Служби соціального супроводу військових у ЗСУ укомплектовані на 50%, - Генштаб

Служби соціального супроводу військовослужбовців та членів їх родин вже створені в Генштабі, в усіх видах, родах військ та бригадах, триває їх формування в підпорядкованих командуванню Медсил медзакладах. Такі служби укомплектовані на 50%.

Про це повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Олександр Кутков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні у нас триває створення таких підрозділів безпосередньо в медичних закладах, які підпорядковані командуванню Медичних сил, і наостанок - це структурні підрозділи в складі ТЦК та СП... Укомплектованість у тих підрозділах, де вже введені посади,.. становить у більшості близько 50%", - сказав Кутков.

Представник Генштабу нагадав, що робота проводиться з 1 жовтня цього року. За цей період відбувся перший курс підготовки фахівців для служб соціального супроводу на базі Військового інституту Київського національного університету із залученням представників Мінсоцполітики та Мінветеранів.

Проте триденний курс підготовки виявився недостатнім, тож планується збільшити програму підготовки до 6-7 днів. За оновленою програмою курс проводитимуть уже в новому році і запрошуватимуть представників Збройних сил, які у позаштатних підрозділах займаються такою діяльністю з 2014 року.

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