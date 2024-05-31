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Россияне снимают украинские ударные БПЛА вблизи Казани: "П#здец, йопта! Уже был один бабах. Еще безпилотник летит! Где наше ПВО?!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снял пролет украинского беспилотника в направлении российской Казани в Татарстане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россиянин говорит, что видел по крайней мере еще один беспилотник и слышал взрыв.

"Где наше ПВО?!", - говорит он, возмущаясь беззубостью российской системы противовоздушной обороны.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

беспилотник (3601) Татарстан (30)


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Топ комментарии
+31
Ваше півіо бомбить Харків
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31.05.2024 09:27
+28
П#здец *****!

Плем'я ********
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31.05.2024 09:26
+26
давайте на КПЗ!! не підведіть!
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31.05.2024 09:26
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давайте на КПЗ!! не підведіть!
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31.05.2024 09:26 Ответить
"Тучи над городом встали...
В воздухе пахнет грозой..." (русская патриотическая песня)
"Низко пошёл... На Казань... К дождю... "
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31.05.2024 09:37 Ответить
не буду проти, якщо полетить далі на ТАНЕКО. Два рази вже прилітало, не завадить і втретє. Там НПЗ такий же по площі, як і сам Ніжнєкамск. Не влучити у якусь вибухву хєрню важко
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31.05.2024 09:51 Ответить
П#здец *****!

Плем'я ********
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31.05.2024 09:26 Ответить
Ваше півіо бомбить Харків
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31.05.2024 09:27 Ответить
Усе ваше пво навколо кремля та керченського мосту. Друга армія світу, *****...
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31.05.2024 09:29 Ответить
новгарад-брал казань-брал...далі буде...
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31.05.2024 09:31 Ответить
ПВО застрелилось - все шо летить - приимаите на себе
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31.05.2024 09:32 Ответить
Гдє-гдє... В Карагандє. А може ще глибше...
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31.05.2024 09:32 Ответить
М24: один выстрел - один убитый.
М16: три выстрела - один убитый.
М134: сотня выстрелов - один убитый, 99 напуганных и сбежавших.
MP5: три выстрела - три синяка под бронежилетом.
АК47: очередь - все живы, убита рельса.
M1А2: один выстрел - -какой убитый? а он был вообще?
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31.05.2024 09:35 Ответить
М142: м'ясокомбінат
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31.05.2024 09:52 Ответить
тупі орки, треба так: "П#здец, гойда! Уже был один бабах. Еще безпилотник летит! Где наше ПВО?!"
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31.05.2024 09:41 Ответить
а коли на трасі стає бук і стріляє по Україні і усі мочкалі стоять в пробці і дивляться, то то в них не піздєц
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31.05.2024 09:44 Ответить
То був град. Бук це півіо
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31.05.2024 11:19 Ответить
люди мене зрозуміли
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01.06.2024 19:59 Ответить
Голос за кадром такий радісний)) тубілець побачив безпілотника))
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31.05.2024 09:49 Ответить
Тепер вони будуть більше бачити таких дивних речей....😂😂
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31.05.2024 10:11 Ответить
Я за них дуже рада

Розваг побільшало))
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31.05.2024 10:13 Ответить
Ооо, они там ещё непуганые совсем! Ну-ну...В Белгороде вон уже знают,что при звуке летящего безпилотника надо не варежку разевать и кино снимать, а бежать в укрытие. Ну или минимум ложиться мордой в асфальт.😁
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31.05.2024 12:26 Ответить
А де казанські татари з плакатами:
-Я люблю казанскоє пво!
-я люблю ивана грозного!
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31.05.2024 09:52 Ответить
Дгоны, дгоны...
Казань подумал - ученья идут...
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31.05.2024 09:58 Ответить
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31.05.2024 10:09 Ответить
-- Ано в казанє вровєнь випірало. 😂
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31.05.2024 11:21 Ответить
Та не *****, а гойда, татарин хэров
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31.05.2024 10:10 Ответить
А чого не татарською? Манкурт?
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31.05.2024 10:21 Ответить
Русско-татарский переводчик:

Беспилотник - пилотсыз

Дрон - пилотсыз

Бабах - бәрелү

****** - .әр сүзнең
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31.05.2024 10:32 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8 Осада и взятие Казани - центральный эпизод Третьего Казанского похода русских войск, предпринятого царём Иваном IV в июне-октябре 1552 года для укрепления восточных границ[8] и расширения территории Русского государства, логическим завершением которого стали ликвидация Казанского ханства и включение его территорий в состав Русского государства. Осада 1552 года была пятой по счёту после целого ряда осад, предпринятых русскими войсками в 1487, 1524, 1530 и 1550 годах, и открыла России путь по Волге, создав предпосылки для последующего завоевания и Астраханского ханства[9].

Татари - вільний народ.
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31.05.2024 10:57 Ответить
Небуло тоді ніякого рузззкого государсва, московськє князівство було.
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31.05.2024 12:19 Ответить
А цопЫпасте з кацапської вікіпедії зробити -- як два пальці о.........
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31.05.2024 22:34 Ответить
З якої мокшанської методички Ви це скопіювали?))) Іоан Васильч IV (Грозний) був великим князем мокшанським, а потім змінив тітул на великого мокшанського царя.
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31.05.2024 12:46 Ответить
Це вам на-Казань привітання від бандерівців..
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31.05.2024 10:30 Ответить
придурок. нічого його тілівізор не научив. було ж сказано - побачив безпілотник, застрелись! ))
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31.05.2024 10:31 Ответить
Слишком медленный етот БПЛА с колесами которые почему то не отделяются после взлета. Удивляюсь как их не сбивают еще по дороге. У нас есть другой беспилотник без колес так тот в два раза шустрее.
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31.05.2024 10:38 Ответить
"В два раза шустрєє" автоматично вдвічі менша дальність або корисне навантаження , тому тут найкраще приказка підходить : "Тихше їдеш-далі будеш " . Щодо коліс , тут ти правий, але більш за все що розроблявся як багаторазовий або якось впливає на центрування .
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31.05.2024 12:26 Ответить
Салмачи-***** б***. Беспелотник лететь сатри шайтанама урюк махмед-йержан.
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31.05.2024 11:01 Ответить
Бєс-пЄлотнік. 😂
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31.05.2024 22:35 Ответить
все пэвэо в геленджике, а вам нада патирпеть
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31.05.2024 11:12 Ответить
Досі питають про ПєВєО, дивні якісь; хіба не видно, що багато для чого ППО не передбачено.
І у випадку ядерної війни, яку вони всі так активно закликають, діти фсбшників, прокурорів, суддів і інших слуг режиму також загинуть.
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31.05.2024 11:25 Ответить
Гдє, гдє... В 3,14здє
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31.05.2024 11:45 Ответить
Tatarischen - *************!!
Achtung! Achtung!
Ukopischen wunderwaffe im der Luft!
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31.05.2024 12:38 Ответить
За що подобаються наші мирно літаючи дрони,за те що літають де хочуть,коли хочуть і як хочуть
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31.05.2024 12:42 Ответить
З гумором все в порядку...
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31.05.2024 22:17 Ответить
наказаніє вам ідьот/ідіот
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31.05.2024 13:59 Ответить
Добре пiшов, гарно.
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31.05.2024 14:27 Ответить
Шойгу! Где наше певео?
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31.05.2024 16:18 Ответить
Правильне питання, кацапчику, правильне. От тільки, дивись, за такі питання в твоїй засрашці - вже саджають.

Бо наступні питання взагалі крамола: на що наші податки йдуть? чого в нас один і той же ********** 6й строк? нахєра нам ця війна?
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31.05.2024 17:22 Ответить
В Казани есть НПЗ. Возможно на него идет. Хотя сегодня читал только про краснодарскую нефтебазу.
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31.05.2024 18:48 Ответить
 
 