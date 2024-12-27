У Коростені відкрився перший на Житомирщині центр рекрутингу, - Міноборони
У місті Коростень, що на Житомирщині, розпочав роботу перший в області центр рекрутингу української армії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
У центрі рекрутингу української армії можна обрати для себе посаду у Силах оборони, зважаючи на цивільний фах та уподобання. Період долучення до військової служби може тривати від декількох днів до 2 місяців. До центру можна звернутися анонімно, не розкриваючи своїх даних. Окрім того, рекрутуватися до Сил оборони можна навіть із повісткою про уточнення даних. Наразі доступно більше ніж 10 000 вакансій в ЗСУ, Національній гвардії, СБУ, підрозділах поліції.
Це вже 46 центр рекрутингу української армії на базі ЦНАПів, відкритий цього року.
Як зазначають у Міноборони, наразі до мережі центрів рекрутингу української армії звернулося понад 31 тис. громадян, 7 тис. з них стали кандидатами, а тисячі – долучилися до обраних підрозділів.
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Житомирчани у захваті гукають "Вра!"
Через місто проходять майже всі поїзди із Західної України до Києва, а також діє постійний рух приміських та регіональних поїздів.
А ось помоніторивши GOOGLE та ознайомившись з офіційним сайтом Коростенської міськради дійшла висновку, що Житомиру (хоча він поки що офіційно є обласним центром), до міста Коростень зараз далеко братись. І транспорт, і малий бізнес, і підприємництво, і інфраструктура, і фермерство, і освіта. Та ще й логістика на рівні. І іноземці залюбки інвестиції вкладають в Коростенські ОТГ, чтого за Житомир не скжеш.
Тому, гадаю можновладці до цього поста дослухаються,
було б набагато правильнішим Коростень зробити обласним центром,
а Житомир районним територіальним осередком.
В Житомирі населення далеко вже не 300 000, якщо 120 000 є, то й добре.
А Коростень тримає лідерство - 245 000 населення.
Тому треба рухатись в ногу з часом.
Немає підстав вважати той Житомир обласним центром.