США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні найближчим часом, - Кірбі

Найближчим часом США нададуть Україні черговий пакет війської допомоги.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, якого цитує кореспондент Fox News Лукас Томлінсон у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Білий дім оголосить про відправку нового озброєння Україні найближчими днями",- сказав Кірбі.

Жодних інших деталей щодо анонсованого нового пакету допомоги від США Кірбі не повідомив.

Раніше агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела писало, що адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями має намір оголосити фінальний пакет допомоги Україні у межах Ініціативи сприянні безпеці (USAI), щоб використати решту коштів, виділених на закупівлю озброєння для ЗСУ.

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