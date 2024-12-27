Зеленський запровадив нове державне свято – День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття

У п'ятницю, 27 грудня в Україні з'явилося ще одне державне свято - День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який щорічно відзначатимуть 21 травня.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №883/2024 від 27 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Установити в Україні День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який відзначати щорічно 21 травня", - йдеться в тексті указу.

У документі пояснюється, що День міжнаціональної злагоди запроваджується з метою зміцнення єдності і злагоди Українського народу, утвердження української національної та громадянської ідентичності. А також для сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) України, засвідчення поваги до їх внеску у відстоювання державного суверенітету і незалежності України, у збройну боротьбу з державою-агресором.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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