Зеленський подякував США за санкції проти грузинського олігарха Іванішвілі

Президент України Володимир Зеленський подякував США за санкції проти грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Вдячний Сполученим Штатам за сильний крок на підтримку грузинського народу і всього нашого регіону - санкції проти Бідзіни Іванішвілі. Іванішвілі є фактичним правителем у Тбілісі сьогодні і робить усе, щоб здати Грузію під контроль Путіна. Втрата будь-якої країни в нашому регіоні, руйнація демократії для одного народу та поширення злочинного російського впливу створюють небезпеку для всього регіону, для всіх народів", - написав Зеленський у телеграмі.

Президент закликав керівництво інших країн-партнерів запровадити такі самі санкції проти Іванішвілі та його оточення і нагадав, що Україна також зробила це.

"Ми закликаємо всіх європейських партнерів, усіх партнерів у світі, які цінують нормальне життя й свободу народів, застосувати саме такі санкції проти Іванішвілі, щоб він усвідомив, якою є ціна за знищення незалежності своєї країни та приниження грузинського народу. Віримо, що жодні мафіозі не зможуть вкрасти мрію грузинського народу про вільне життя в сім’ї вільних народів, у європейській спільноті", - додав Зеленський.

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Нагадуємо, 27 грудня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти Іванішвілі.

5 грудня Зеленський підписав указ про санкції проти Іванішвілі та ще 19 посадовців Грузії.