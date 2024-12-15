Грузинська опозиція звернулася до Євросоюзу: закликає оголосити "режим Іванішвілі" нелегітимним

Чотири найбільші опозиційні сили Грузії звернулись до Євросоюзу на тлі затвердження кандидата від "Грузинської мрії" Михеїла Кавелашвілі новим президентом. Вони закликають оголосити нелегітимним "самопроголошений режим" проросійського Бідзіни Іванішвілі.

Про це повідомляє грузинське медіа SOVA, інформує Цензор.НЕТ.

Вищезгаданий лист адресовано високій представниці Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас і міністрам закордонних справ країн-членів ЄС.

У зверненні йдеться, що Грузія стикається з безпрецедентною політичною кризою, яка вимагає негайних дій від Євросоюзу.

Автори звернення наголошують, що план режиму з обрання Михеїла Кавелашвілі шостим президентом Грузії погіршує і без того складну ситуацію. Опозиційні сили зауважують, що Кавелашвілі був одним з ініціаторів закону про "іноагентів" і часто займається активною антизахідною пропагандою.

Опозиція зазначає, що після обрання самопроголошеним і нелегітимним парламентом у нього не буде ні незалежності, ні легітимності.

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Автори листа закликають вжити термінових дій для підтримки грузинського народу і захисту європейських цінностей. Зокрема, оголосити "самопроголошений режим Бідзіни нелегітимним" у всіх відповідних заявах Євросоюзу.

Також опозиція Грузії має й інші вимоги:

негайного і беззастережного звільнення всіх затриманих політиків, активістів і мирних демонстрантів;

запровадження адресних санкцій щодо осіб, відповідальних за підрив демократії, зокрема щодо Бідзіни Іванішвілі та його оточення, які беруть участь у політичних репресіях.

припинення безвізових поїздок і обмеження візового режиму для посадовців, пов'язаних із нелегітимним урядом "Грузинської мрії";

засудити насильницькі дії проти мирних протестувальників, журналістів та активістів.

Лист, адресовани дипломатам ЄС, підписали Ніка Мелія ("Коаліція за зміни"), Тіна Бокучава ("Єдність - Національний рух"), Мамука Хазарадзе ("Сильна Грузія"), Заза Тавадзе ("Гахарія за Грузію").

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Що передувало?

У Грузії оголосили переможцем президентських виборів кандидата від партії влади Михеїла Кавелашвілі

Нагадаємо, раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

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