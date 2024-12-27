В Україні будується 139 підземних шкіл, - Міносвіти
Наразі в Україні будуються 139 підземних шкіл, а також кілька десятків закладів професійно-технічної освіти.
Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами Кузьмічової, у стадії активного будівництва — 79 таких об'єктів, а тих що здадуть в експлуатацію вже до кінця цього року — до десяти.
"Усі ці будівництва здійснюються в прифронтових і прикордонних регіонах, де йдуть обстріли і є влучання. Але завершення будівництва абсолютно всіх об'єктів ми очікуємо до 1 вересня 2025 року. Тому що з січня ми заходимо в новий цикл. Ми виділяємо ще гроші на нові об'єкти", — додала посадовиця.
Топ коментарі
+15 Igor Liashenko #598365
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+9 Luk Viktor
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бо ні підземні школи не допоможуть ні підземні заводи
интересно уже назначен будущий владелец площадей??
Треба не школи будувати, а дітей вивозити!
Але ж... хіба злодії тоді вкрадуть?