Гослекслужба против Тabletki.ua: новое сражение на фармацевтическом рынке
Аптечный прайс-агрегатор Tabletki.ua удивлен заявлениями главы Гослекслужбы Романа Исаенко о том, что сервис работает вне правового поля и отмечают, что всегда действовали в полном соответствии с действующим законодательством.
Так сервис по бронированию лекарств онлайн отреагировал на комментарий изданию LB.ua, где глава Гослекслужбы обвинил прайс-агрегаторы в работе вне правового поля и невозможности контролировать со стороны государства, какие именно препараты можно забронировать.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Мы всегда оперативно реагируем на запросы любых государственных органов, включая ГЛС, и добросовестно предоставляем всю запрашиваемую чиновниками информацию. Предложенные Дерликслужбой в апреле этого года изменения в лицензионные условия, к сожалению, вели к полному запрету деятельности прайс-агрегаторов, а не к усилению конкуренции со стороны аптечных сетей. Именно поэтому наш сервис решительно выступил против этих изменений и инициировал обсуждение с ГЛС и Минздравом", - отметил соучредитель сервиса ТаЬІеткі.ua Александр Муравщик.
Также ТаЬІеткі.ua подчеркивают, что сервис работает только с лицензированными аптеками. А уже аптеки несут ответственность за полноту и достоверность информации, размещенной на нашей платформе.
"И председатель Гослекслужбы, и министр здравоохранения Виктор Ляшко и его первый заместитель Сергей Дубров неоднократно публично подтверждали, что не имеют никаких претензий к деятельности Tabletki.ua. Наш сервис всегда действовал в полном соответствии с действующим законодательством, которое никоим образом не запрещает деятельность прайс-агрегаторов, в частности по обмену информацией между аптеками и потребителями, в том числе о бронировании или резервировании лекарственных средств", - подчеркивает Муравщик.
Напомним, скандал вокруг возможного запрета сервисов по онлайн-бронированию лекарств возник весной этого года. В апреле появился проект постановления об изменениях лицензионных условий, который фактически делал невозможным использование субъектами хозяйствования, которые имеют лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, услуг прайс-агрегаторов.
После широкого общественного резонанса и соответствующей петиции состоялись встречи с представителями Министерства здравоохранения, Гослекслужбы, аптечных сетей и онлайн-сервисов, где решили продолжить обсуждение документа. Таких встреч состоялось уже более полудесятка, но финальной версии документа до сих пор нет.
"17 июля 2024, состоялось последнее по этой теме совместное совещание между Минздравом, ДЛС, прайс-агрегаторов и аптек. Таких совещаний с мая 2024 было более 5. Чиновники выразили свою поддержку предложенным нами изменениям и поручили Гослекслужбе закончить подготовку документа. При этом, Tabletki.ua согласовали совместные изменения с представителями аптек - АПАУ, крупнейшей профессиональной ассоциацией аптечного бизнеса. До сих пор мы не видели финальную версию изменений, которые ДЛС готов вынести на рассмотрение общественности и государственных органов", - детализировали ход обсуждения представители ТаЬІеткі.ua.
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ці таблетки.уа дозволяють пенсам економити чималі гроші !
лиже яйцябореться з конкурентами.
Головне, бізнес геть.манцева нарощує оберти - збільшується кількість лудоманів, потенційних жертв вербування!
В Україні катастрофічно скорочується народжуваність не тому, що в аптеках забагато презервативів, а тому, що у владі забагато ган@онів!
73,22 % (13 541 528 виборців) з тих хто прийшли на вибори, тобто з 18 063 978 (63,88 % які прийшли на вибори, від 30,2 млн виборців хто мав право голосу. ).
13 541 528, від 30,2 млн, це ~= 45% від загальної кількості виборців хто мав право голосу в 2019 році.
Тобто менше половини (~45%) виборців (а не 3/4 приблизно, як у випадку 73,22 %) , хто мав право голосу станом на другий тур виборів 2019 року, проголосували за президента який зараз.
Багато хто не зміг проголосувати, по тим чи іншим причинам, були думаю і такі, які були деморалізованими і не прийшли на вибори, через вал інформації, яка пізніше не підтвердилась, а якась інформація була спотворена
(як наприклад розкручена хвиля по ""свинарчукам", які "наживались на війні", а саме запчастини з московії. В результаті, "спалений" був канал запчастин для техніки, який виробляється тільки в московії, і окрім московії більш ніде було взяти. Тобто каналу не стало як такого взагалі, і техніка залишилась в подальшому без запчастин. До прикладу, запчастина "клістрон" (необхідне для функціонування системи ППО, а саме системи ЗРК С-300). Пізніше (а саме 3 липня 2020 року) , з тих запчастин,що були таки поставлені (до спалення каналу поставок) в Україну, ДБР вилучило клістрони з бойової техніки ( повернули тільки 10 червня 2022 року у військо).)
інколи, хтось взнав деталі вже пізніше після виборів, та час не повернеш, та от так, приблизно 45%
(тобто 13 541 548, з яких частина була під впливом того ж валу інформації, яка пізніше не підтвердилась, або мала нюанс, про який не всі знали, як от у випадку з клістронами, що тільки в московії можна придбати, і про завищення ціни, в такому випадку говорити неможна бо, це не картопля яка може вироблятись в різних країнах, і на основі декількох пропозицій, ти формуєш ринкову ціну, а військове обладнання, що нелегальними шляхами придбано, в країні яка воює проти України як мінімум, з 20. 02.2014 (дата на медалі за захват московією, українського Криму) року.)
, від 30,2 млн громадян, хто мав право голосувати, зробили такий вибір який зробили.
Але справа в тому, що ті, хто не пішов на вибори - це пухуфігісти
Але справа в тому, що на вибори не пішли ********фігісти, а це електорат Зє (кАкая разніца).
А якраз за "зе" тоді пішли, напевно всі прихильники
(іноді, серед них і "прихильники", які на той момент, були ошукані недостовірною інформацією.)
"зе", бо їх тоді інформаційно "накрутили" добряче, вони тоді були на ейфорії від гасел, і картинки створеної для "зе" в більшості ЗМІ, також в інформаційну кампанію за "зе" грошима як мінімум, зовсім не мало вклалась московія, одне з гасел московитів тоді яке вона просувала, "кто угодно, только нє Порошенко".
Ліки, це найнеобхідніше і їх повинно бути легко знайти
Tabletki.ua зручний сервіс особливо для пенсіонерів, можна знайти та забронювати ліки, а не бігати пенсіонерам по всіх аптеках!
в кожній аптеці, портрет єрмачини!
а, хто відмовиться, до того прийде тцк!