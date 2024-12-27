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Новини Допомога Україні
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США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні найближчим часом, - Кірбі

Джон Кірбі про пакет допомоги Україні

Найближчим часом США нададуть Україні черговий пакет війської допомоги.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, якого цитує кореспондент Fox News Лукас Томлінсон у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Білий дім оголосить про відправку нового озброєння Україні найближчими днями",- сказав Кірбі.

Жодних інших деталей щодо анонсованого нового пакету допомоги від США Кірбі не повідомив.

Раніше агентство  Reuters із посиланням на обізнані джерела писало, що адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями має намір оголосити фінальний пакет допомоги Україні у межах Ініціативи сприянні безпеці (USAI), щоб використати решту коштів, виділених на закупівлю озброєння для ЗСУ.

Читайте також: Україна отримала $485 мільйонів від США та Світового банку за проєктом PEACE in Ukraine. Куди спрямують кошти?

Автор: 

допомога (8348) США (22840) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+8
Не встояли б 100%. Ми маємо бути вдячні американському народові.
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27.12.2024 20:07
+4
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27.12.2024 19:36
+4
Та хоч шось... А якби не допомагали то ми б могли не вистояти...
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27.12.2024 19:38
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27.12.2024 19:36 Відповісти
Та хоч шось... А якби не допомагали то ми б могли не вистояти...
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27.12.2024 19:38 Відповісти
Не встояли б 100%. Ми маємо бути вдячні американському народові.
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27.12.2024 20:07 Відповісти
там в цій угоді крім підпису України ще мали бути підписи країн-гарантів (США, Британії, Франції, Китаю). тільки каци у цій угоді прописали собі право вето на поставку Україні зброї в разі повторного на неї нападу. тобто США, Британія були би гарантами на папері, як в ООН, де у кацапні є право вето. Тому Джонсон і сказав нашим зеленим, що вони нічого зі своєї сторони не будуть підписувати, бо в цьому нема змісту. все одно цапи вето накладуть.. ну а хламідія почав патякати, що Джонсон заставив Україну воювати.
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27.12.2024 20:15 Відповісти
У нас з кацапами був Великий мирний договір. А ще був Будапештський меморандум. Але це не помішало ***** відтяпати Крим і влаштувати війну на Донбасі. Так шо не треба тут захищати кацапів. Кацапи це тварі кончені.
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27.12.2024 20:19 Відповісти
вони не божество, а імпотентні, серливі, ліцемірні сс*куни
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27.12.2024 21:22 Відповісти
Оголосять.. .А виконають?
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27.12.2024 19:37 Відповісти
До 1 січня?
До 20 січня?
До ....
А далі не важливо - трампон буде думати довго....
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27.12.2024 19:39 Відповісти
Цікаво , а минули пакети допомоги вже зайшли до України ?
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27.12.2024 20:30 Відповісти
"Где ты раньше был, целовался с кем?"
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27.12.2024 21:03 Відповісти
І знов USAI. Тобто ці гроші підуть на розміщення замовлень на підприємствах американського ВПК. І отримаємо ми всю цю зброю лише через кілька років. У кращому випадку.

Тут і зараз нічого.
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27.12.2024 21:22 Відповісти
 
 