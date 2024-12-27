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Новини
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США запровадили санкції проти олігарха та засновника "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі

Іванішвілі опинився у санкційному списку США

У п'ятницю, 27 грудня, США запровадили санкції проти засновника та голови правлячої партії Грузії "Грузинська мрія", мільярдера Бідзіни Іванішвілі.

Про це йдетьсяу заяві очільника Державного департаменту США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві Блінкена йдеться, що США внесли Іванішвілі до санкційного списку за "підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Росії".

"Дії Іванішвілі та "Грузинської мрії" підірвали демократичні інститути, уможливили порушення прав людини та обмежили реалізацію основоположних свобод у Грузії. Крім того, вони підірвали євроатлантичне майбутнє Грузії - майбутнє, якого прагне переважна більшість грузинського народу і яке передбачене грузинською конституцією. В результаті Грузія стала вразливою перед Росією, яка продовжує окупувати понад 20% грузинської території",- заявив держсекретар США.

Читайте також: США можуть запровадити санкції проти уряду Грузії - Держдеп

Окрім цього, Вашингтон "рішуче засуджує дії "Грузинської мрії" під керівництвом Іванішвілі, включаючи "тривалі та жорстокі репресії" щодо громадян Грузії, протестувальників, представників ЗМІ, активістів з прав людини та діячів опозиції.

"США віддані справі притягнення до відповідальності тих, хто підриває демократію та права людини в Грузії", - додав Блінкен.

Зазначається, що рішення щодо санкцій проти Іванішвілі ухвалено на підставі указу №14024, виданого чинним президентом США Джо Байденом.

Читайте також: Грузинська опозиція звернулася до Євросоюзу: закликає оголосити "режим Іванішвілі" нелегітимним

Протести в Грузії проти відмови від євроінтеграції

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Пізніше в Грузії оголосили переможцем президентських виборів кандидата від партії влади Михеїла Кавелашвілі

Нагадаємо, раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Читайте також: В Грузії продовжуються протести, президентка Зурабішвілі закликала провести нові вибори до парламенту

Автор: 

Держдепартамент США (1629) Грузія (1844) санкції (11828) США (22840) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
Бздіна зрадник і кацапський холуй.
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27.12.2024 19:13
+4
Почали здалеку! Але рано чи пізно потрібно буде вирішувати як допомогти відновлювати державність Грузії!
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27.12.2024 19:07
+4
Ось тепер Бензіна поскаче на пательні...
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27.12.2024 19:11
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27.12.2024 19:04 Відповісти
Головне не Бздіти
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27.12.2024 20:29 Відповісти
А він чекав поки арештують його рахунки і не перевів кошти, смішно
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27.12.2024 19:06 Відповісти
І, подивіться, вилитий грузін.
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27.12.2024 19:10 Відповісти
Без "кєпкі-аеродрома" - не грузин.
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27.12.2024 20:17 Відповісти
Почали здалеку! Але рано чи пізно потрібно буде вирішувати як допомогти відновлювати державність Грузії!
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27.12.2024 19:07 Відповісти
Для початку відпустити туди з фронту грузинський легіон...
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27.12.2024 19:23 Відповісти
і пару легіонів для логістики ...
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27.12.2024 19:25 Відповісти
Ось тепер Бензіна поскаче на пательні...
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27.12.2024 19:11 Відповісти
Не поскаче. Уже був в історії один псевдогрузин. Звали його в перекладі на російську-Єврейський синок - Джугашвілі. Тепер другий такий самий. Іванішвілі- Янкельман. І так само тягне за своїми ашкеназі із Маскви
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27.12.2024 19:37 Відповісти
Бздіна зрадник і кацапський холуй.
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27.12.2024 19:13 Відповісти
А для финансирования исполнения этих санкций конфискуйте все его деньги
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27.12.2024 19:15 Відповісти
Вах!
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27.12.2024 19:20 Відповісти
Как то даже и скучно уже напоминать известные слова---что мол до жопы дверцы те ваши санкции! Себе лучше приделайте---для равновесия.
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27.12.2024 19:29 Відповісти
Судя по всему Грузия обречена на вечное холопство и холуйство перед рашистами, слишком

много денег туда влил кремлёвский параноик.
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27.12.2024 19:29 Відповісти
Пиз..ина тобі Бизда
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27.12.2024 19:32 Відповісти
от бздун гор коламутит воду.......................
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27.12.2024 20:08 Відповісти
ім'я схоже на БЗДіна
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27.12.2024 20:11 Відповісти
***** рашистский!
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27.12.2024 20:18 Відповісти
В Грузії є "свій Массад" ?
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27.12.2024 20:22 Відповісти
З істоти на ім'я Бідзіна нічого путнього не буде.
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27.12.2024 20:24 Відповісти
 
 