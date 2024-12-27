У Коростені відкрився перший на Житомирщині центр рекрутингу, - Міноборони

У місті Коростень, що на Житомирщині, розпочав роботу перший в області центр рекрутингу української армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

У центрі рекрутингу української армії можна обрати для себе посаду у Силах оборони, зважаючи на цивільний фах та уподобання. Період долучення до військової служби може тривати від декількох днів до 2 місяців. До центру можна звернутися анонімно, не розкриваючи своїх даних. Окрім того, рекрутуватися до Сил оборони можна навіть із повісткою про уточнення даних. Наразі доступно більше ніж 10 000 вакансій в ЗСУ, Національній гвардії, СБУ, підрозділах поліції.

Це вже 46 центр рекрутингу української армії на базі ЦНАПів, відкритий цього року.

Як зазначають у Міноборони, наразі до мережі центрів рекрутингу української армії звернулося понад 31 тис. громадян, 7 тис. з них стали кандидатами, а тисячі – долучилися до обраних підрозділів.

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