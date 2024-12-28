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Новини Війна
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Ворог атакує "шахедами" з південного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)

шахед

Російські ударні безпілотники атакують Україну з південного напрямку. Загроза для Одещини та Миколаївщини.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються в напрямку Чорноморське/Південне (Одещина).

Ворожі ударні БпЛА на Миколаївщину з півдня! Очаків - в укриття!", - попередили у ПС.

Оновлена інформація 

О 00:12 ПС повідомили про ворожі ударні БпЛА на півдні Миколаївщини прямують на північ.

О 00:22 ПС попередили Миколаїв про ворожий ударний дрон з напрямку півдня. 

О 01:14 ПС повідомили про групу БпЛА південніше Миколаєва рухаються у напрямку міста! Перебувайте в укриттях!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль розширює виробництво "Шахедів" та дронів-приманок на заводі в Татарстані, - CNN

Автор: 

війна (1400) Одеська область (3215) Повітряні сили (2642) Шахед (1004) війна в Україні (3899)


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как погода у вас в Чухломе? Снегу уже по колено или больше?
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28.12.2024 01:27 Відповісти
Тобі на кацапстан ,
це туди
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28.12.2024 01:50 Відповісти
 
 