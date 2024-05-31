Россияне снимают украинские ударные БПЛА вблизи Казани: "П#здец, йопта! Уже был один бабах. Еще безпилотник летит! Где наше ПВО?!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снял пролет украинского беспилотника в направлении российской Казани в Татарстане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россиянин говорит, что видел по крайней мере еще один беспилотник и слышал взрыв.
"Где наше ПВО?!", - говорит он, возмущаясь беззубостью российской системы противовоздушной обороны.
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+31 Oleksandr Onys
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В воздухе пахнет грозой..." (русская патриотическая песня)
"Низко пошёл... На Казань... К дождю... "
Плем'я ********
М16: три выстрела - один убитый.
М134: сотня выстрелов - один убитый, 99 напуганных и сбежавших.
MP5: три выстрела - три синяка под бронежилетом.
АК47: очередь - все живы, убита рельса.
M1А2: один выстрел - -какой убитый? а он был вообще?
Розваг побільшало))
-Я люблю казанскоє пво!
-я люблю ивана грозного!
Казань подумал - ученья идут...
Беспилотник - пилотсыз
Дрон - пилотсыз
Бабах - бәрелү
****** - .әр сүзнең
Татари - вільний народ.
І у випадку ядерної війни, яку вони всі так активно закликають, діти фсбшників, прокурорів, суддів і інших слуг режиму також загинуть.
Achtung! Achtung!
Ukopischen wunderwaffe im der Luft!
Бо наступні питання взагалі крамола: на що наші податки йдуть? чого в нас один і той же ********** 6й строк? нахєра нам ця війна?