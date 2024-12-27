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У Коростені відкрився перший на Житомирщині центр рекрутингу, - Міноборони

центр рекрутингу у Коростені

У місті Коростень, що на Житомирщині, розпочав роботу перший в області центр рекрутингу української армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

У центрі рекрутингу української армії можна обрати для себе посаду у Силах оборони, зважаючи на цивільний фах та уподобання. Період долучення до військової служби може тривати від декількох днів до 2 місяців. До центру можна звернутися анонімно, не розкриваючи своїх даних. Окрім того, рекрутуватися до Сил оборони можна навіть із повісткою про уточнення даних. Наразі доступно більше ніж 10 000 вакансій в ЗСУ, Національній гвардії, СБУ, підрозділах поліції.

Це вже 46 центр рекрутингу української армії на базі ЦНАПів, відкритий цього року.

Як зазначають у Міноборони, наразі до мережі центрів рекрутингу української армії звернулося понад 31 тис. громадян, 7 тис. з них стали кандидатами, а тисячі – долучилися до обраних підрозділів.

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Автор: 

Міноборони (7371) Коростень (11) Рекрутинг (143) Житомирська область (1261) Коростенський район (2)


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розпочав роботу перший в області центр рекрутингу

Житомирчани у захваті гукають "Вра!"
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27.12.2024 23:51 Відповісти
ЖитомирЯне
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28.12.2024 07:01 Відповісти
"У місті Коростень, що на Житомирщині, розпочав роботу перший в області..." - в Житомирі місце не знайшли?
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27.12.2024 23:58 Відповісти
Місто Коростень має вигідне та зручне розташування з точки зору транспортного сполучення.
Через місто проходять майже всі поїзди із Західної України до Києва, а також діє постійний рух приміських та регіональних поїздів.
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28.12.2024 07:16 Відповісти
Вже давно пора переносити все це 'вигідне" транспорте сполучення в Житомир, прокласти пряму жд гилку Київ-Житомир. В зв'язку з тим що перевезення з півночі припинилися зараз залізнична складова цього зручного розташування зведена до нуля, після "реформ керувальників" колишній статус потужного залізничного вузлажд втрачено взагалі. За часи керування мера комуняки розвиток міста припинився, Коростень став депрессивним, роботи немає, молодь тікае з міста та району. 7 потягів зараз проходить через жд Коростень.
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28.12.2024 07:41 Відповісти
Не існує західної України, є захід України.
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28.12.2024 10:59 Відповісти
Приміські потяги до Коростеня не ходять, лише Київ - Тетерів.
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28.12.2024 11:00 Відповісти
Тут багато не доброзичливих лаять Коростень.
А ось помоніторивши GOOGLE та ознайомившись з офіційним сайтом Коростенської міськради дійшла висновку, що Житомиру (хоча він поки що офіційно є обласним центром), до міста Коростень зараз далеко братись. І транспорт, і малий бізнес, і підприємництво, і інфраструктура, і фермерство, і освіта. Та ще й логістика на рівні. І іноземці залюбки інвестиції вкладають в Коростенські ОТГ, чтого за Житомир не скжеш.
Тому, гадаю можновладці до цього поста дослухаються,
було б набагато правильнішим Коростень зробити обласним центром,
а Житомир районним територіальним осередком.
В Житомирі населення далеко вже не 300 000, якщо 120 000 є, то й добре.
А Коростень тримає лідерство - 245 000 населення.
Тому треба рухатись в ногу з часом.
Немає підстав вважати той Житомир обласним центром.
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28.12.2024 09:48 Відповісти
 
 