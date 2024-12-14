Зурабішвілі зробила першу заяву після оголошення новим президентом Грузії Кавелашвілі
Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловилася щодо затвердження кандидатури ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі на посаду наступного глави держави, який був єдиним кандидатом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ехо Кавказу.
Президентка Грузії вийшла до учасників маршу матерів. Саломе Зурабішвілі подякувала батькам, які не визнають легітимність президентських виборів, що відбулися в парламенті.
"Нічого немає. Ніхто нікого не вибирав. Нічого не сталося", – сказала президентка.
Раніше в соцмережі X президентка назвала процес виборів "глумом з демократії". Водночас вона висловила впевненість у тому, що подія все ж таки не завадить Грузії слідувати своїм європейським шляхом.
Що цьому передувало?
У Грузії оголосили переможцем президентських виборів кандидата від партії влади Михеїла Кавелашвілі
Нагадаємо, раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом
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з великою повагою до нації, але як до діла дійшло - буйних не виявилося
2 рази відмайнанили і першими пійшли на війну
з тих вже, перших, - як що відсотків 10 і осталося так і ті виснажені вщент і кожна міна яка не вилітає з міномета тільки добавляє небажання до питання, а ***** я тут?
не в у кожного і лопатки саперні є...
поспитайтесь пацанів.
а сьогодні вже 14й, в взавтра будеш 15й!
Президента выбрали украинцы, 73%, правильный их выбор или нет, это второй вопрос, но никакой узурпации нет. Поаккуратней с терминологией.
Часть территории оккупирована, значительная часть населения в оккупации живет, часть сбежала из страны, часть живет в стране непонятно где. В такиях условиях условиях выборы не провести физически. Я уже не говорю о том, что согласно законодательству во время войны выборы не проводятся. Это же логично, что Вы как маленький ребенок. Вы же понимаете, что выборы сейчас не провести никак.
Але якщо виявиться що такий вступ в НАТО неможливий, тому що "не на часі", "викличе ескалацію" і "потрібно провести більше реформ" - то дійсно, є ризик повторення грузинського сценарію. Люди не можуть вічно воювати.
Мабуть серед третіх: гімнюків.
Мне кажется что проще сову на глобус натянуть, чем понять что сейчас происходит в Сакартвело
Телепромивання мізків рулить.
не маєш своїх яєць? - лижи панові...