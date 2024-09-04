Гослекслужба против Тabletki.ua: новое сражение на фармацевтическом рынке

Аптечный прайс-агрегатор Tabletki.ua удивлен заявлениями главы Гослекслужбы Романа Исаенко о том, что сервис работает вне правового поля и отмечают, что всегда действовали в полном соответствии с действующим законодательством.

Так сервис по бронированию лекарств онлайн отреагировал на комментарий изданию LB.ua, где глава Гослекслужбы обвинил прайс-агрегаторы в работе вне правового поля и невозможности контролировать со стороны государства, какие именно препараты можно забронировать.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Мы всегда оперативно реагируем на запросы любых государственных органов, включая ГЛС, и добросовестно предоставляем всю запрашиваемую чиновниками информацию. Предложенные Дерликслужбой в апреле этого года изменения в лицензионные условия, к сожалению, вели к полному запрету деятельности прайс-агрегаторов, а не к усилению конкуренции со стороны аптечных сетей. Именно поэтому наш сервис решительно выступил против этих изменений и инициировал обсуждение с ГЛС и Минздравом", - отметил соучредитель сервиса ТаЬІеткі.ua Александр Муравщик.

Также ТаЬІеткі.ua подчеркивают, что сервис работает только с лицензированными аптеками. А уже аптеки несут ответственность за полноту и достоверность информации, размещенной на нашей платформе.

"И председатель Гослекслужбы, и министр здравоохранения Виктор Ляшко и его первый заместитель Сергей Дубров неоднократно публично подтверждали, что не имеют никаких претензий к деятельности Tabletki.ua. Наш сервис всегда действовал в полном соответствии с действующим законодательством, которое никоим образом не запрещает деятельность прайс-агрегаторов, в частности по обмену информацией между аптеками и потребителями, в том числе о бронировании или резервировании лекарственных средств", - подчеркивает Муравщик.

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Напомним, скандал вокруг возможного запрета сервисов по онлайн-бронированию лекарств возник весной этого года. В апреле появился проект постановления об изменениях лицензионных условий, который фактически делал невозможным использование субъектами хозяйствования, которые имеют лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, услуг прайс-агрегаторов.

После широкого общественного резонанса и соответствующей петиции состоялись встречи с представителями Министерства здравоохранения, Гослекслужбы, аптечных сетей и онлайн-сервисов, где решили продолжить обсуждение документа. Таких встреч состоялось уже более полудесятка, но финальной версии документа до сих пор нет.

"17 июля 2024, состоялось последнее по этой теме совместное совещание между Минздравом, ДЛС, прайс-агрегаторов и аптек. Таких совещаний с мая 2024 было более 5. Чиновники выразили свою поддержку предложенным нами изменениям и поручили Гослекслужбе закончить подготовку документа. При этом, Tabletki.ua согласовали совместные изменения с представителями аптек - АПАУ, крупнейшей профессиональной ассоциацией аптечного бизнеса. До сих пор мы не видели финальную версию изменений, которые ДЛС готов вынести на рассмотрение общественности и государственных органов", - детализировали ход обсуждения представители ТаЬІеткі.ua.