РФ планирует производить 6000 "Шахедов" в год на заводе в Татарстане, - WSJ

Россия использует ключевые альянсы для наращивания своего оборонного потенциала, в частности, Китай, Иран и Африку. Завод в особой экономической зоне "Алабуга" имеет целью производить 6000 ударных дронов-камикадзе типа Shahed в год, в дополнение к разведывательным беспилотникам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

"В начале апреля Украина атаковала беспилотниками завод в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабужском районе Республики Татарстан, на котором производятся дроны. Это стало новым этапом в войне беспилотников. Целью был высокотехнологичный колледж и производственный комплекс в российских степях, где Москва стремится увеличить производство оружия. Указанный завод имеет целью выпускать 6000 ударных беспилотников Shahed в год", - пишет издание.

Отмечается, что беспилотники играют все более важную роль в нынешних конфликтах. Россия осуществила десятки атак с использованием иранских беспилотников Shahed. Их низкая стоимость по сравнению с дорогими ракетами, которые использует Украина, приводит к тому, что подразделения ПВО иногда прибегают к пулеметам, чтобы сбить их.

Также читайте: Удары по предприятию в Татарстане свидетельствуют о возможности Украины поражать цели в глубоком тылу РФ, - британская разведка

Россия наращивает производство ударных дронов

"Россия использует ключевые альянсы для наращивания своего оборонного потенциала. В начале апреля высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что Китай предоставил России оптику, микроэлектронику и другие материалы двойного назначения, которые могут быть использованы в дронах.

В сентябре Украина заявила, что Россия получает двигатели для ударных беспилотников "Шахед" из Китая, назвав поставщиком компанию под названием Beijing MicroPilot UAV Flight Control Systems", - напоминают авторы WSJ.

Однако еще одним ключевым фактором является углубление связей России с Ираном и большим количеством африканских стран. Иранский завод по производству беспилотников, расположенный в нескольких ангарах в особой экономической зоне "Алабуга" на притоке Волги, демонстрирует, как различные элементы сочетаются между собой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский производитель БПЛА "Альбатрос" обходит санкции, применяет камеры SONY и сотрудничает с мировым гигантом NVIDIA, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Издание пишет, что российские бизнесмены подписали соглашение о строительстве завода по производству дронов в конце 2022 года, когда прилетели в Тегеран с выгодным предложением: 1,7 миллиарда долларов, частично оплаченных золотыми слитками.

По данным Международного института стратегических исследований Лондонского аналитического центра по вопросам обороны, в конце апреля завод опередил свой производственный график, уже поставив 4500 обещанных "Шахедов".

Согласно контракту, между российскими руководителями завода и их иранскими партнерами, который просочился в Prana Network и был независимо подтвержден двумя британскими правительственными советниками, завод в "Алабуге" должен производить 6000 ударных дронов-камикадзе "Шахед" в год, в дополнение к разведывательным беспилотникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотники в России атаковали объекты возле "дворца Путина"

По данным Международного института стратегических исследований Лондонского аналитического центра по вопросам обороны, в конце апреля завод опередил свой производственный график, уже поставив 4500 из обещанных "Шахедов".

По данным украинской военной разведки, десятки разведывательных беспилотников M3 "Альбатрос", изготовленных на заводе в "Алабуге", получают детальную фоторазведку украинских позиций и передвижений на линии фронта. Их производитель заявил, что беспилотники уже помогли "отбить попытку вторжения Украины в Белгород".

Переход России на беспилотники обусловлен не только иранскими военными технологиями, но и теневыми логистическими сетями Тегерана. Многие подставные компании, которые Иран использовал на протяжении многих лет, чтобы избежать западных санкций, базировались в таких местах, как Гонконг или Дубай.

Рабочая сила из африканских стран

Как пишет WSJ, для того, чтобы расширить производство беспилотников, Россия нуждалась в квалифицированных рабочих для их сборки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не использовала иностранное оружие при ударах по объектам в Татарстане, - ГУР

Начальное производство разведывательных аппаратов "Альбатрос" в значительной степени возлагалось на студентов из близлежащих технических колледжей. В начале прошлого года российские бизнесмены из Особой экономической зоны "Алабуга" арендовали зал в школе высокого класса в Кампале, столице Уганды, и собрали аудиторию молодых студенток, чтобы выслушать их предложение. Предложение включало в себя квалифицированную работу с зарплатой в три раза выше, чем на их родине в Уганде, авиаперелет, бесплатное проживание и университетский диплом за участие в программе "работа-обучение".

Издание отмечает, что в СЭЗ "Алабуга" поехали более тысячи женщин со всей Африки, а в этом году к ним, вероятно, присоединится еще тысяча студенток. Зарплата там составляет почти 1000 долларов в месяц, что почти вдвое превышает среднюю зарплату в России.

Представители власти в Кампале подтвердили, что новобранцев, которых отправляют в "Алабугу", используют для сборки беспилотных летательных аппаратов.

Атака на завод в Татарстане

Напомним, росСМИ сообщали, что утром 2 апреля беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане.

Атака дальнобойным дроном на НПЗ в российском Нижнекамске - это операция ГУР и СБУ. Атакованный НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Также читайте: Украинские беспилотники, вероятно, повредили российские истребители в ночь на 19 мая, - "Схемы". СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ