Музика на крові: У Південній Кореї скандал через виступ путініста Співакова та дружини власника Louis Vuitton Мерсьє
Українське Посольство у Південній Кореї різко засудило відомого диригента-путініста Володимира Співакова, який разом з дружиною власника імперії Louis Vuitton Гелен Мерсьє провів концерт у Сеулі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
Ще 6 травня Посольство України в Сеулі виступило із заявою, де закликало скасувати участь тандему у масштабному концерті Classical Bridge International Music Festival через причетність обох музикантів до підтримки агресивної політики Росії.
Йдеться про Володимира Співакова, який десятиліттями активно просуває кремлівську експансію в Україні. Ще у березні 2014 року він підтримав окупацію Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості зі схваленням рішення Володимира Путіна.
Як вказує посольство, своїми діями Співаков намагається через культуру та музику розповсюджувати кремлівські наративи, виправдовувати агресію Путіна по всьому світу. Такі ж концерти, як в Сеулі, — ще один механізм для легітимізації злочинної російської агресії у цивілізованому світі та демонстрації зневаги до страждань українського народу.
Окремо вартує уваги й постать дружини найбагатшої людини у світі Бернара Арно — Гелен Мерсьє. Вона тісно пов’язана з російськими культурними діячами, також останніми роками вона неодноразово виступала у Москві та Санкт-Петербурзі. А імперія LVMH досі продовжує працювати у Росії, заробляючи та, головне, сплачуючи податки на території країни-агресора.
Нагадаємо, що чимало брендів з групи LVMH, такі як Berluti, Stella McCartney, Loro Piana, Kenzo, Emilio Pucci, Givenchy, досі так чи інакше представлені в Росії.
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У 2014 він виступав у Бостоні ( грав у церкві універсітету Гарварда)
та мав величезну групу українців які скандували- ганьба!
Також там був величезний плакат, де Пукін грав на піаніно. З надписом;
» Маєстро не підігрійте путіну»
Передайте будь ласко вашої молодшої, що це дуже пріемно чути.
Що молоде покоління українців не припиняють супротив рашістам у Бостоні.
Так, тримати!
Разом до Перемоги!
у неї (їй 21) раз в тиждень беруть інтерв'ю, бо вона 8-кратна чемпіонка України і рекордсменка Бостон-коледжа.
А якщо з таким же успіхом дасть інтерв'ю моя старша в Німеччині (доктор філософії в 25 років), то я Вам скажу, шо маленька хвиля визове трошки занепокоєності з боку Єрмака
Слава незламному Народу України
Поц, але не поцеє ніж зеленське, воно неперевершено.
Вова канешна большой поц, но не «ужас, ужас, ужас»…
Аж побіжить!
швидше ніж Януковощ..
а тіпа мама Ріма не на стороні Кремля ?
Нізащо не повірю, що у держави Південна Корея немає впливу на ці немаленькі фірми.
Теперь ясно, как она попала в модельный бизнес.
Мамочка впихнула невпихуемое ....