Ворог атакує "шахедами" з південного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)
Російські ударні безпілотники атакують Україну з південного напрямку. Загроза для Одещини та Миколаївщини.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються в напрямку Чорноморське/Південне (Одещина).
Ворожі ударні БпЛА на Миколаївщину з півдня! Очаків - в укриття!", - попередили у ПС.
Оновлена інформація
О 00:12 ПС повідомили про ворожі ударні БпЛА на півдні Миколаївщини прямують на північ.
О 00:22 ПС попередили Миколаїв про ворожий ударний дрон з напрямку півдня.
О 01:14 ПС повідомили про групу БпЛА південніше Миколаєва рухаються у напрямку міста! Перебувайте в укриттях!
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