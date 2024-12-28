Ворог атакує "шахедами" з південного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)

Російські ударні безпілотники атакують Україну з південного напрямку. Загроза для Одещини та Миколаївщини.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються в напрямку Чорноморське/Південне (Одещина).

Ворожі ударні БпЛА на Миколаївщину з півдня! Очаків - в укриття!", - попередили у ПС.

Оновлена інформація

О 00:12 ПС повідомили про ворожі ударні БпЛА на півдні Миколаївщини прямують на північ.

О 00:22 ПС попередили Миколаїв про ворожий ударний дрон з напрямку півдня.

О 01:14 ПС повідомили про групу БпЛА південніше Миколаєва рухаються у напрямку міста! Перебувайте в укриттях!

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