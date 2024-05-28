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РФ планирует производить 6000 "Шахедов" в год на заводе в Татарстане, - WSJ

Виробництво шахедів у Росії

Россия использует ключевые альянсы для наращивания своего оборонного потенциала, в частности, Китай, Иран и Африку. Завод в особой экономической зоне "Алабуга" имеет целью производить 6000 ударных дронов-камикадзе типа Shahed в год, в дополнение к разведывательным беспилотникам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

"В начале апреля Украина атаковала беспилотниками завод в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабужском районе Республики Татарстан, на котором производятся дроны. Это стало новым этапом в войне беспилотников. Целью был высокотехнологичный колледж и производственный комплекс в российских степях, где Москва стремится увеличить производство оружия. Указанный завод имеет целью выпускать 6000 ударных беспилотников Shahed в год", - пишет издание.

Отмечается, что беспилотники играют все более важную роль в нынешних конфликтах. Россия осуществила десятки атак с использованием иранских беспилотников Shahed. Их низкая стоимость по сравнению с дорогими ракетами, которые использует Украина, приводит к тому, что подразделения ПВО иногда прибегают к пулеметам, чтобы сбить их.

Также читайте: Удары по предприятию в Татарстане свидетельствуют о возможности Украины поражать цели в глубоком тылу РФ, - британская разведка

Россия наращивает производство ударных дронов

"Россия использует ключевые альянсы для наращивания своего оборонного потенциала. В начале апреля высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что Китай предоставил России оптику, микроэлектронику и другие материалы двойного назначения, которые могут быть использованы в дронах.

В сентябре Украина заявила, что Россия получает двигатели для ударных беспилотников "Шахед" из Китая, назвав поставщиком компанию под названием Beijing MicroPilot UAV Flight Control Systems", - напоминают авторы WSJ.

Однако еще одним ключевым фактором является углубление связей России с Ираном и большим количеством африканских стран. Иранский завод по производству беспилотников, расположенный в нескольких ангарах в особой экономической зоне "Алабуга" на притоке Волги, демонстрирует, как различные элементы сочетаются между собой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский производитель БПЛА "Альбатрос" обходит санкции, применяет камеры SONY и сотрудничает с мировым гигантом NVIDIA, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Издание пишет, что российские бизнесмены подписали соглашение о строительстве завода по производству дронов в конце 2022 года, когда прилетели в Тегеран с выгодным предложением: 1,7 миллиарда долларов, частично оплаченных золотыми слитками.

По данным Международного института стратегических исследований Лондонского аналитического центра по вопросам обороны, в конце апреля завод опередил свой производственный график, уже поставив 4500 обещанных "Шахедов".

Согласно контракту, между российскими руководителями завода и их иранскими партнерами, который просочился в Prana Network и был независимо подтвержден двумя британскими правительственными советниками, завод в "Алабуге" должен производить 6000 ударных дронов-камикадзе "Шахед" в год, в дополнение к разведывательным беспилотникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотники в России атаковали объекты возле "дворца Путина"

По данным Международного института стратегических исследований Лондонского аналитического центра по вопросам обороны, в конце апреля завод опередил свой производственный график, уже поставив 4500 из обещанных "Шахедов".

По данным украинской военной разведки, десятки разведывательных беспилотников M3 "Альбатрос", изготовленных на заводе в "Алабуге", получают детальную фоторазведку украинских позиций и передвижений на линии фронта. Их производитель заявил, что беспилотники уже помогли "отбить попытку вторжения Украины в Белгород".

Переход России на беспилотники обусловлен не только иранскими военными технологиями, но и теневыми логистическими сетями Тегерана. Многие подставные компании, которые Иран использовал на протяжении многих лет, чтобы избежать западных санкций, базировались в таких местах, как Гонконг или Дубай.

Рабочая сила из африканских стран

Как пишет WSJ, для того, чтобы расширить производство беспилотников, Россия нуждалась в квалифицированных рабочих для их сборки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не использовала иностранное оружие при ударах по объектам в Татарстане, - ГУР

Начальное производство разведывательных аппаратов "Альбатрос" в значительной степени возлагалось на студентов из близлежащих технических колледжей. В начале прошлого года российские бизнесмены из Особой экономической зоны "Алабуга" арендовали зал в школе высокого класса в Кампале, столице Уганды, и собрали аудиторию молодых студенток, чтобы выслушать их предложение. Предложение включало в себя квалифицированную работу с зарплатой в три раза выше, чем на их родине в Уганде, авиаперелет, бесплатное проживание и университетский диплом за участие в программе "работа-обучение".

Издание отмечает, что в СЭЗ "Алабуга" поехали более тысячи женщин со всей Африки, а в этом году к ним, вероятно, присоединится еще тысяча студенток. Зарплата там составляет почти 1000 долларов в месяц, что почти вдвое превышает среднюю зарплату в России.

Представители власти в Кампале подтвердили, что новобранцев, которых отправляют в "Алабугу", используют для сборки беспилотных летательных аппаратов.

Атака на завод в Татарстане

Напомним, росСМИ сообщали, что утром 2 апреля беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане.

Атака дальнобойным дроном на НПЗ в российском Нижнекамске - это операция ГУР и СБУ. Атакованный НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

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Топ комментарии
+7
Які прекрасні,потужні санкції.
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28.05.2024 10:25
+4
Україна планує знищити завод в Татарстані для виробництва шахедів - WSJ.
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28.05.2024 10:22
+3
Планували побудувати комунізм.
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28.05.2024 10:12
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Планували побудувати комунізм.
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28.05.2024 10:12 Ответить
На відміну від комунізму, ця ціль цілком досяжна, коли є гроші. А гроші є.
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28.05.2024 10:17 Ответить
З грошима там не так все кучеряво як в тєлєвізорі. Інакше фюрер на МО бухгалтера б не призначав...
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28.05.2024 10:24 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Коллеги слегка затрахали просьбами прокомментировать нового министра обороны в Орде. Давайте я тут, а вы потом цитируйте оптом.

Всех министров обороны, которых Путин назначал, я помню и с некоторыми был даже (хоть и поверхностно), знаком лично. И поводу каждого были такие же камлания. Иванов! О, чекист, кадровый разведчик, ну, этот точно порядок наведет, новый Андропов. Результат известен.

Сердюков! О, отлично, соображает в бизнесе, прекрасный руководитель, сейчас все наладит. Результат - проворовался так, что не имеет себе равных в истории этого ведомства.

Шойгу! О, ну это вообще, спаситель, чуть что, вызывай Сергея Кужугетыча, МЧС при нем расцвел, сейчас и минобороны запахнет. Результат, собственно, наблюдаем в прямом эфире.

Белоусов! О, это преданный солдат Путина (знаем уже одного пехотинца), он взяток не берет, сейчас наладит все и танк «Армата» на войну поедет. Успокойтесь. Ничего там не поменяется, ни в худшую, ни в лучшую сторону. Просто другие люди, как говорит мой друг-бизнесмен, будут получать хорошие деньги.
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28.05.2024 10:34 Ответить
Україна планує знищити завод в Татарстані для виробництва шахедів - WSJ.
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28.05.2024 10:22 Ответить
Шо там 6 тисяч проти мільйона українських?(((
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28.05.2024 10:23 Ответить
Translator

а ми коли почнемо щось виробляти питанья до вас зедебіли
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28.05.2024 10:24 Ответить
Гундос своїм гундосенням вже мільйон дронів виробив.
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28.05.2024 11:24 Ответить
Эту самую историю рассказывали ровно год назад. А по факту стоило иранцам выпустить несколько сотен шахедов по Израилю, как применение их рашистами упало вдвое.
Суть в том, что наклепать корпусов они могут хоть 10 тысяч, но проблема с начинкой и как только Иран снижает поставки - сразу падает выпуск.
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28.05.2024 10:24 Ответить
Абсурд в тому що чомусь начинкою начинять продовжують. Через Китай. А начинка американська,європейська і тому подібна виробництва тих,хто занепокоєні. І ніхрена з цим зробити не можуть.
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28.05.2024 10:29 Ответить
Начинку Китай поставляет.
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28.05.2024 12:02 Ответить
Які прекрасні,потужні санкції.
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28.05.2024 10:25 Ответить
Напоминаю, также ровно год назад в мае 2023 года рашисты выпустили по Украине 625 шахедов за месяц. Потом были рассказы про могучие заводы и вот в мае 2024 они выпустили по Украине 300 шахедов...
Стрибайте в Тису!!!
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28.05.2024 10:28 Ответить
Напоминаю, также ровно год назад в мае 2023 года рашисты выпустили по Украине 625 шахедов за месяц, помнож на 12 місяців отримаєш -7500 тисяч в рік.Це без заводу. Так що давай пірнай в "мацкву- рєку"
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28.05.2024 10:36 Ответить
"7500 тисяч в рік" - ви або слово тисяча приберіть або два нулика ( і кому додайте після сімки ) .
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28.05.2024 10:48 Ответить
Думаю ,що Ти зрозумів, про яку кількість дронів в рік іде мова???Якщо так, тоді із комами і нуликами , до електричного стовба притензії, а якщо не второпав,(не в'їхав) про яку кількість іде мова, тоді й до електричного стовба не варто притензії виставляти...
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28.05.2024 10:57 Ответить
Ось друкували би ваші коменти в себе на плоті тоді так - а так як друкуєте в тирнеті то це трішки інакше ( ваш комент попаде в пошук гуголу хтось його прочитає в перекладачі гуголу - а перекладач такого не розуміє і понесеться пахуче по трубам , а ше простіше коли ви таким чином заповнете якийсь офіційний документ - потім не дивуйтеся якшо до вас виникнуть деякі запитання ).
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28.05.2024 11:05 Ответить
так отой перекладач гуголу може не зрозуміти, що Ви написали на своєму плоті і пахуче пішло по трубах,а згадування Ваше про заповнення офіційних документів, для мене , вже де що тай промовляє,а чи то дає розуміння..
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28.05.2024 15:35 Ответить
Жарт про один знаєте - один в Європі і один в США то є велика різниця ( довжина труби - ну розмір не має значення - ну ви напевно зрозуміли ).
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28.05.2024 17:55 Ответить
Дякую, дякую, дуже корисна інформація.
Тільки вона нах не потрібна.
Скільки ми плануємо виробляти на наших підземних заводах? На тих, що набалакали за два роки.
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28.05.2024 10:36 Ответить
ага. п'ятілєтку за три года!
дайош, соцсоревнованіє!
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28.05.2024 10:49 Ответить
Та що то є 6ооо?! Влада обіцяла 1000000 !
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28.05.2024 11:12 Ответить
 
 