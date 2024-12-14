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вибори (6590) Грузія (1831) Зурабішвілі (103)

Зурабішвілі зробила першу заяву після оголошення новим президентом Грузії Кавелашвілі

Зурабішвілі звернулася до Зеленського та Санду

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловилася щодо затвердження кандидатури ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі на посаду наступного глави держави, який був єдиним кандидатом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ехо Кавказу.

Президентка Грузії вийшла до учасників маршу матерів. Саломе Зурабішвілі подякувала батькам, які не визнають легітимність президентських виборів, що відбулися в парламенті.

"Нічого немає. Ніхто нікого не вибирав. Нічого не сталося", – сказала президентка.

Також читайте: Сьогодні колегія виборників обиратиме президента Грузії: громадяни виходять на протест до парламенту, силовики підтягнули водомети. ФОТО

Раніше в соцмережі X президентка назвала процес виборів "глумом з демократії". Водночас вона висловила впевненість у тому, що подія все ж таки не завадить Грузії слідувати своїм європейським шляхом.

Що цьому передувало?

У Грузії оголосили переможцем президентських виборів кандидата від партії влади Михеїла Кавелашвілі

Нагадаємо, раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом

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Топ коментарі
+28
А наші що зробили в 19 році? Грузини хоча б на протести виходять, наша худоба навіть не рипнулася зі стійла проти узурпації влади просроченийм гундосом.
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14.12.2024 16:02
+24
ЦЕ БУДЕ І В НАС після жахливого миру. Народ побачить що є загроза війни, ми не в НАТО і вибере "дружбу з РФ" і так і буде. Грузини теж мали майдан і теж мали війну
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14.12.2024 15:46
+20
просрали грузіни страну...
з великою повагою до нації, але як до діла дійшло - буйних не виявилося
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14.12.2024 15:41
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піздно пити боржомі
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14.12.2024 15:37 Відповісти
Якось не переконливо.... Подивлюся "Оригінал" - тоді зроблю висновки!
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14.12.2024 15:39 Відповісти
просрали грузіни страну...
з великою повагою до нації, але як до діла дійшло - буйних не виявилося
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14.12.2024 15:41 Відповісти
А наші що зробили в 19 році? Грузини хоча б на протести виходять, наша худоба навіть не рипнулася зі стійла проти узурпації влади просроченийм гундосом.
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14.12.2024 16:02 Відповісти
Рух опору капітуляції вже з'явився в кінці 2019. Протестуючих тоді на Майдані на г+г називали «фермерами». А потім коронавірус присадив у всіх по домівкам. На початку 2022 року рейтинг Зєшобли вже йшов підьплінтус - Пуйло його врятував.
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14.12.2024 16:11 Відповісти
ну як що?
2 рази відмайнанили і першими пійшли на війну
з тих вже, перших, - як що відсотків 10 і осталося так і ті виснажені вщент і кожна міна яка не вилітає з міномета тільки добавляє небажання до питання, а ***** я тут?
не в у кожного і лопатки саперні є...
поспитайтесь пацанів.
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14.12.2024 16:12 Відповісти
з днем народженя, скоростел-кролік - ти в вчора був 13й,
а сьогодні вже 14й, в взавтра будеш 15й!
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14.12.2024 16:52 Відповісти
ти мене устраюєш поки люди текст набирають, ну як кацап на підскокі...
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14.12.2024 17:04 Відповісти
Наша худоба сидить на сраці щаслива, бо вона свідомо вибрала те, що маємо. Їй хотілося поржать, от і ржуть. Їм не подобалося "Армія, мова, віра", їм треба був "рускій мір", вони його мають. А ті, що стояли на Майданах за свободу від обіймів "братушок", вже з останніх сил відстоюють країну на фронті.
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14.12.2024 17:19 Відповісти
Нажаль, мало хто живий залишився з тих, кому "єсть разніца"
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14.12.2024 17:24 Відповісти
Самих вмотивованих, небайдужих навмисно ze-шалман винищує, кидаючи затикати свої про.би на фронті
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14.12.2024 17:27 Відповісти
Что за бред? Какая узурпация? Вы понимаете, что такое узурпация?
Президента выбрали украинцы, 73%, правильный их выбор или нет, это второй вопрос, но никакой узурпации нет. Поаккуратней с терминологией.
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14.12.2024 19:58 Відповісти
Вибрали на п'ять років. Які вже збігли. Тому Зеленський - узурпатор.
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14.12.2024 22:45 Відповісти
Ниче что война?
Часть территории оккупирована, значительная часть населения в оккупации живет, часть сбежала из страны, часть живет в стране непонятно где. В такиях условиях условиях выборы не провести физически. Я уже не говорю о том, что согласно законодательству во время войны выборы не проводятся. Это же логично, что Вы как маленький ребенок. Вы же понимаете, что выборы сейчас не провести никак.
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16.12.2024 11:15 Відповісти
Не много на себя берешь? Сейчас "худоба " твою жизнь защищает
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15.12.2024 02:55 Відповісти
Якщо під боком є сильна коаїна, мета якої захопити чужі території, то з часом народ програє її скаженій пропаганді, залякуванням, підкупом. На жаль. Диктатурам і загарбникам не потрібно розвивати власну економіку щоб до них сусідні країни самі тягнулися як до ЄС. Цим мудакам достатньо знати психологію мас, мати підконтрольні ЗМІ та ресурси.
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14.12.2024 16:07 Відповісти
Точно просрали. Ходять, топчуться а толку нуль
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14.12.2024 17:05 Відповісти
ЦЕ БУДЕ І В НАС після жахливого миру. Народ побачить що є загроза війни, ми не в НАТО і вибере "дружбу з РФ" і так і буде. Грузини теж мали майдан і теж мали війну
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14.12.2024 15:46 Відповісти
Проти цього є антидот - швидкий і негайний вступ України в НАТО попри все.
Але якщо виявиться що такий вступ в НАТО неможливий, тому що "не на часі", "викличе ескалацію" і "потрібно провести більше реформ" - то дійсно, є ризик повторення грузинського сценарію. Люди не можуть вічно воювати.
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14.12.2024 15:53 Відповісти
козаки можуть .... і партизани!
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14.12.2024 15:54 Відповісти
А ти серед козаків, чи партизан?
Мабуть серед третіх: гімнюків.
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14.12.2024 16:37 Відповісти
Не Ти а ВИ! В бан....
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14.12.2024 16:54 Відповісти
Значить правда: ти серед третіх
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14.12.2024 17:14 Відповісти
Партизани могли б зробити дуже багато. Але в нас замість партизанів палії військових авто, корегувальники ворожих обстрілів, колаборанти і тп…
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14.12.2024 17:23 Відповісти
Зараз Єрмак проведе реформи...
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14.12.2024 16:28 Відповісти
"біляш",то ти вже знаєш що буде "...І В НАС...",то може ти є "баба ванга" чи місцевий "нострадамус"?
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14.12.2024 15:54 Відповісти
"біляш" вангує на кавовій гущі....
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14.12.2024 15:56 Відповісти
Вже все є, нічого не буде. Чекайте виборів в Дії з 146% за Гундоса і його кліку.
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14.12.2024 16:03 Відповісти
Не буде цього у нас . Наші брати та сестри пролили кров за свободу . Ніякого проросійського , ніяких гундосів більше не буде. Крапка.
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14.12.2024 17:42 Відповісти
Хто все эти и что за бардак там происходит?
Мне кажется что проще сову на глобус натянуть, чем понять что сейчас происходит в Сакартвело
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14.12.2024 15:46 Відповісти
Так, влада - самая заборістая дурь!
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14.12.2024 15:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q14CrOEWkt8 https://www.youtube.com/watch?v=q14CrOEWkt
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14.12.2024 16:08 Відповісти
Урок "януковича" багато в СНД навчив. Проте народи СНД не вчаться з сирійських подій.
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14.12.2024 15:47 Відповісти
Ну, шо Миха вас не устраивал, вам захотелось мечту? Маєте.
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14.12.2024 15:47 Відповісти
Все пізнається в порівнянні, народ нетерпеливий як і наш, йому треба рівень життя Європи вже і зараз, секти ніхто не вміє. Скоро Міхо стане для них святим.
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14.12.2024 16:03 Відповісти
секти = чекати
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14.12.2024 16:18 Відповісти
жаль Міхо - тепер вже довіку...
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14.12.2024 15:48 Відповісти
нема вже страни є грузинська область кацапії.
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14.12.2024 15:49 Відповісти
Спокійно! Україна і Грузія будуть мати ще й спільний кордон!
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14.12.2024 16:02 Відповісти
марафон не дивлюся - це там таке кловани кажуть?
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14.12.2024 16:16 Відповісти
Коли кордони моськовії будуть по Садовому Кільцю або по мкад. До того й де…
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14.12.2024 19:08 Відповісти
Маючи реальний шанс назавжди, безкровно позбутися кацапського лайна, все проср.ти, обравши кацапських ляльок.
Телепромивання мізків рулить.
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14.12.2024 15:54 Відповісти
а у нас? Таке ж саме промивання. Тільки промивка назву має "єдиний марафет"
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14.12.2024 16:00 Відповісти
З 2016, так точно. Кульмінація- 2019. Хоча, кацапи це робили завжди.
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14.12.2024 16:18 Відповісти
Мудрий нарід України зробив те саме у 2019 році,та навіть побачивши свою помилку засунув язика до дупи і стогне,а ще з кацапів сміялись що вони терпіли.
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14.12.2024 16:20 Відповісти
ну шо вже тут поробиш?
не маєш своїх яєць? - лижи панові...
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14.12.2024 15:57 Відповісти
Повна відсутність демократії. Прокацапська зграя примусом призначила для грузинського народу диктатора. Таке може статися і з нами. Якщо не захистимо Україну, визначати долю українців, яких орки залишать у живих для рабської праці, будуть мокшо-вепси, буряти, чечени і навіть чукчі - вища раса у порівнянні з поневоленим стадом, яке колись називалося величними українцями-русами-русинами. Бажаєте такої перспективи??? Ні. Тоді мобілізуймося духом і військовою силою та стаємо проти орди непереможною НАЦІЄЮ !!!
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14.12.2024 15:58 Відповісти
Вже сталося.
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14.12.2024 16:41 Відповісти
Вот и збылась "грузинская мечта". ***** насрать что кто то на Западе не признает ети выборы легитимными. Вон Бульбофюрер назначил себе президентом и вполне нормально себя чуствует даже просители с Запада к нему ходят на поклон когда он ядерной боеголовкой замахает. Теперь можете себе представить как пройдут украинские выборы в условиях войны и кого выберет золотое поколение да еще чтобы ***** признал ети выборы "правильными" иначе как обычно- ескалация, притиснение тамженашихлядей, орешник, ядерная бимба и тд...
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14.12.2024 15:58 Відповісти
Так у нас просрочений диктатор-узурпатор, країною керує завгосп (!) і Заходу норм.
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14.12.2024 16:05 Відповісти
У нас война во первых. Во вторых хочешь чтобы у нас вообще небыло власти? Какой бі он нибіл но он как то собирает всех етих западніх пи****сов в кучу и заставляет нам помогать. Раньше мы такой помощи даже не мечтали нам вообще предлагали сдаться в первый же день и не морочить голову. Ну обрадуй ***** и дай нашим врагам повод расказывать Западу что в Украине нету власти и нету государства.
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14.12.2024 16:14 Відповісти
Захід нам допомагає всупереч ішаку і завдяки українським оборонцям і народу, які не відступили в лютому 2022 року
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14.12.2024 17:40 Відповісти
Годі товкти воду у ступі. Вибори під час війни НЕМОЖЛИВІ. Крапка. Після перемоги оберемо Залужного або ... вас, бо збережемо демократію.
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14.12.2024 16:16 Відповісти
Коли почалася війна?
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14.12.2024 16:36 Відповісти
В 2014 році, але тоді вибори були можливі. А зараз при Єрмаку на можливі
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14.12.2024 16:43 Відповісти
ти, на початок, доживи до перемоги, а може на Колимі доведеться голосувати, як чекісти не шльопнуть...
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14.12.2024 16:52 Відповісти
Вибори виграє Зеленський. Більшість мовчазно підтримує його, як це завжди було в Україні. Бачу це, бо не сліпий.
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14.12.2024 16:21 Відповісти
Я очень сомневаюсь что он будет балотироваться и что ему ето надо. Вот кто то из его окружения пойдет на выборы ето гораздо хуже. В любом случае будь моя воля я бы не проводил выборы ближайшие 5-10 лет. Потому что часто общаюсь с етим золотым поколением и подозреваю кого они выберут и под какими лозунгами. И скоро над Грузией мы смеяться уже не будем.
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14.12.2024 16:24 Відповісти
В тебе відкрився дар передбачування, скільки всосав?
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14.12.2024 20:26 Відповісти
Грузини позбавились своєї незалежності добровільно за машкі-наташкі і рублі. Все.
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14.12.2024 15:59 Відповісти
донік прийде - всім все доведе.
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14.12.2024 16:39 Відповісти
Є ще один шанс,якщо зараз не соберуться і не переламають хребта цій кацапській владі,завтра буде пізно,не ті цапорилі тікали в Грузію,а тікали ті кого х#йло посилало для заколоту і підтримки купленої влади,як зараз помню,писала 3роки назад людина,не пускайте цапорилих в Грузію бо буде біда,от воно і є.Не ляжте під рашу,бо вона вас угробить.
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14.12.2024 16:00 Відповісти
Сказала те що могла сказати. Тут тільки силова дія. Чому? Тому що народ -єдине джерело влади. Грузинам зайшов кацапський поц іванішвілі? Ну що ж...
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14.12.2024 16:01 Відповісти
І де цей народ? За такої підтримки Заходу давно б знесли цю владу. Але грузини нікуди не поспішають. Їх недостатньо навіть для силових акцій.
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14.12.2024 16:30 Відповісти
Вона могла звернутися завчасно до збройних сил,до народу...підписати Укази ....До матерів звернулася..Програла Грузія тітка...Тай грузинів чоловіків,мабуть,не залишилося достойних....Яка ганьба....
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14.12.2024 16:06 Відповісти
Настает тот новый мир и новые реалии о котором постоянно говорят Орбан, *****, Трамп, Ын и Си. Сначала было не понятно о чем ети полудурки постоянно чешут. Но теперь ясно что ети психические больные захватили больницу и теперь назначают врачами своих друзей- пациентов. Цель етих диктаторов самокоронованых перевернуть мир и сделать себя легитимными а остальных кто не вхож в их банду они будут называть фошистами и нападать на ети страны если им не будет удаваться сделать перевороты с помощью тупого зазомбированного населения.
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14.12.2024 16:07 Відповісти
ОПГ захоплює світ, поки розніжені цивілізанти виказують "стурбованість".
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14.12.2024 16:11 Відповісти
ПРОСТО КАВЕЛИК
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14.12.2024 16:30 Відповісти
просто чіжик :
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14.12.2024 17:13 Відповісти
Як в москві спланували, так і сталося. Призначили екс-футболіста - президентом і він їм став. Чекісти свій хліб не даремно їдять.
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14.12.2024 17:05 Відповісти
А чё? Им сказали - не выберете прорасийского - Расия нападёт как на Украину. Ну вот...
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14.12.2024 17:28 Відповісти
Зе-Єрмачня скригоче зубами від заздрощів. Як би і їм ривок в таку "демократію" зробити???
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14.12.2024 19:57 Відповісти
не знайшлось стендапера. Прийшлось брати футболіста.
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14.12.2024 20:10 Відповісти
Може тре проаналізувати, нарешті, з яких футбольних команд з'явилась вся ця наволоч 'грузинська"?
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14.12.2024 22:05 Відповісти
 
 