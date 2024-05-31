Россияне снимают украинские ударные БПЛА вблизи Казани: "П#здец, йопта! Уже был один бабах. Еще безпилотник летит! Где наше ПВО?!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снял пролет украинского беспилотника в направлении российской Казани в Татарстане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россиянин говорит, что видел по крайней мере еще один беспилотник и слышал взрыв.

"Где наше ПВО?!", - говорит он, возмущаясь беззубостью российской системы противовоздушной обороны.

Внимание! Ненормативная лексика!

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