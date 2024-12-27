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Кремль розширює виробництво "Шахедів" та дронів-приманок на заводі в Татарстані, - CNN

Росія розширює виробництво Шахедів та дронів-приманок в Алабузі в Татарстані

Завод в особливій економічній зоні "Алабуга" на півдні Татарстану РФ значно збільшив виробництво ударних і розвідувальних безпілотників іранської розробки типу Shahed-136.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у 2023 році завод виготовив 2738 "Шахедів", а за перші дев’ять місяців 2024 року більше ніж удвічі збільшив цю кількість, випустивши 5760 дронів.

Також в Алабузі було запущено серійне виробництво дешевших дронів-приманок.

CNN пише, що для пришвидшення виробничих темпів Росія використовує низку китайських компонентів і низькокваліфіковану робочу силу – російських підлітків і африканських жінок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО збила 13 БПЛА із 24 випущених, ще 11 локаційно втрачено. РФ била балістикою, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Джерела, які говорили з CNN анонімно через побоювання за свою безпеку, повідомили, що завод також виробляє тисячі безпілотників-приманок "Гербера", призначених для виснаження української оборони, - справжні "Шахеди" та приманки не відрізняються на радарах.

Супутникові знімки, проаналізовані CNN та експертами, показують, що на території заводу було збудовано дві додаткові будівлі, а також посилено охорону. Це збільшили площу виробничого майданчика на 55%.

Росія нарощує виробництво Шахедів в Алабузі в Татарстані

Як зазначається, Росія планує виготовити близько 10 тисяч "Гербер" до кінця 2024 року, що вдвічі більше за кількість "Шахедів".

За оцінками експертів, оборонна промисловість Росії наразі перевершує за потужністю всі країни ЄС, випускаючи зброю у чотири рази швидше.

Дивіться також: Росіяни фільмують українські ударні БПЛА поблизу Казані: "П#здец, йопта! Уже был один бабах. Еще безпилотник летит! Где наше ПВО?!". ВIДЕО

Автор: 

виробництво (1632) росія (65191) Татарстан (37) Шахед (1004) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+6
бо далеко, 1200 км. І на такий великий об'єкт, щоб надовго вивеси з ладу виробництво. треба щонайменше десяток КР з б\ч кілограмів триста-чотириста.
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27.12.2024 13:56
+3
Якого хріна його ще не роз'їбали?
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27.12.2024 13:50
+3
Коли нарешті полетить та міфічна балістика українського виробництва? Чи це ще один фейк від ОП?
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27.12.2024 16:32
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Якого хріна його ще не роз'їбали?
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27.12.2024 13:50 Відповісти
бо далеко, 1200 км. І на такий великий об'єкт, щоб надовго вивеси з ладу виробництво. треба щонайменше десяток КР з б\ч кілограмів триста-чотириста.
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27.12.2024 13:56 Відповісти
*************, как в волгє-матушкє вадічка?
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27.12.2024 14:02 Відповісти
Або мабуть БР середньої дальності з ББ 500-600 кг. Маю припущення, що БР дешевша за КР, але менш точна.
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27.12.2024 14:05 Відповісти
звісно БР буде краща, бо б\ч більша. Щодо точності, то її буде більш достатньо, щоб попасти у дві цілі роміром 150х250 метрів кожна.
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27.12.2024 14:21 Відповісти
Можливо розробникам БР варто звернути увагу на те, що спромоглася виробляти Північна Корея? Мабуть цим можна дістати виробництво рашистів в особливій економічній зоні "Алабуга" на півдні Татарстану? Чи ми не зможемо наздогнати зброярів Північної Кореї?

https://mil.in.ua/uk/news/kndr-jmovirno-peredala-rosiyi-raketniy-kompleksy-kn-15/

https://defence-ua.com/news/armija_rf_mogla_otrimati_sche_odnu_balistichnu_raketu_scho_tse_za_pukguksong_2_iz_dalnistju_jak_minimum_1200_km-17516.html
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27.12.2024 18:33 Відповісти
технологіно нам не треба наздоганяти п.корею, ми маємо всі необхідні технології. Нам треба просто відновити виробництво тих двигунів до ракет, які були у свій час обмежені у своїх ТТХ згідно домовленностям по РСМД.
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27.12.2024 20:22 Відповісти
В корейському прототипі використовується твердопаливний ракетний двигун -
дійсно дуже важлива підсистема, але є ще і мобільна пускова, підсистеми управління та навігації, неядерні (конвенційні)ББ, бортовий та наземний обчислювачі та багато інших важливих складових подібного мобільного ракетного комплексу. Розробити, виготовити та застосовувати подібну зброю не така вже й проста задача. Огляд ракетної програми Північної Кореї:
https://mil.in.ua/uk/articles/raketna-programa-kndr-za-pidtrymky-rf-nova-zagroza-dlya-ssha-ta-yihnih-soyuznykiv-chastyna-1/
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27.12.2024 22:26 Відповісти
в ОТРК "Грім-2" теж використовується твердопаливний двигун (15Д365), і цей ОТРК теж має мобільну пускову. І навряд чи нас можуть цікавити "досягнення" північнокроейської "школи" ракетобудування. Ми маємо досить самодостатню школу ракетобудування, яка дозволяє розробляти не просту балістику, а аєробалістику, як у випадку "Грім-2", з чотирьма видами ГСН. І у зв'язку з виходом на початку лютого 2019 року росії та США з Угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року через порушення її росією, Україна звільняється від певних зобов'язань і це дає нам право створювати ******* ефективні системи озброєння для самозахисту, в тому числі ракетні комплекси великої дальності (до 1500 км).
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27.12.2024 23:20 Відповісти
"...розробляти не просту балістику, а аєробалістику, як у випадку "Грім-2",..."

FYI: стаття, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2
про "Грім-2" містить термінологічні розбіжності. В статті вказано: "Політ ракети може відбуватися не тільки за прогнозованою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичною траєкторією, а й за аеробалістичною. При такій траєкторії вона робить непередбачувані «стрибки», ухиляючись від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 протиракет противника."
В інших джерелах, аеробалістичну ракету (англ. air-launched ballistic missile, ALBM) визначено, як різновид балістичних ракет, що запускаються з літаків.
"Грім-2" не призначена для старту з авіаційних платформ (з літаків в повітрі).
Для атаки на військове підприємство рашистів- найбільший в рашистів виробник ударних БПЛА типу Шахед-136 та безпілотників-приманок "Гербера" в особливій економічній зоні "Алабуга", на півдні Татарстану, заявлена у відкритих джерелах дальність ураження цілей ОТРК Грім-2, на жаль, не достатня. Отже, мусимо робити потужнішу балістичну ракету середньої дальності.
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28.12.2024 00:55 Відповісти
термінологічні розбіжності можно залишити англомовним лінгвістам. Балістична ракета, яка в змозі змінювати звичайну балістичну траєкторію, по факту є аеробалістичною.
ОТРК "Грім-2" в експортному варіанті був обмежений дальністю 280 км, у виконанні для ЗСУ був обмежений дальністю 500 км. З момента припиненя дії ДРСМД. ми звільнились від зобов'язань технічно обмежувати можливості двигуна 15Д365 (або його ітерацій). Зараз тільки дуже обмежене коло людей в Україні знають реальні можливості комплексу, тому зважати на різні заяви у відкритих джерелах - це як гадання на кавовій гущі.
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28.12.2024 01:19 Відповісти
Дійсно, окремі ділянки траєкторій польоту БР в атмосфері та поза нею під дією низки сил та моментів відхиляються від балістичних. Конструкція класичних БР зазвичай передбачає стабілізатори (оперення), невеликі аеродинамічні рульові поверхні, інколи - граткові рулі, інші засоби стабілізації та корекції руху. Дещо про рух та конструкцію ракет можна знайти у відкритому джерелі:
https://shron1.chtyvo.org.ua/Haida_Pavlo/Osnovy_teorii_polotu_i_konstruktsii_raket.pdf?PHPSESSID=0pt2e7emnfv8sr7a3ilqefihd4
Стосовно знання реальних можливостей, то ураження ворожого підприємства-виробника ударних БПЛА застосуванням ОТРК Грім-2 було б напевне бажаною і приємною подією для України.
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28.12.2024 02:14 Відповісти
ракета комплесу "Грім-2" після старту керована на всій траєкторії польоту. На початковому відрізку траєкторії, коли швидкість ракети недостатня для ефективної дії аеродинамічних рулів, управління відбувається за допомогою двигунів імпульсної корекції, що розташовані у хвостовій частині. Аеродинамічні рулі також розміщені у хвостовому відсіку ракети. Окрім того для ракети була розроблена і версія з поворотним соплом. Тому засобів управління і зміни класичної балістичної траєкторії більш ніж достатньо, і тому її і класифікують як аеробалістичну.
Застосування зростаючих можливостей ракетної зброї у цій війні буде мати поступовий/плавний характер підвищення спроможностей, щоби ворог "витік" поступово і непомітно для себе, а не почав пручатись і розкидатись як навіжений всіма своїми "валєжнікамі" та "бояришнікамі". Тому сподіватись на грандіозний одномоментний розйоб сараїв в Алабугє не варто.
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28.12.2024 02:43 Відповісти
Відстань не проблема. Наші дрони до татарстану вже долітали. Проблема в кількості.
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27.12.2024 18:51 Відповісти
проблема у тому, що до Єлабуги може долетіти один дрон з десяти, бо на протяжності польоту більше 1000 км збити тихохідний гучний дрон взагалі не проблема. Один "панцирь-с" тепер надійно закриває весь виробничій комплекс "Алабуга Політєх" від атаки великого, повільного і недешового у переробці А-22, який несе всього 100 кг вибухівки, чого вкрай недостатньо для ураження двох цехів загальною площею 7,5 гектара.
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27.12.2024 19:11 Відповісти
Скільки вже цих "панцирів" знищили ЗСУ?
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27.12.2024 20:03 Відповісти
у татарстані ще нескільки
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27.12.2024 20:15 Відповісти
В татарстані-ніскільки, але удари по татарстану вже були.
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28.12.2024 18:44 Відповісти
я і без вас знаю, що були. Знаю коли були, і куди були. Навіть знаю про ті, про які ви не знаєте. То все ж таки: до чого ваше емоційне питання до мене щодо "панцирів"?
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28.12.2024 19:09 Відповісти
Більше 1000 км від кордону з Україною.
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27.12.2024 13:57 Відповісти
так, якщо міряти від кордону ТОТ. Але навряд чи такий запуск будуть здійснювати з кордону. Навіть від Харкова до "Алабуги політєх" 1200 км.
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27.12.2024 14:28 Відповісти
андрєйбарісич ніразрєшаіт
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27.12.2024 14:51 Відповісти
А тому шо лохам по 1000 роздають і довбні її беруть. А виробництво того шо може роз...тиь той завод потребує грошей, а їх, гроши, роздають довбням.
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27.12.2024 15:00 Відповісти
Ти назвав людей довбнями?
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27.12.2024 16:38 Відповісти
Не людей, а тіх хто бере кріваву 1000 Зеленського тім самим вбиває солдат ЗСУ. От ти, взявту 1000?
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27.12.2024 17:09 Відповісти
Лише довбні могли проголосувати за блазня. А чого це тебе так порвало, ти теж за лідора бюлетень кинув?
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27.12.2024 17:26 Відповісти
100%. Або касаб.
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27.12.2024 18:31 Відповісти
Частково не погоджуся. Якби "мудрий" нарід не взяв ту тисячу, зекобанда просто б поклала її собі в кишеню.
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27.12.2024 18:58 Відповісти
А яким чином би от так просто би поклала?
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27.12.2024 19:12 Відповісти
А в нас зато по тисячі даютьблд
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27.12.2024 14:05 Відповісти
А Україна вже живе іллюзією про мир
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27.12.2024 14:09 Відповісти
Це ж Шахеди миру. Ви чого.
Сказано - рашка НІКОЛИ ні накого не нападала
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27.12.2024 14:09 Відповісти
Может проще заплатить одному человеку миллион уе и он сам всё сделает не смотря на охрану.
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27.12.2024 14:26 Відповісти
Треба кожного дня запускати туди паляниці, нептуни, скальпи та інше, що у нас є, а не записувати "потужні" відосики щовечора. Говнокомандувач херів! 🤬
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27.12.2024 15:48 Відповісти
Поки що на складах в основному асфальт і потужні плани незламності
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27.12.2024 17:28 Відповісти
Коли нарешті полетить та міфічна балістика українського виробництва? Чи це ще один фейк від ОП?
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27.12.2024 16:32 Відповісти
Майже 6 років вони брехали, а тепер почали казати правду? Може ти ще й в 4000 доларів вчителям вірив?
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27.12.2024 17:29 Відповісти
 
 