Російський виробник БПЛА "Альбатрос" обходить санкції, застосовує камери SONY та співпрацює зі світовим гігантом NVIDIA, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Російський завод-виробник БПЛА "Альбатрос" застосовує у війні проти України "Альбатрос-М5" та обходить санкції, накладені на РФ після 2022 року.

Про це повідомляє InformNapalm, дослідивши дані російського заводу-виробника БПЛА, передані хактивістами групи Кібер Спротив, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про завод-виробник БПЛА "Альбатрос"

Як зазначається, в розпорядженні InformNapalm є внутрішня документація "Альбатросу", де ця компанія намагалася у 2022-2023 році поставити антидронну систему в Казахстан за договором з TOO "ComPortal". Сам договір на поставку був заключений ще влітку 2022 року, але через додаткові обмеження, що ввела російська влада на експорт товарів подвійного призначення у звʼязку із війною, "Альбатрос" дуже довго добивався дозволу від експортної служби.

Є обґрунтовані сумніви в тому, що Лабораторія Касперського не знала, що їх партнер продовжує реалізовувати спільний продукт. І ще більші сумніви є в тому, що виробник антивірусного софту не знав, що "Альбатрос" трансформується із виробника агродронів на підрядника ЗС РФ. Лист "Альбатроса" замовнику про отримання всіх дозволів із формулюванням орієнтовної дати поставки у квітні 2023 року, датований 01 березня минулого року. Як мінімум, тільки за інформацією з відкритих джерел Лабораторія Касперського вже на той момент мала б розуміти, що у січні 2023 "Альбатрос" став резидентом "Алабуги" і виробляє дрони для ЗС РФ.

Тут варто згадати, що ключовим елементом у антидронній системі є лідар. Росіяни використовували лідари Opal канадської компанії Neptec Technologies, що з 2020 року є частиною французької групи Lumibird Limited. Ось тут вказані складові системи Kaspersky Antidrone і їх вартість.

А ось сертифікат кінцевого споживача, яким ще у 2020 році "Альбатрос" гарантував Lumibird не передавати або реекспортувати пристрої в треті країни, не використовувати у військових цілях або в інтересах уряду РФ, не використовувати в будь-яких інших цілях, окрім захисту цивільних обʼєктів.

Втім, станом на березень 2023 року, коли "Альбатрос" так намагався отримати всі дозволи для експорту антидрону в Казахстан, він вже фактично діяв в інтересах уряду РФ. "Альбатрос" сам став виробником зброї та обладнання для ЗС РФ. Тобто порушено усі зобовʼязання. Лабораторія Касперського ніяким чином не завадила зовнішньоекономічній діяльності "Альбатроса". Відповідно, можна припускати, що співпраця не була припинена.

Залученість "Альбатроса" у війну

У відкритому доступі можна спостерігати все більше інформації про залученість у війну "Альбатроса". Втім, нас цікавить більш закрита документація.

Росія розпочала свою війну проти України у 2014 році, втім, санкції, накладені на агресора за анексію Криму та вторгнення на Донбас не заважали розвитку російської промисловості. "Альбатрос" було засновано у 2017 році, а його флагманом був і лишається БПЛА типу крило "Альбатрос-М5". До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ми можемо подивитися на таку динаміку розвитку "Альбатросу":

2018 рік. БПЛА "Альбатрос-М5": вироблено 4 одиниці, 2 з них продано, 2 використовуються для надання послуг.

2019 рік. БПЛА "Альбатрос-М5": вироблено 5 одиниць, 1 з них продано, 3 використовуються для надання послуг, 1 шт. на складі.

2020 рік. БПЛА "Альбатрос-М5": вироблено 6 одиниць, 4 з них продано, 2 використовуються для надання послуг.

2021 рік. БПЛА "Альбатрос-М5": вироблено 30 одиниць, 6 з них продано, 19 використовуються для надання послуг, 5 шт. на складі.

Динаміка розвитку очевидна. Розвиваючи "Альбатрос-М5" як цивільний дрон, за цей час компанія наростила клієнтську базу як мінімум з 60 російських компаній та започаткувала з Касперським проєкт антидрона. В їхніх звітах зазначається, що станом на кінець 2021 року були зарубіжні продажі системи антидрон у Німеччину, Грецію та Швейцарію.

Для інвесторів "Альбатрос" вказували, що за доступності західних елементів для зборки апаратів, дешевше купувати іноземні компоненти. Так, елементна база для електронних схем була виробництва Малайзії, Кореї, Японії та Китаю. Сервоприводи виробництва Savox (Швеція-Китай). Двигуни Scorpion (США-Китай). Радіоканали (крім російських і власних) виробництва RFDesign (Австралія). Регулятори двигуна (крім російських і власних) виробництва Scorpion (США-Китай), Hobbyking (Китай). Лопаті повітряних гвинтів виробництва Aeronaut (Німеччина). Інші компоненти в БПЛА "Альбатрос-М5" були виробництва Малайзії, Китаю, Кореї, Сінгапуру, Австралії, Швеції, Швейцарії. Така картина була на кінець 2021 року – до повномасштабного вторгнення Росії.

Сировину вони використовували російського і німецького виробництва. Станом на початок 2022 року "Альбатрос" налагодив перехід на сировину повністю російського виробництва, але з підвищенням собівартості продукції через вищу закупівельну вартість такої сировини. Тому все одно використовувався наповнювач сендвічного карбона виробництва Німеччини.

Відсутність рішучих антиросійських санкцій призвела до того, що російська компанія нормально розвивалася. І в зливі "Альбатроса" можна побачити спроби росіян продати свій продукт в Єгипет, Індію, Ірак та Іракський Курдистан, ОАЕ, Сирію, Танзанію та Мʼянму. На останній ми зупинимось пізніше. Очевидно, що питання того, як скоро агродрон "Альбатрос" стане військовим БПЛА – було проблемою лише часу.

Наприкінці 2022 року "Альбатрос" готується стати резидентом ОЕЗ "Алабуга". З ООО "Алабуга Девелопмент" компанія підписує договір на поставку 100 безпілотників "Альбатрос-М5" протягом 2023 року на загальну суму 1 млрд 400 млн рублів. Згідно зі специфікацією, 50 безпілотників мають бути "денними", а 50 "нічними" – тобто мати можливість працювати вночі.

Також, з внутрішньої документації "Альбатросу" чітко видно, що їх директор Флоров і головний інженер Спірідонов у листопаді 2022 року відвідували Іран. Очевидно, це було повʼязано із локалізацією виробництва "Шахедів" в Росії.

Ще одним доказом прямої залученості "Альбатросу" у війну є цікавий лист директора Флорова керівнику Інституту транспортної техніки та систем управління Російського університету транспорту, датований 17 жовтня 2023 року. В ньому Флоров пише, що Спірідонов з серпня 2022 року від імені ООО "Альбатрос" надає допомогу збройним силам Російської Федерації в зоні т.зв. спеціальної військової операції. Відповідно, головний інженер "Альбатросу" не може скласти сесію і потребує відстрочки.

Очевидно, що протягом 2022-2023 років "Альбатрос-М5" проходив випробування в зоні бойових дій. Географія застосування доволі обширна і пролягала вздовж всього фронту.

Переважно дрони використовувалися в цілях та інтересах прикордонної служби ФСБ, сил спеціальних операцій РФ та Росгвардією (батальйон Судоплатова).

Статистика польотів не лишає сумнівів – не тільки Спірідонов, але й інші фахівці "Альбатросу" безпосередньо беруть участь в бойових діях. Водночас, серед польотів в межах дослідної експлуатації перевага більше віддавалася саме коригуванню артилерії, ніж розвідці.

Здійснювати аерофотозйомку і коригувати артилерію "Альбатросу" допомагають камери, виробництва Sony. Зазвичай це моделі Sony A6000 та Sony RX1R2 для фотографування, а для відеозапису – камери Sony FCB-EH6500 та Sony FCB-EV7500. При чому "Альбатрос" на базі цих пристроїв самостійно виробляє гіростабілізовані підвіси на БПЛА, в тому числі, для відеозапису в нічний час із тепловізором. Ці підвіси можна придбати у них на сайті.

Зовнішньоекономічна діяльність

З 2020 року ТОВ "Альбатрос" співпрацює з міністерством оборони Мʼянми. З переписок з Мʼянмою зрозуміло, що "Альбатрос-М5" розглядався як військовий БПЛА ще задовго до вторгнення. Ось чернетка листа, яку в листопаді 2020 року "Альбатрос" відправляв у Мʼянму.

Контрагентом "Альбатросу" в цих відносинах виступала Alliance Engineering Services Co., Ltd., але діяла вона в інтересах міноборони. Продавати дрони мав не "Альбатрос" напряму, а посередник ООО "Симплекс". Інформація щодо санкцій проти цієї компанії відсутні.

Плануючи співпрацю, бірманці прямо вказували, що їх військові планують мати по одному підрозділу БПЛА на батальйон. "Таким чином, нам знадобиться до 200-300 БПЛА з сервісним центром та виробничими потужностями в М’янмі", говориться в листі.

Наприкінці 2021 року "Альбатрос" вказував своїм інвесторам, що їх продукція включена до плану закупівель міністерства оборони М’янми на 10 комплексів "Альбатрос-М5" на 2022 рік. Влітку 2022 року Флоров писав бірманцям лист з пропозицією продовжувати та розширювати співпрацю. "На даний момент наші безпілотні комплекси "Альбатрос" успішно застосовуються в бойових діях під час Спеціальної військової операції на території України", – саме такими словами Флоров серед іншого мотивував бірманців розширювати "сердечні стосунки" між Росією та Мʼянмою.

Також зазначається, що при підготовці продажів в Мʼянму, "Альбатрос" робив два паралельні розрахунки вартості – зовнішній, "офіційний", який бачили контрагенти, і внутрішній – для власного планування. Так от внутрішній розрахунок містив пункти "внесок Алєксандру", по факту – відсоток посереднику у сумі 240 тис. дол. США, а також пункт "підвищення для подальшої знижки" у сумі 121 тис. дол. Ось така сердечна дружба.

Станом на початок 2024 року "Альбатрос" все ще плекає надії отримати доступ до ринку М’янми. Ось лист того самого Алєксандра Дудова, що так хоче отримати свої чверть мільйона доларів "комісійних".

Також, станом на цей рік, в "Альбатроса" триває ще одна епопея із виходом на ринок Обʼєднаних Арабських Еміратів. Там теж допомагає Алєксандр. Але не може не зацікавити той факт, що в переписці щодо ціни та можливості імпорту БПЛА в ОАЕ співробітник "Альбатроса" Гольдберг вказує, що "Альбатрос М5 тестувався в Буркіна-Фасо протягом 1 місяця. Цей захід був організований приватною військовою компанією.

Характерно, що в іншій документації "Альбатроса" можна знайти інформацію про таку собі ООО "Берёзовая долина". В бізнес плані "Альбатроса" навпроти цієї "Берёзовой долини" була примітка - "Африка". Також, ця компанія була залучена у постачання в Казахстан системи Kaspersky Antidrone. Чи існує тут звʼязок із групою Вагнера - питання, на яке потрібно шукати відповідь.

Постачальники та партнери

Альбатрос використовує мікрокомпʼютери серії Nvidia Jetson для розпізнавання образів на основі нейромережі.

З пошти Флорова можна побачити, що комунікація і співпраця з Nvidia триває як мінімум з 2016 року. Не припинилася вона ні після вторгнення, ні після санкцій проти РФ, ні після прямих санкцій США проти ТОВ "Альбатрос". Контактом Флорова є Антон Джораєв, старший менеджер з розвитку корпоративного бізнесу корпорації Nvidia. З найбільш свіжого, наприклад, лист від 26 лютого 2024 року із запрошенням для "Альбатросу" відвідати конференцію "номер 1 у світі" зі штучного інтелекту NVIDIA GTC 2024. В кінці листа Джораєв пише, що "запрошення можна розіслати студентам і зацікавленим колегам". Очевидно, що під студентами маються на увазі студенти "Алабуга Політєх". Відповідно, Антон Джораєв прекрасно усвідомлює, що таке ООО "Альбатрос", ОЕЗ "Алабуга", та чим вони всі займаються.

Ще один цікавий лист Флорову, датований 24 листопада 2023 року від бухгалтера "Алабуги" показує, що росіяни досі користуються двигунами внутрішнього згорання японського виробника Saito. Раніше ці двигуни знаходили в російських БПЛА "Орлан-10". Як ці двигуни потрапили на склад в "Алабугу" і для яких цілей двигуни Saito FG-40 були передані Флорову, який підписаний як "головний конструктор Алабуги", наразі невідомо. Можливо, це все ще "довоєнний" запас. Раніше у розслідуванні зазначалося, що росіяни намагаються налагодити власне виробництво двигунів в "Алабузі". Існує можливість, що двигуни Saito будуть зразками для копіювання.

Також Флорову постійно пишуть різні компанії-постачальники із пропозицією співробітництва. Більшість з них вже навіть не стидаються казати відкрито, що завозять санкційну продукцію. Наприклад, російська ООО "Атлант" представляє інтереси компанії Asia Semiconductor. В їх листах вказується, що Asia Semiconductor об’єднує Шанхайську компанію розвитку технологій (Shanghai Chenheyi Technology Development Co. Ltd) і Пекінський науково-технологічний центр досліджень (Beijing Online Technology Group Co. Ltd).

Asia Semiconducter cпеціалізується на постачанні роз’ємів живлення, транзисторів, резисторів, діодів, мікросхем та інших деталей і витратних матеріалів для вузькоспеціалізованих виробництв.

Вони відверті і прямолінійні: "Поставляємо продукцію відомих компаній, зокрема тих, що перебувають у санкційних списках: Mean Well, Aimtec, Siemens, Chinfa, Maxim, XILINX, Atmel, Wago, Vicor, ST/TI та інших.

В доданому списку продукції, доступному на складі Asia Semiconductor можна побачити компоненти виробництва світових гігантів Intel, Fujitsu та Siemens.

Ось так і працює "Альбатрос". Санкції проти Росії до вторгнення не вплинули на розвиток її ВПК, санкції після вторгнення обходяться за допомогою посередників. Натомість, Росія продовжує вбивати українців, знищує наші міста і планує робити це ще дуже довго. Як це припинити? Давати Україні зброю, підтримувати фінансово, здійснювати асиметричні гібридні заходи проти Росії, переглядати санкційну політику і тиснути на Китай та країни, через які йде потік обладнання в Росію (Казахстан, Киргизстан тощо).