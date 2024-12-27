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В Україні будується 139 підземних шкіл, - Міносвіти

підземна школа

Наразі в Україні будуються 139 підземних шкіл, а також кілька десятків закладів професійно-технічної освіти.

Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Кузьмічової, у стадії активного будівництва — 79 таких об'єктів, а тих що здадуть в експлуатацію вже до кінця цього року — до десяти.

"Усі ці будівництва здійснюються в прифронтових і прикордонних регіонах, де йдуть обстріли і є влучання. Але завершення будівництва абсолютно всіх об'єктів ми очікуємо до 1 вересня 2025 року. Тому що з січня ми заходимо в новий цикл. Ми виділяємо ще гроші на нові об'єкти", — додала посадовиця.

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Автор: 

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Топ коментарі
+15
Потрібно будувати підземні військові заводи та укриття, а не школи! А діти мають вчитись дистанційно і переховуватись в нормальних укриттях під час тривоги.
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27.12.2024 20:46
+10
Потрібно вибрати верховним головнокомандувачем не істеричного, тупого, лінивого і сцикливого довбограя, а нормальну людину.

бо ні підземні школи не допоможуть ні підземні заводи
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27.12.2024 20:52
+9
139? 100 із них в Покровську? І клумби там же?
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27.12.2024 20:46
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Якщо це не черговий мільярд дерев і мільйон дронів.
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27.12.2024 20:43 Відповісти
139? 100 із них в Покровську? І клумби там же?
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27.12.2024 20:46 Відповісти
Потрібно будувати підземні військові заводи та укриття, а не школи! А діти мають вчитись дистанційно і переховуватись в нормальних укриттях під час тривоги.
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27.12.2024 20:46 Відповісти
Потрібно вибрати верховним головнокомандувачем не істеричного, тупого, лінивого і сцикливого довбограя, а нормальну людину.

бо ні підземні школи не допоможуть ні підземні заводи
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27.12.2024 20:52 Відповісти
це бль@дство, пройоп, чи зрада?
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27.12.2024 20:52 Відповісти
це "хуже нє будєт" 2019 року
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27.12.2024 20:53 Відповісти
по плану в 25 році зе буде підписувати мирний договір. кому ці школи будуть потрібні?
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27.12.2024 20:52 Відповісти
міністр освіти, теж хоче ролс ройс., як у свояка притули.
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27.12.2024 21:14 Відповісти
чМОНям теж їсти треба, а ще й їх блатним з псевдореформами, нушами, підручниками, але то квіточки у порівнянні з тим, що можна нахапати на будівництві. Сором!
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27.12.2024 21:17 Відповісти
заривають кошти в землю замість купівлі озброєнь, потужно!
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27.12.2024 21:32 Відповісти
а потом откроют в них барахолки типа киевского ,,лабиринта,,
интересно уже назначен будущий владелец площадей??
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27.12.2024 21:40 Відповісти
Будують ближче до сірої зони. Щоб потім ворогу легше переробляти в катівні чи фільтраційні табори/гулаги
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27.12.2024 21:41 Відповісти
чи будуть діти балакучих голів навчатися в таких школах? питання, звісно, риторичне
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27.12.2024 21:51 Відповісти
Это же ровным счётом ничего не решает.Распил денег чистой воды.
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27.12.2024 22:29 Відповісти
"Усі ці будівництва здійснюються в прифронтових і прикордонних регіонах, де йдуть обстріли і є влучання."

Треба не школи будувати, а дітей вивозити!
Але ж... хіба злодії тоді вкрадуть?
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27.12.2024 22:53 Відповісти
А підземні шашличні будують?
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27.12.2024 23:13 Відповісти
Враховуючи, що у травні ЗЄ вже вибори планує, це чистий розпил бабла.
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28.12.2024 01:57 Відповісти
Ось і зе підтримка підпалила...
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28.12.2024 06:23 Відповісти
Ідея підземного стадіону ще не з'явилася?
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28.12.2024 07:26 Відповісти
ну цікаво для кого-бо вже на випускних дівчата з дівчатами танцують,тай й тих все меньше і меньше. А дальше-гірше
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28.12.2024 07:41 Відповісти
 
 