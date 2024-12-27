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Сибіга та Блінкен провели розмову: йшлося про надання Україні ППО та посилення тиску на РФ

Сибіга та Блінкен провели розмову

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомили у МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час наших телефонних переговорів висловив вдячність держсекретареві США Ентоні Блінкену за його зусилля, щоб уся раніше запланована допомога США була надана Україні найближчими тижнями", - заявив Сибіга.

Також сторони скоординували подальшу підтримку, включно з наданням Україні спроможностей протиповітряної оборони та збільшенням тиску на Росію.

Очільник зовнішньополітичного відомства України додав, що "цінує рішуче лідерство США та держсекретаря Ентоні Блінкена".

Раніше повідомлялося, що найближчим часом США нададуть Україні черговий пакет війської допомоги.

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Автор: 

ППО (3188) допомога (8348) США (22840) Сибіга Андрій (403) Блінкен Ентоні (1157)


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нафуя та зустрічь? через 3 дні тоа блінкін вже ніхто. дядько з вулиці
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27.12.2024 22:19 Відповісти
Сибіга за Умєрова працює?
Умєров - де міни?
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27.12.2024 22:20 Відповісти
https://www.facebook.com/kupriyofficial?__cft__[0]=AZVxJLJkq5karPnnHnY3CGE-t89ZBHzdeAEi8VBrOZt6yR2MPaLUc5RtckG4Wc9T_8rJ2Jj9G0gmkzax8wxWjpjqc7q_JAve54HpCgiV4LycuvAMCAs-yOaohcFqfMZWU-0-S4oCtJhJ9vkLhUitx8yF2_ofGt36ctfSF1nUrkQKsA&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Купрій
Нове проривне призначення дипломатів. Ольга Селих - посол в Омані, звідкіля все починалося
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27.12.2024 22:54 Відповісти
Точно американці все прос-али.? А може, шкідницька квартальна криворагульна бидлодипломатія на чолі з Г..внокомандуючим.? А може, це українці в 2019 вирішили все прос-ати..?
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27.12.2024 23:33 Відповісти
А білоруси тупі?
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28.12.2024 00:38 Відповісти
Сибіга та Блінкен провели розмову: йшлося про надання Україні ППО та посилення тиску на РФ

Хай живе День Бабака!
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28.12.2024 00:43 Відповісти
 
 