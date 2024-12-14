Зурабішвілі зробила першу заяву після оголошення новим президентом Грузії Кавелашвілі

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловилася щодо затвердження кандидатури ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі на посаду наступного глави держави, який був єдиним кандидатом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ехо Кавказу.

Президентка Грузії вийшла до учасників маршу матерів. Саломе Зурабішвілі подякувала батькам, які не визнають легітимність президентських виборів, що відбулися в парламенті.

"Нічого немає. Ніхто нікого не вибирав. Нічого не сталося", – сказала президентка.

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Раніше в соцмережі X президентка назвала процес виборів "глумом з демократії". Водночас вона висловила впевненість у тому, що подія все ж таки не завадить Грузії слідувати своїм європейським шляхом.

Що цьому передувало?

У Грузії оголосили переможцем президентських виборів кандидата від партії влади Михеїла Кавелашвілі

Нагадаємо, раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом