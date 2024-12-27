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Зеленський запровадив нове державне свято – День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття

Зеленський запровадив ще одне державне свято

У п'ятницю, 27 грудня в Україні з'явилося ще одне державне свято - День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який щорічно відзначатимуть 21 травня.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №883/2024 від 27 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Установити в Україні День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який відзначати щорічно 21 травня", - йдеться в тексті указу.

У документі пояснюється, що День міжнаціональної злагоди запроваджується з метою зміцнення єдності і злагоди Українського народу, утвердження української національної та громадянської ідентичності. А також для сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) України, засвідчення поваги до їх внеску у відстоювання державного суверенітету і незалежності України, у збройну боротьбу з державою-агресором.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) свято (682)


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Топ коментарі
+57
Господи... Коли вже нарешті все!?!?!?
Того дебілізму нема вже сили спостерігати кожного дня...
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27.12.2024 22:30
+54
Дибіл. Просто дибіл.
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27.12.2024 22:31
+43
Не просто дебіл, а гіперактивний дебіл з ініціативою та масою «оригінальних планів та ідей», яким не видно кінця і це набагато гірше.
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27.12.2024 22:37
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Як казав Червоненко на якомусь Ток Шоу - а кто вам сказал, чьто ета ваша зємля?!
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27.12.2024 23:16 Відповісти
Новый праздник придумал? Осталось ввести десятидневные каникулы на новыйгод и на девятомай, и можно смело требовать с МВФ больше денег.
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27.12.2024 23:18 Відповісти
Міжнаціональна злагода, це "своїм" дозволено все, а решту гнобити не звертаючи уваги на закони, а культурне розмаїття, це цілодобово "квартал95", та Єдиний Шмарафон по всім каналам?
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27.12.2024 23:26 Відповісти
Одним словом - "Шопопалошоу"...
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27.12.2024 23:58 Відповісти
Свято "какаяразніца"...
Просрочений, йди вже геть, нарешті!
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28.12.2024 00:19 Відповісти
А у якому СІЗО знаходиться та "геть"?
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28.12.2024 08:41 Відповісти
На каштані у центрі Києва.
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28.12.2024 11:26 Відповісти
Ми добре пам'ятаємо Зєліне "різномаїття". Воно зветься "какаяразница".
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28.12.2024 00:21 Відповісти
А коли буде день Корупції?
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28.12.2024 00:27 Відповісти
після Дня Бєзбєдності
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28.12.2024 04:17 Відповісти
Це свято щоденне
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28.12.2024 05:52 Відповісти
А коли буде день самої великої за всі часи Корупції?
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28.12.2024 09:36 Відповісти
и околовсяческого разносторония....
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28.12.2024 00:35 Відповісти
Найбідніше живуть люди тих країн,в котрих саме найбільше вони св'яткують
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28.12.2024 01:04 Відповісти
Цікаво, а коли буде день пам'яті масового розстрілу зеленого кодла? Або свято прикрашання вуличних ліхтарів депутатами та різного рода дєрьмаками?
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28.12.2024 01:18 Відповісти
"...буде той день...колись"
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28.12.2024 10:51 Відповісти
В Україні один корінний народ - українці, і одна національна меншина - кримські татари.
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28.12.2024 01:19 Відповісти
Прошу пана, грубо помиляєтесь.
В Україні згідно міжнародно визнаних правових норм:
- титульна нація - Українці.
- корінні нації - Киримли (кримські татари - не коректна назва), Караїми, Кримчаки.
- національні меншини в Україні - це представники усіх решта етносів що проживають в Україні, але в яких поза межами України є своя етнічна батьківщина.
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28.12.2024 04:19 Відповісти
Можеш дати посилання на на ці міжнародні правові норми?
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28.12.2024 11:50 Відповісти
Не буду тратити час на пошуки.
Але ви самі можете легко знайти за допомогою Ґуґла - це не важко.
Щиро бажаю вам успіхів.
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28.12.2024 21:03 Відповісти
А якщо батько єврей, а мати білоруска, то який це етнос?
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28.12.2024 12:11 Відповісти
У євреїв національність встановлюється по матері. Значить син білорус.
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28.12.2024 15:20 Відповісти
А у українців національність по батьку, чи по матері?
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28.12.2024 15:45 Відповісти
В ********* світі питання національної ідентифікації - є питанням особистого вибору кожної окремої особи.
А якщо по науці - то кращого варіанту ніж код ДНК ще ніхто не придумав.
А по коду ДНК (як чоловічої X-хромосоми так і жіночої Y-хромосоми) суто білоруського і суто єврейського коду ДНК не існує. В євреїв по коду ДНК домінують як у жінок, так і у чоловіків Арабські(інша назва - Семітські) коди ДНК із значними домішками декількох інших кодів. В білорусів (як і в українців) в чоловіків домінуючими кодами ДНК є 4коди, а у жінок 2коди (правда в інших пропорціях ніж в українців).
Взагалі Тема кодів ДНК є дуже цікавою для вивчення. Особисто рекомендую - не пошкодуєте втраченого часу.
Знову ж таки - Ґуґл в допомогу.
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28.12.2024 21:38 Відповісти
Герой 95 квартала.
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28.12.2024 02:03 Відповісти
це замість оперативно-тактичного зладжування та збройного розмаїття
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28.12.2024 04:14 Відповісти
А хто його празднувать буде?по законам зараз свят нема...ніяких...а я забув...закони ж не для ушльопків владних написані а для челяді...
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28.12.2024 04:58 Відповісти
Дуже цікаве свято,,,,,якесь тривожне для українціа
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28.12.2024 05:29 Відповісти
От, от...розмаїття якраз так не вистачало.
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28.12.2024 05:40 Відповісти
От цікаво, а розмаїття приїде до нас з Азії чи з Африки.
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28.12.2024 07:14 Відповісти
Скоріше з расєюшки очікують.
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28.12.2024 15:23 Відповісти
Потужно перебрав коксу найпотужніший!!!! Це вже навіть не дно....
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28.12.2024 06:37 Відповісти
Дякую пане президенте. власне різномаїття нам невистачає.
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28.12.2024 07:24 Відповісти
Отличная работа,это то что нужно,новый праздник.
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28.12.2024 07:28 Відповісти
День міжнародногої злагоди і культурного розмвїсся означає, що в кожномумісті має стояти найбільша Ханука і кацапи також браття.
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28.12.2024 08:17 Відповісти
Воно совок був, є і буде...
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28.12.2024 08:42 Відповісти
В цього бабуїна ЗЕльоного потрібно не тільки" дудку" забрати(через яку він шмалить свій "крек"),а ще й ручку якою ,якою гундосік розписується на документах.
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28.12.2024 08:43 Відповісти
Ну от, стільки коментарів, і жодного нормального. Людина ж "хоче як краще"(тм), а ви отак. Злые вы...
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28.12.2024 08:44 Відповісти
Нарешті!

Скільки можна було цього чекати?

згідно з опитуванням центру разумкова, 102% українів цього чекали.
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28.12.2024 09:07 Відповісти
Як потужно, незламно і неперевершено. Кандидат на премію Дарвіна
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28.12.2024 09:15 Відповісти
Побільше свят. Хароших і разних. Дурдім.
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28.12.2024 09:16 Відповісти
Лідор без квітів і аплодисментів неможе, що попало аби піаритися
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28.12.2024 09:51 Відповісти
Головне імітація кепучої діяльності.
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28.12.2024 10:30 Відповісти
оно все мозги пронюхало
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28.12.2024 10:43 Відповісти
Генератор відосів, свят, обіцянок і брехні.
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28.12.2024 18:59 Відповісти
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