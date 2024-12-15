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Грузинська опозиція звернулася до Євросоюзу: закликає оголосити "режим Іванішвілі" нелегітимним

Опозиція Грузії звернулася до ЄС

Чотири найбільші опозиційні сили Грузії звернулись до Євросоюзу на тлі затвердження кандидата від "Грузинської мрії" Михеїла Кавелашвілі новим президентом. Вони закликають оголосити нелегітимним "самопроголошений режим" проросійського Бідзіни Іванішвілі.

Про це повідомляє грузинське медіа SOVA, інформує Цензор.НЕТ.

Вищезгаданий лист адресовано високій представниці Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і міністрам закордонних справ країн-членів ЄС.

У зверненні йдеться, що Грузія стикається з безпрецедентною політичною кризою, яка вимагає негайних дій від Євросоюзу.

Автори звернення наголошують, що план режиму з обрання Михеїла Кавелашвілі шостим президентом Грузії погіршує і без того складну ситуацію. Опозиційні сили зауважують, що Кавелашвілі був одним з ініціаторів закону про "іноагентів" і часто займається активною антизахідною пропагандою.

Опозиція зазначає, що після обрання самопроголошеним і нелегітимним парламентом у нього не буде ні незалежності, ні легітимності.

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Автори листа закликають вжити термінових дій для підтримки грузинського народу і захисту європейських цінностей. Зокрема, оголосити "самопроголошений режим Бідзіни нелегітимним" у всіх відповідних заявах Євросоюзу.

Також опозиція Грузії має й інші вимоги:

  • негайного і беззастережного звільнення всіх затриманих політиків, активістів і мирних демонстрантів;
  • запровадження адресних санкцій щодо осіб, відповідальних за підрив демократії, зокрема щодо Бідзіни Іванішвілі та його оточення, які беруть участь у політичних репресіях.
  • припинення безвізових поїздок і обмеження візового режиму для посадовців, пов'язаних із нелегітимним урядом "Грузинської мрії";
  • засудити насильницькі дії проти мирних протестувальників, журналістів та активістів.

Лист, адресовани дипломатам ЄС, підписали Ніка Мелія ("Коаліція за зміни"), Тіна Бокучава ("Єдність - Національний рух"), Мамука Хазарадзе ("Сильна Грузія"), Заза Тавадзе ("Гахарія за Грузію").

Читайте також: У Грузії оголосили переможцем президентських виборів кандидата від партії влади Михеїла Кавелашвілі

Що передувало?

У Грузії оголосили переможцем президентських виборів кандидата від партії влади Михеїла Кавелашвілі

Нагадаємо, раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Читайте також: Зурабішвілі зробила першу заяву після оголошення новим президентом Грузії Кавелашвілі
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Топ коментарі
+12
Єдині хто вирвався з того минулого,це країни Балтії
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15.12.2024 02:39
+6
Грузія всьо... Грузія в складі оркостану.
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15.12.2024 00:32
+5
Орбан точно уже стоит копытами стучит завтра побежит галопом поздравлять
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15.12.2024 00:55
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Грузія всьо... Грузія в складі оркостану.
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15.12.2024 00:32 Відповісти
Опозиції на виборах треба було діяти воєдино - бо тепер от, воєдино діючи, вже жалібну петицію її діячі підписують.
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15.12.2024 07:40 Відповісти
"Це ж було вже" з білоруською опозицією. І шо? І нічо.
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15.12.2024 00:43 Відповісти
Срампон ще й привітає цього какалашвілі.
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15.12.2024 00:45 Відповісти
Орбан точно уже стоит копытами стучит завтра побежит галопом поздравлять
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15.12.2024 00:55 Відповісти
Ну что походили с цветами и фонариками? Теперь высоко поднимите правую руку и резко опустите вниз со словами * ну и хер с ней с етой Грузией*
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15.12.2024 00:53 Відповісти
Грузинська опозиція,це така сама опозиція як і навальністи походити покричати і пісеньки в хороводах поспівали.Головне щоб не ескаліровать!А крокодил їх потихенько пожирає..
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15.12.2024 00:58 Відповісти
Іванішвілі, Петровіа і Сідорідзе нарешті перемогли Грузію.
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15.12.2024 00:58 Відповісти
Мертвому припарка.
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15.12.2024 01:02 Відповісти
Вибачаюся! Це в них Майдан, чи лєзгінка футболістів!?
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15.12.2024 01:12 Відповісти
Це у них "білоруський Майдан"... І, саме цікаве - що до цього максимально "приклав руку" сам "харизматичний лідер революції троянд" - "карлсон"... Бо дуже швидко, після приходу до влади, став "бронзовіть" та мостить собі із "прапора свободи", "кубельце на троні"... Тому від нього люди й відвернулися і кинулися в протилежний бік. А там потрапили в "болото "русскава мира"... І зав"язли в ньому...
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15.12.2024 06:11 Відповісти
Він і в нас непогано відмітився, повалив проукраїнську владу, щоб зайняти місце серед тупих мародерів. Він же обіймав посаду і нічого для України не зробив, тільки майна нажив.
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15.12.2024 08:49 Відповісти
Єдині хто вирвався з того минулого,це країни Балтії
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15.12.2024 02:39 Відповісти
Бо вони це зробили одразу.
А ми торгували незалежністю, загравали з агресором, ніби уже все вирішено
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15.12.2024 08:47 Відповісти
Давно пора. Європа повинна навчитися відповідати за свої вчинки. Або вони офіційно підтримують грузинський народ і революцію або вони залишають їх у спокої.
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15.12.2024 04:17 Відповісти
"Революції не організовуються з-за кордону та не приносяться на багнетах..." Це зрозуміли навіть більшовики, на початку ХХ століття...
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15.12.2024 06:15 Відповісти
Так і не скажеш що вся Грузія проти. Багато ждунів рос миру
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15.12.2024 08:46 Відповісти
Поздно пить Боржоми, когда почки отпали, самим нужно было решать эту проблему, а теперь будете путлеровскими холопами.
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15.12.2024 09:11 Відповісти
Євросоюз зараз висловить занепокоєння
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15.12.2024 10:22 Відповісти
Як би "велика" Президенша свого часу помилувала б Міхо та не гралася на два фронти - була би інша справа....Жувала соплі та до матерів зверталася....ПроСрала Грузію тупа курка....
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15.12.2024 10:29 Відповісти
Вона була активісткою протестів проти Саакашвілі. Зубашвілі вважає що Саакашвілі повинен відповісти за свої злочини.
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15.12.2024 13:07 Відповісти
Ага, Нашли к кому обращаться (там максимум выразят "озабоченность")!
Если грузины - народ, то они должны защищать свои права С ОРУЖИЕМ В РУКАХ, иначе будет как с бесхребетными белорусами, которые вышли "помахать флагами", БАНДЮКИ сами добровольно никогда ничего никому не отдадут!
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15.12.2024 12:43 Відповісти
Т.з. "апазіції" треба було не жувати соплі, не палити домовини, не гемселити палацями по парканах, а штурмом звільнити Саакашвілі і дати Революції Лідера. Саме ЛІДЕРА не вистачало і не вистачає Грузинській Революції А зараз уже піз(д)но... Українська Революція Майдан уже вщухала, народ починав розходитися. При мені Володя Парасюк відштовхнув від мікрофона Кличка (який щось там нямлив про "переговори, "мир", "злагоду"...) і крикнув - "на штурм!". І стався штурм, і владу януковичів повалили. А грузини жували срплі. І дожувалися.
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15.12.2024 14:46 Відповісти
Питання лігітимності там давно стоїть. Але тут майдан не вийде влаштувати, інакше треба, шукати шляхи через закон
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15.12.2024 17:25 Відповісти
 
 