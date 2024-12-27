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Новини
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Зеленський подякував США за санкції проти грузинського олігарха Іванішвілі

президент України Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував США за санкції проти грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Вдячний Сполученим Штатам за сильний крок на підтримку грузинського народу і всього нашого регіону - санкції проти Бідзіни Іванішвілі. Іванішвілі є фактичним правителем у Тбілісі сьогодні і робить усе, щоб здати Грузію під контроль Путіна. Втрата будь-якої країни в нашому регіоні, руйнація демократії для одного народу та поширення злочинного російського впливу створюють небезпеку для всього регіону, для всіх народів", - написав Зеленський у телеграмі.

Президент закликав керівництво інших країн-партнерів запровадити такі самі санкції проти Іванішвілі та його оточення і нагадав, що Україна також зробила це.

"Ми закликаємо всіх європейських партнерів, усіх партнерів у світі, які цінують нормальне життя й свободу народів, застосувати саме такі санкції проти Іванішвілі, щоб він усвідомив, якою є ціна за знищення незалежності своєї країни та приниження грузинського народу. Віримо, що жодні мафіозі не зможуть вкрасти мрію грузинського народу про вільне життя в сім’ї вільних народів, у європейській спільноті", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії США щодо ситуації у Грузії, я вважаю, слабкі, - Зеленський

Нагадуємо, 27 грудня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти Іванішвілі.

5 грудня Зеленський підписав указ про санкції проти Іванішвілі та ще 19 посадовців Грузії.

Автор: 

Грузія (1844) Зеленський Володимир (23832) санкції (11828) США (22840)


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Топ коментарі
+8
Санкції потрібні вже проти групи ермака.
В себе під оком не бачить,що діється.
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27.12.2024 21:17
+8
Ішак намагається вставити свої 5 копійок будь-куди, аби бути на слуху. Та клали усі вже давно на тебе і твої висери, чмо тупориле.
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27.12.2024 21:25
+6
де ще, зе!чмо не вилизував трампу?
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27.12.2024 21:15
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де ще, зе!чмо не вилизував трампу?
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27.12.2024 21:15 Відповісти
А де тут Трамп у новині?
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27.12.2024 21:20 Відповісти
майже діючий новий президент сша.
чи нє?
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27.12.2024 21:23 Відповісти
То де він у цієї новині?
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27.12.2024 21:25 Відповісти
Шори - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 шорка з підтримувальними ременями (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 наритниками) та посторонками.

спробуйте, якось розширювати свій кругозір. а не ото: бееее... мееее... там такого не написано. бееее... мееее...
чи ви, відбитий фанат зе!шобли?
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27.12.2024 21:36 Відповісти
"де ще, зе!чмо не вилизував трампу?" це отам 27.12.2024 21:15 написано.
Ви свій "кругозір" не за допомогою заборонених речовин "розширюєте"? Бо ви побачили у новині неіснуюче. У вас галюцинації, чи просто важко важко визнати фальстарт?
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27.12.2024 21:46 Відповісти
не зрозуміло, чому саме у тебе так пєрдачина вигоріла?
я якісь таємні тендітні почуття спаплюжив?
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27.12.2024 21:56 Відповісти
Вигоріло саме отам 27.12.2024 21:15
Ти на питання здатне відповісти, чи будеш свою маячню на мене перекладати?
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27.12.2024 22:01 Відповісти
так, а ти тут чо чого?
йди паси гусей!
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27.12.2024 22:05 Відповісти
Що означає: "ти тут чо чого?"?
В тебе від підгоряння зовсім мозок заклинило?
Просто зізнайся: побачив Блазня й закортіло написати перший коментар, але вийшло трохи по дебільному. Чого тут викручуватися та підгоряти...?
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27.12.2024 22:29 Відповісти
тобі, яке діло до цього?
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27.12.2024 22:35 Відповісти
Санкції потрібні вже проти групи ермака.
В себе під оком не бачить,що діється.
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27.12.2024 21:17 Відповісти
Хорошу людину Бідзіною не назвуть.
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27.12.2024 21:23 Відповісти
"Віримо, що жодні мафіозі не зможуть вкрасти мрію грузинського народу про вільне життя в сім'ї вільних народів, у європейській спільноті", - додав Зеленський.
-------
Замість "грузинського народу" підставити "українського", і вийде непоганий текст про мафію Зеленського-Єрмака та "ефективних менеджерів".
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27.12.2024 21:24 Відповісти
Ішак намагається вставити свої 5 копійок будь-куди, аби бути на слуху. Та клали усі вже давно на тебе і твої висери, чмо тупориле.
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27.12.2024 21:25 Відповісти
Це новий представник Грузії на міжнародній арені?
В Україні вже все вирішив?
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27.12.2024 21:27 Відповісти
моторний парубок. За Азербайджан порішав, за КНДР порішав, за Грузію порішав. В черзі Мексика, Канада та Гренландія. Скоро Володька і вам допоможе
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27.12.2024 21:43 Відповісти
Глибоко лизнув, але до чого ти тут?
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27.12.2024 22:25 Відповісти
Своїх проблем замало? Дебіл!!!
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28.12.2024 06:25 Відповісти
Дякула, а тобі який зиск з цього?
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28.12.2024 09:19 Відповісти
 
 