13 541 528, від 30,2 млн, це ~= 45% від загальної кількості виборців хто мав право голосу в 2019 році.

Тобто менше половини (~45%) виборців (а не 3/4 приблизно, як у випадку 73,22 %) , хто мав право голосу станом на другий тур виборів 2019 року, проголосували за президента який зараз.

Багато хто не зміг проголосувати, по тим чи іншим причинам, були думаю і такі, які були деморалізованими і не прийшли на вибори, через вал інформації, яка пізніше не підтвердилась, а якась інформація була спотворена
(як наприклад розкручена хвиля по ""свинарчукам", які "наживались на війні", а саме запчастини з московії. В результаті, "спалений" був канал запчастин для техніки, який виробляється тільки в московії, і окрім московії більш ніде було взяти. Тобто каналу не стало як такого взагалі, і техніка залишилась в подальшому без запчастин. До прикладу, запчастина "клістрон" (необхідне для функціонування системи ППО, а саме системи ЗРК С-300). Пізніше (а саме 3 липня 2020 року) , з тих запчастин,що були таки поставлені (до спалення каналу поставок) в Україну, ДБР вилучило клістрони з бойової техніки ( повернули тільки 10 червня 2022 року у військо).)

інколи, хтось взнав деталі вже пізніше після виборів, та час не повернеш, та от так, приблизно 45%

(тобто 13 541 548, з яких частина була під впливом того ж валу інформації, яка пізніше не підтвердилась, або мала нюанс, про який не всі знали, як от у випадку з клістронами, що тільки в московії можна придбати, і про завищення ціни, в такому випадку говорити неможна бо, це не картопля яка може вироблятись в різних країнах, і на основі декількох пропозицій, ти формуєш ринкову ціну, а військове обладнання, що нелегальними шляхами придбано, в країні яка воює проти України як мінімум, з 20. 02.2014 (дата на медалі за захват московією, українського Криму) року.)

, від 30,2 млн громадян, хто мав право голосувати, зробили такий вибір який зробили.
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04.09.2024 22:20 Відповісти
Арифметика правильна.
Але справа в тому, що ті, хто не пішов на вибори - це пухуфігісти
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04.09.2024 23:39 Відповісти
З арифметикою все вірно.
Але справа в тому, що на вибори не пішли ********фігісти, а це електорат Зє (кАкая разніца).
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04.09.2024 23:43 Відповісти
Я написав, як я думаю. Може якась частина з тих хто не пішов, і таких кому тоді було "пофік", не пішли.
А якраз за "зе" тоді пішли, напевно всі прихильники
(іноді, серед них і "прихильники", які на той момент, були ошукані недостовірною інформацією.)
"зе", бо їх тоді інформаційно "накрутили" добряче, вони тоді були на ейфорії від гасел, і картинки створеної для "зе" в більшості ЗМІ, також в інформаційну кампанію за "зе" грошима як мінімум, зовсім не мало вклалась московія, одне з гасел московитів тоді яке вона просувала, "кто угодно, только нє Порошенко".
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05.09.2024 00:01 Відповісти
себе порахував?
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04.09.2024 22:15 Відповісти
Й**ана зелень !
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04.09.2024 21:50 Відповісти
у нашій ломєхузні ще дохєра ісаєнків. Начувайтесь.
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04.09.2024 22:04 Відповісти
Мабуть банда хоче відкати або прибрати до рук...
Ліки, це найнеобхідніше і їх повинно бути легко знайти
Tabletki.ua зручний сервіс особливо для пенсіонерів, можна знайти та забронювати ліки, а не бігати пенсіонерам по всіх аптеках!
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04.09.2024 22:06 Відповісти
на кожній таблетці, зображення зе!гундоса!
в кожній аптеці, портрет єрмачини!
а, хто відмовиться, до того прийде тцк!
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04.09.2024 22:23 Відповісти
Ручки Єрмака вже потяглись до аптечного бізнесу.З такими важкими боями вдалось побороти ту аптечну мафію імені Богатирьової і походу все повертається,знов фальсифікат медприпаратів буде доходити до 80%.Зельониє дИбіли думають,що вони втечуть,як їх старші наставники-регіонали.
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04.09.2024 22:24 Відповісти
Тобто по їх логіці, умовний агрегатор hotline.ua працює в правовому полі, а tabletki.ua ні?
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04.09.2024 23:11 Відповісти
Эпоха кінчених.....
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04.09.2024 23:50 Відповісти
Не играйте с огнем, гниды!
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05.09.2024 01:48 Відповісти
Зєрмаки й татарови знову повертають ригівський бєспрєдєл. От і вся новина
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05.09.2024 05:13 Відповісти
 
 