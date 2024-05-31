Росіяни фільмують українські ударні БПЛА поблизу Казані: "П#здец, йопта! Уже был один бабах. Еще безпилотник летит! Где наше ПВО?!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин зафільмував проліт українського безпілотника у напрямку російської Казані у Татарстані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі росіянин каже, що бачив принаймні ще один безпілотник та чув вибух.

"Где наше ПВО?!", - каже він, обурюючись беззубістю російської системи протиповітряної оборони.

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