Кремль розширює виробництво "Шахедів" та дронів-приманок на заводі в Татарстані, - CNN
Завод в особливій економічній зоні "Алабуга" на півдні Татарстану РФ значно збільшив виробництво ударних і розвідувальних безпілотників іранської розробки типу Shahed-136.
Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у 2023 році завод виготовив 2738 "Шахедів", а за перші дев’ять місяців 2024 року більше ніж удвічі збільшив цю кількість, випустивши 5760 дронів.
Також в Алабузі було запущено серійне виробництво дешевших дронів-приманок.
CNN пише, що для пришвидшення виробничих темпів Росія використовує низку китайських компонентів і низькокваліфіковану робочу силу – російських підлітків і африканських жінок.
Джерела, які говорили з CNN анонімно через побоювання за свою безпеку, повідомили, що завод також виробляє тисячі безпілотників-приманок "Гербера", призначених для виснаження української оборони, - справжні "Шахеди" та приманки не відрізняються на радарах.
Супутникові знімки, проаналізовані CNN та експертами, показують, що на території заводу було збудовано дві додаткові будівлі, а також посилено охорону. Це збільшили площу виробничого майданчика на 55%.
Як зазначається, Росія планує виготовити близько 10 тисяч "Гербер" до кінця 2024 року, що вдвічі більше за кількість "Шахедів".
За оцінками експертів, оборонна промисловість Росії наразі перевершує за потужністю всі країни ЄС, випускаючи зброю у чотири рази швидше.
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https://mil.in.ua/uk/news/kndr-jmovirno-peredala-rosiyi-raketniy-kompleksy-kn-15/
https://defence-ua.com/news/armija_rf_mogla_otrimati_sche_odnu_balistichnu_raketu_scho_tse_za_pukguksong_2_iz_dalnistju_jak_minimum_1200_km-17516.html
дійсно дуже важлива підсистема, але є ще і мобільна пускова, підсистеми управління та навігації, неядерні (конвенційні)ББ, бортовий та наземний обчислювачі та багато інших важливих складових подібного мобільного ракетного комплексу. Розробити, виготовити та застосовувати подібну зброю не така вже й проста задача. Огляд ракетної програми Північної Кореї:
https://mil.in.ua/uk/articles/raketna-programa-kndr-za-pidtrymky-rf-nova-zagroza-dlya-ssha-ta-yihnih-soyuznykiv-chastyna-1/
FYI: стаття, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2
про "Грім-2" містить термінологічні розбіжності. В статті вказано: "Політ ракети може відбуватися не тільки за прогнозованою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичною траєкторією, а й за аеробалістичною. При такій траєкторії вона робить непередбачувані «стрибки», ухиляючись від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 протиракет противника."
В інших джерелах, аеробалістичну ракету (англ. air-launched ballistic missile, ALBM) визначено, як різновид балістичних ракет, що запускаються з літаків.
"Грім-2" не призначена для старту з авіаційних платформ (з літаків в повітрі).
Для атаки на військове підприємство рашистів- найбільший в рашистів виробник ударних БПЛА типу Шахед-136 та безпілотників-приманок "Гербера" в особливій економічній зоні "Алабуга", на півдні Татарстану, заявлена у відкритих джерелах дальність ураження цілей ОТРК Грім-2, на жаль, не достатня. Отже, мусимо робити потужнішу балістичну ракету середньої дальності.
ОТРК "Грім-2" в експортному варіанті був обмежений дальністю 280 км, у виконанні для ЗСУ був обмежений дальністю 500 км. З момента припиненя дії ДРСМД. ми звільнились від зобов'язань технічно обмежувати можливості двигуна 15Д365 (або його ітерацій). Зараз тільки дуже обмежене коло людей в Україні знають реальні можливості комплексу, тому зважати на різні заяви у відкритих джерелах - це як гадання на кавовій гущі.
https://shron1.chtyvo.org.ua/Haida_Pavlo/Osnovy_teorii_polotu_i_konstruktsii_raket.pdf?PHPSESSID=0pt2e7emnfv8sr7a3ilqefihd4
Стосовно знання реальних можливостей, то ураження ворожого підприємства-виробника ударних БПЛА застосуванням ОТРК Грім-2 було б напевне бажаною і приємною подією для України.
Застосування зростаючих можливостей ракетної зброї у цій війні буде мати поступовий/плавний характер підвищення спроможностей, щоби ворог "витік" поступово і непомітно для себе, а не почав пручатись і розкидатись як навіжений всіма своїми "валєжнікамі" та "бояришнікамі". Тому сподіватись на грандіозний одномоментний розйоб сараїв в Алабугє не варто.
Сказано - рашка НІКОЛИ ні накого не нападала