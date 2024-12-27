Зеленський запровадив нове державне свято – День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття
У п'ятницю, 27 грудня в Україні з'явилося ще одне державне свято - День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який щорічно відзначатимуть 21 травня.
Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №883/2024 від 27 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Установити в Україні День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який відзначати щорічно 21 травня", - йдеться в тексті указу.
У документі пояснюється, що День міжнаціональної злагоди запроваджується з метою зміцнення єдності і злагоди Українського народу, утвердження української національної та громадянської ідентичності. А також для сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) України, засвідчення поваги до їх внеску у відстоювання державного суверенітету і незалежності України, у збройну боротьбу з державою-агресором.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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Просрочений, йди вже геть, нарешті!
В Україні згідно міжнародно визнаних правових норм:
- титульна нація - Українці.
- корінні нації - Киримли (кримські татари - не коректна назва), Караїми, Кримчаки.
- національні меншини в Україні - це представники усіх решта етносів що проживають в Україні, але в яких поза межами України є своя етнічна батьківщина.
Але ви самі можете легко знайти за допомогою Ґуґла - це не важко.
Щиро бажаю вам успіхів.
А якщо по науці - то кращого варіанту ніж код ДНК ще ніхто не придумав.
А по коду ДНК (як чоловічої X-хромосоми так і жіночої Y-хромосоми) суто білоруського і суто єврейського коду ДНК не існує. В євреїв по коду ДНК домінують як у жінок, так і у чоловіків Арабські(інша назва - Семітські) коди ДНК із значними домішками декількох інших кодів. В білорусів (як і в українців) в чоловіків домінуючими кодами ДНК є 4коди, а у жінок 2коди (правда в інших пропорціях ніж в українців).
Взагалі Тема кодів ДНК є дуже цікавою для вивчення. Особисто рекомендую - не пошкодуєте втраченого часу.
Знову ж таки - Ґуґл в допомогу.
Скільки можна було цього чекати?
згідно з опитуванням центру разумкова, 102% українів цього чекали.