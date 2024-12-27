Сибіга та Блінкен провели розмову: йшлося про надання Україні ППО та посилення тиску на РФ
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це повідомили у МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час наших телефонних переговорів висловив вдячність держсекретареві США Ентоні Блінкену за його зусилля, щоб уся раніше запланована допомога США була надана Україні найближчими тижнями", - заявив Сибіга.
Також сторони скоординували подальшу підтримку, включно з наданням Україні спроможностей протиповітряної оборони та збільшенням тиску на Росію.
Очільник зовнішньополітичного відомства України додав, що "цінує рішуче лідерство США та держсекретаря Ентоні Блінкена".
Раніше повідомлялося, що найближчим часом США нададуть Україні черговий пакет війської допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Умєров - де міни?
Нове проривне призначення дипломатів. Ольга Селих - посол в Омані, звідкіля все починалося
Хай живе День Бабака!