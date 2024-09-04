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Гослекслужба против Тabletki.ua: новое сражение на фармацевтическом рынке

аптека

Аптечный прайс-агрегатор Tabletki.ua удивлен заявлениями главы Гослекслужбы Романа Исаенко о том, что сервис работает вне правового поля и отмечают, что всегда действовали в полном соответствии с действующим законодательством.

Так сервис по бронированию лекарств онлайн отреагировал на комментарий изданию LB.ua, где глава Гослекслужбы обвинил прайс-агрегаторы в работе вне правового поля и невозможности контролировать со стороны государства, какие именно препараты можно забронировать.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Мы всегда оперативно реагируем на запросы любых государственных органов, включая ГЛС, и добросовестно предоставляем всю запрашиваемую чиновниками информацию. Предложенные Дерликслужбой в апреле этого года изменения в лицензионные условия, к сожалению, вели к полному запрету деятельности прайс-агрегаторов, а не к усилению конкуренции со стороны аптечных сетей. Именно поэтому наш сервис решительно выступил против этих изменений и инициировал обсуждение с ГЛС и Минздравом", - отметил соучредитель сервиса ТаЬІеткі.ua Александр Муравщик.

Также ТаЬІеткі.ua подчеркивают, что сервис работает только с лицензированными аптеками. А уже аптеки несут ответственность за полноту и достоверность информации, размещенной на нашей платформе.

"И председатель Гослекслужбы, и министр здравоохранения Виктор Ляшко и его первый заместитель Сергей Дубров неоднократно публично подтверждали, что не имеют никаких претензий к деятельности Tabletki.ua. Наш сервис всегда действовал в полном соответствии с действующим законодательством, которое никоим образом не запрещает деятельность прайс-агрегаторов, в частности по обмену информацией между аптеками и потребителями, в том числе о бронировании или резервировании лекарственных средств", - подчеркивает Муравщик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет бронировать лекарства онлайн: Гослекслужба согласилась рассмотреть предложения сервисов

Напомним, скандал вокруг возможного запрета сервисов по онлайн-бронированию лекарств возник весной этого года. В апреле появился проект постановления об изменениях лицензионных условий, который фактически делал невозможным использование субъектами хозяйствования, которые имеют лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, услуг прайс-агрегаторов.

После широкого общественного резонанса и соответствующей петиции состоялись встречи с представителями Министерства здравоохранения, Гослекслужбы, аптечных сетей и онлайн-сервисов, где решили продолжить обсуждение документа. Таких встреч состоялось уже более полудесятка, но финальной версии документа до сих пор нет.

"17 июля 2024, состоялось последнее по этой теме совместное совещание между Минздравом, ДЛС, прайс-агрегаторов и аптек. Таких совещаний с мая 2024 было более 5. Чиновники выразили свою поддержку предложенным нами изменениям и поручили Гослекслужбе закончить подготовку документа. При этом, Tabletki.ua согласовали совместные изменения с представителями аптек - АПАУ, крупнейшей профессиональной ассоциацией аптечного бизнеса. До сих пор мы не видели финальную версию изменений, которые ДЛС готов вынести на рассмотрение общественности и государственных органов", - детализировали ход обсуждения представители ТаЬІеткі.ua.

Автор: 

лекарства (1223) аптека (128) Гослекслужба (51) фармацевтика (35)


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Топ комментарии
+32
Як людина, яка трохи тямить в фармацевтиці, я авторитетно заявляю:
В Україні катастрофічно скорочується народжуваність не тому, що в аптеках забагато презервативів, а тому, що у владі забагато ган@онів!
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04.09.2024 21:46
+28
Правильно, треба прикрити таблетки юа щоб зеГнидам можна було більше вкрасти, а то бачите простий народ може придбати ліки із знижкою...непорядок!
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04.09.2024 21:37
+26
Коли зеленій собаці нема що робити, то вона лиже яйця бореться з конкурентами.
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04.09.2024 21:35
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Та плювати їм на закони. Платіть "членські внески" ОПі, і працюйте далі!
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04.09.2024 21:34 Ответить
закриють "аптеку" - спалю "сільраду" суки !!!!!

ці таблетки.уа дозволяють пенсам економити чималі гроші !
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04.09.2024 21:50 Ответить
І сервіс..не треба рисачити містом, щоб знайти потрібні ліки. Бо людям не тільки аспірин з анальгіном потрібні..
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04.09.2024 21:57 Ответить
Коли зеленій собаці нема що робити, то вона лиже яйця бореться з конкурентами.
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04.09.2024 21:35 Ответить
Правильно, треба прикрити таблетки юа щоб зеГнидам можна було більше вкрасти, а то бачите простий народ може придбати ліки із знижкою...непорядок!
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04.09.2024 21:37 Ответить
Наголосував зескот
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04.09.2024 21:41 Ответить
Дави їх ,вован(с)

Головне, бізнес геть.манцева нарощує оберти - збільшується кількість лудоманів, потенційних жертв вербування!
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04.09.2024 21:42 Ответить
Як людина, яка трохи тямить в фармацевтиці, я авторитетно заявляю:
В Україні катастрофічно скорочується народжуваність не тому, що в аптеках забагато презервативів, а тому, що у владі забагато ган@онів!
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04.09.2024 21:46 Ответить
нажаль, у фармацевтиці в Україні розбирається лише 25% виборців, а решта 73% - ЗЄондони !!!
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04.09.2024 21:52 Ответить
73% це не зовсім так, реально біля 45%, нижче більш докладно (на скільки володію інформацією) :

73,22 % (13 541 528 виборців) з тих хто прийшли на вибори, тобто з 18 063 978 (63,88 % які прийшли на вибори, від 30,2 млн виборців хто мав право голосу. ).

13 541 528, від 30,2 млн, це ~= 45% від загальної кількості виборців хто мав право голосу в 2019 році.

Тобто менше половини (~45%) виборців (а не 3/4 приблизно, як у випадку 73,22 %) , хто мав право голосу станом на другий тур виборів 2019 року, проголосували за президента який зараз.

Багато хто не зміг проголосувати, по тим чи іншим причинам, були думаю і такі, які були деморалізованими і не прийшли на вибори, через вал інформації, яка пізніше не підтвердилась, а якась інформація була спотворена
(як наприклад розкручена хвиля по ""свинарчукам", які "наживались на війні", а саме запчастини з московії. В результаті, "спалений" був канал запчастин для техніки, який виробляється тільки в московії, і окрім московії більш ніде було взяти. Тобто каналу не стало як такого взагалі, і техніка залишилась в подальшому без запчастин. До прикладу, запчастина "клістрон" (необхідне для функціонування системи ППО, а саме системи ЗРК С-300). Пізніше (а саме 3 липня 2020 року) , з тих запчастин,що були таки поставлені (до спалення каналу поставок) в Україну, ДБР вилучило клістрони з бойової техніки ( повернули тільки 10 червня 2022 року у військо).)

інколи, хтось взнав деталі вже пізніше після виборів, та час не повернеш, та от так, приблизно 45%

(тобто 13 541 548, з яких частина була під впливом того ж валу інформації, яка пізніше не підтвердилась, або мала нюанс, про який не всі знали, як от у випадку з клістронами, що тільки в московії можна придбати, і про завищення ціни, в такому випадку говорити неможна бо, це не картопля яка може вироблятись в різних країнах, і на основі декількох пропозицій, ти формуєш ринкову ціну, а військове обладнання, що нелегальними шляхами придбано, в країні яка воює проти України як мінімум, з 20. 02.2014 (дата на медалі за захват московією, українського Криму) року.)

, від 30,2 млн громадян, хто мав право голосувати, зробили такий вибір який зробили.
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04.09.2024 22:20 Ответить
Арифметика правильна.
Але справа в тому, що ті, хто не пішов на вибори - це пухуфігісти
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04.09.2024 23:39 Ответить
З арифметикою все вірно.
Але справа в тому, що на вибори не пішли ********фігісти, а це електорат Зє (кАкая разніца).
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04.09.2024 23:43 Ответить
Я написав, як я думаю. Може якась частина з тих хто не пішов, і таких кому тоді було "пофік", не пішли.
А якраз за "зе" тоді пішли, напевно всі прихильники
(іноді, серед них і "прихильники", які на той момент, були ошукані недостовірною інформацією.)
"зе", бо їх тоді інформаційно "накрутили" добряче, вони тоді були на ейфорії від гасел, і картинки створеної для "зе" в більшості ЗМІ, також в інформаційну кампанію за "зе" грошима як мінімум, зовсім не мало вклалась московія, одне з гасел московитів тоді яке вона просувала, "кто угодно, только нє Порошенко".
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05.09.2024 00:01 Ответить
себе порахував?
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04.09.2024 22:15 Ответить
Й**ана зелень !
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04.09.2024 21:50 Ответить
у нашій ломєхузні ще дохєра ісаєнків. Начувайтесь.
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04.09.2024 22:04 Ответить
Мабуть банда хоче відкати або прибрати до рук...
Ліки, це найнеобхідніше і їх повинно бути легко знайти
Tabletki.ua зручний сервіс особливо для пенсіонерів, можна знайти та забронювати ліки, а не бігати пенсіонерам по всіх аптеках!
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04.09.2024 22:06 Ответить
на кожній таблетці, зображення зе!гундоса!
в кожній аптеці, портрет єрмачини!
а, хто відмовиться, до того прийде тцк!
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04.09.2024 22:23 Ответить
Ручки Єрмака вже потяглись до аптечного бізнесу.З такими важкими боями вдалось побороти ту аптечну мафію імені Богатирьової і походу все повертається,знов фальсифікат медприпаратів буде доходити до 80%.Зельониє дИбіли думають,що вони втечуть,як їх старші наставники-регіонали.
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04.09.2024 22:24 Ответить
Тобто по їх логіці, умовний агрегатор hotline.ua працює в правовому полі, а tabletki.ua ні?
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04.09.2024 23:11 Ответить
Эпоха кінчених.....
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04.09.2024 23:50 Ответить
Не играйте с огнем, гниды!
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05.09.2024 01:48 Ответить
Зєрмаки й татарови знову повертають ригівський бєспрєдєл. От і вся новина
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05.09.2024 05:13 Ответить
 
 