РФ планирует производить 6000 "Шахедов" в год на заводе в Татарстане, - WSJ
Россия использует ключевые альянсы для наращивания своего оборонного потенциала, в частности, Китай, Иран и Африку. Завод в особой экономической зоне "Алабуга" имеет целью производить 6000 ударных дронов-камикадзе типа Shahed в год, в дополнение к разведывательным беспилотникам.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
"В начале апреля Украина атаковала беспилотниками завод в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабужском районе Республики Татарстан, на котором производятся дроны. Это стало новым этапом в войне беспилотников. Целью был высокотехнологичный колледж и производственный комплекс в российских степях, где Москва стремится увеличить производство оружия. Указанный завод имеет целью выпускать 6000 ударных беспилотников Shahed в год", - пишет издание.
Отмечается, что беспилотники играют все более важную роль в нынешних конфликтах. Россия осуществила десятки атак с использованием иранских беспилотников Shahed. Их низкая стоимость по сравнению с дорогими ракетами, которые использует Украина, приводит к тому, что подразделения ПВО иногда прибегают к пулеметам, чтобы сбить их.
Россия наращивает производство ударных дронов
"Россия использует ключевые альянсы для наращивания своего оборонного потенциала. В начале апреля высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что Китай предоставил России оптику, микроэлектронику и другие материалы двойного назначения, которые могут быть использованы в дронах.
В сентябре Украина заявила, что Россия получает двигатели для ударных беспилотников "Шахед" из Китая, назвав поставщиком компанию под названием Beijing MicroPilot UAV Flight Control Systems", - напоминают авторы WSJ.
Однако еще одним ключевым фактором является углубление связей России с Ираном и большим количеством африканских стран. Иранский завод по производству беспилотников, расположенный в нескольких ангарах в особой экономической зоне "Алабуга" на притоке Волги, демонстрирует, как различные элементы сочетаются между собой.
Издание пишет, что российские бизнесмены подписали соглашение о строительстве завода по производству дронов в конце 2022 года, когда прилетели в Тегеран с выгодным предложением: 1,7 миллиарда долларов, частично оплаченных золотыми слитками.
По данным Международного института стратегических исследований Лондонского аналитического центра по вопросам обороны, в конце апреля завод опередил свой производственный график, уже поставив 4500 обещанных "Шахедов".
Согласно контракту, между российскими руководителями завода и их иранскими партнерами, который просочился в Prana Network и был независимо подтвержден двумя британскими правительственными советниками, завод в "Алабуге" должен производить 6000 ударных дронов-камикадзе "Шахед" в год, в дополнение к разведывательным беспилотникам.
По данным Международного института стратегических исследований Лондонского аналитического центра по вопросам обороны, в конце апреля завод опередил свой производственный график, уже поставив 4500 из обещанных "Шахедов".
По данным украинской военной разведки, десятки разведывательных беспилотников M3 "Альбатрос", изготовленных на заводе в "Алабуге", получают детальную фоторазведку украинских позиций и передвижений на линии фронта. Их производитель заявил, что беспилотники уже помогли "отбить попытку вторжения Украины в Белгород".
Переход России на беспилотники обусловлен не только иранскими военными технологиями, но и теневыми логистическими сетями Тегерана. Многие подставные компании, которые Иран использовал на протяжении многих лет, чтобы избежать западных санкций, базировались в таких местах, как Гонконг или Дубай.
Рабочая сила из африканских стран
Как пишет WSJ, для того, чтобы расширить производство беспилотников, Россия нуждалась в квалифицированных рабочих для их сборки.
Начальное производство разведывательных аппаратов "Альбатрос" в значительной степени возлагалось на студентов из близлежащих технических колледжей. В начале прошлого года российские бизнесмены из Особой экономической зоны "Алабуга" арендовали зал в школе высокого класса в Кампале, столице Уганды, и собрали аудиторию молодых студенток, чтобы выслушать их предложение. Предложение включало в себя квалифицированную работу с зарплатой в три раза выше, чем на их родине в Уганде, авиаперелет, бесплатное проживание и университетский диплом за участие в программе "работа-обучение".
Издание отмечает, что в СЭЗ "Алабуга" поехали более тысячи женщин со всей Африки, а в этом году к ним, вероятно, присоединится еще тысяча студенток. Зарплата там составляет почти 1000 долларов в месяц, что почти вдвое превышает среднюю зарплату в России.
Представители власти в Кампале подтвердили, что новобранцев, которых отправляют в "Алабугу", используют для сборки беспилотных летательных аппаратов.
Атака на завод в Татарстане
Напомним, росСМИ сообщали, что утром 2 апреля беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане.
Атака дальнобойным дроном на НПЗ в российском Нижнекамске - это операция ГУР и СБУ. Атакованный НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.
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Коллеги слегка затрахали просьбами прокомментировать нового министра обороны в Орде. Давайте я тут, а вы потом цитируйте оптом.
Всех министров обороны, которых Путин назначал, я помню и с некоторыми был даже (хоть и поверхностно), знаком лично. И поводу каждого были такие же камлания. Иванов! О, чекист, кадровый разведчик, ну, этот точно порядок наведет, новый Андропов. Результат известен.
Сердюков! О, отлично, соображает в бизнесе, прекрасный руководитель, сейчас все наладит. Результат - проворовался так, что не имеет себе равных в истории этого ведомства.
Шойгу! О, ну это вообще, спаситель, чуть что, вызывай Сергея Кужугетыча, МЧС при нем расцвел, сейчас и минобороны запахнет. Результат, собственно, наблюдаем в прямом эфире.
Белоусов! О, это преданный солдат Путина (знаем уже одного пехотинца), он взяток не берет, сейчас наладит все и танк «Армата» на войну поедет. Успокойтесь. Ничего там не поменяется, ни в худшую, ни в лучшую сторону. Просто другие люди, как говорит мой друг-бизнесмен, будут получать хорошие деньги.
а ми коли почнемо щось виробляти питанья до вас зедебіли
Суть в том, что наклепать корпусов они могут хоть 10 тысяч, но проблема с начинкой и как только Иран снижает поставки - сразу падает выпуск.
Стрибайте в Тису!!!
Тільки вона нах не потрібна.
Скільки ми плануємо виробляти на наших підземних заводах? На тих, що набалакали за два роки.
дайош, соцсоревнованіє!