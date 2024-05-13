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Новини Санкції проти Росії
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Музика на крові: У Південній Кореї скандал через виступ путініста Співакова та дружини власника Louis Vuitton Мерсьє

Скандал з виступом путініста Співакова у Південній Кореї

Українське Посольство у Південній Кореї різко засудило відомого диригента-путініста Володимира Співакова, який разом з дружиною власника імперії Louis Vuitton Гелен Мерсьє провів концерт у Сеулі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Ще 6 травня Посольство України в Сеулі виступило із заявою, де закликало скасувати участь тандему у масштабному концерті Classical Bridge International Music Festival через причетність обох музикантів до підтримки агресивної політики Росії.

Йдеться про Володимира Співакова, який десятиліттями активно просуває кремлівську експансію в Україні. Ще у березні 2014 року він підтримав окупацію Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості зі схваленням рішення Володимира Путіна.

Як вказує посольство, своїми діями Співаков намагається через культуру та музику розповсюджувати кремлівські наративи, виправдовувати агресію Путіна по всьому світу. Такі ж концерти, як в Сеулі, — ще один механізм для легітимізації злочинної російської агресії у цивілізованому світі та демонстрації зневаги до страждань українського народу.

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Окремо вартує уваги й постать дружини найбагатшої людини у світі Бернара Арно — Гелен Мерсьє. Вона тісно пов’язана з російськими культурними діячами, також останніми роками вона неодноразово виступала у Москві та Санкт-Петербурзі. А імперія LVMH досі продовжує працювати у Росії, заробляючи та, головне, сплачуючи податки на території країни-агресора.

Нагадаємо, що чимало брендів з групи LVMH, такі як Berluti, Stella McCartney, Loro Piana, Kenzo, Emilio Pucci, Givenchy, досі так чи інакше представлені в Росії.

Читайте: Колишньому українському музиканту Джанго, який підтримав вторгнення РФ, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

посольство України (284) санкції (11790) Південна Корея (451) артисти (216)


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Топ коментарі
+17
Та у нас такий 95 квартал. З нього треба починати
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13.05.2024 18:35
+7
моя молодша зараз в МТІ з такими плакатами стоїть ( метрів 800 від Гарварда)
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13.05.2024 18:50
+5
Гроші не пахнуть! То приклад пристосуванця планетарного масштабу. Нічого дивного сам папа з Риму на стороні Кремля.
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13.05.2024 18:41
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Та у нас такий 95 квартал. З нього треба починати
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13.05.2024 18:35 Відповісти
Співаков це той ще поц!

У 2014 він виступав у Бостоні ( грав у церкві універсітету Гарварда)
та мав величезну групу українців які скандували- ганьба!

Також там був величезний плакат, де Пукін грав на піаніно. З надписом;
» Маєстро не підігрійте путіну»
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13.05.2024 18:41 Відповісти
моя молодша зараз в МТІ з такими плакатами стоїть ( метрів 800 від Гарварда)
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13.05.2024 18:50 Відповісти
Дякую за інфо.

Передайте будь ласко вашої молодшої, що це дуже пріемно чути.

Що молоде покоління українців не припиняють супротив рашістам у Бостоні.

Так, тримати!
Разом до Перемоги!
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13.05.2024 19:26 Відповісти
якшо її 55-річного тата завтра якісь гопники в пікселі затягнуть до бусіка, то вона в черговому інтерв'ю американсьськи ЗМІ скаже, шо нарід України мощний, а влада України бандитська.

у неї (їй 21) раз в тиждень беруть інтерв'ю, бо вона 8-кратна чемпіонка України і рекордсменка Бостон-коледжа.

А якщо з таким же успіхом дасть інтерв'ю моя старша в Німеччині (доктор філософії в 25 років), то я Вам скажу, шо маленька хвиля визове трошки занепокоєності з боку Єрмака
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13.05.2024 20:12 Відповісти
а якщо все по закону, то я готовий. Я 25.02.2022 вистояв чергу в воєнкоматі. Мене послали подалі. Я пішов в тероборону. Півгодини знімали копії всіх документів і сказали, шо позвонять. Ніц.
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13.05.2024 21:05 Відповісти
Пишаємось вами та вашою родиною!

Слава незламному Народу України
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13.05.2024 21:15 Відповісти
"Співаков це той ще поц!"
Поц, але не поцеє ніж зеленське, воно неперевершено.
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13.05.2024 18:54 Відповісти
Не перебільшуйте

Вова канешна большой поц, но не «ужас, ужас, ужас»…
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13.05.2024 19:18 Відповісти
Піде…
Аж побіжить!

швидше ніж Януковощ..
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13.05.2024 19:20 Відповісти
Гроші не пахнуть! То приклад пристосуванця планетарного масштабу. Нічого дивного сам папа з Риму на стороні Кремля.
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13.05.2024 18:41 Відповісти
папа з Риму на стороні Кремля.

а тіпа мама Ріма не на стороні Кремля ?
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13.05.2024 18:48 Відповісти
Як вiн може бути проти? Бджоли проти меду?
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13.05.2024 18:48 Відповісти
Hyundai/KIA і Samsung два роки торгували на параші, наче нічого й не трапилося. Всім було пох.

Нізащо не повірю, що у держави Південна Корея немає впливу на ці немаленькі фірми.
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13.05.2024 18:41 Відповісти
як же ж вони ******* ховатися за руснявими прізвищами...
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13.05.2024 18:53 Відповісти
Цей співаков довгий час жив у Ов'єдо (Іспанія), разом з "Віртуозами москви". Члени нашої асоціації робили пікет під час його концерту. Іспанці вперто вважають тільки путіна винним у всьому злі, скоєному Україні.
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13.05.2024 18:53 Відповісти
Джинси фірми "Lee" крутіші за всі ваші Живанши.
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13.05.2024 19:38 Відповісти
і щільність деніма не менш ніж 15,25 унцій!
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13.05.2024 21:16 Відповісти
Ну, по-перше, - це свекруха кацапськоі топ-моделі Водянової. А по-друге, ця сімейка найбагатшого бариги люксом стала найбагатшою не тільки через значне підвищення цін на товари цієї групи, а те що Водянова мабуть допомагає своєму свекру багатішати ще більше Зе гроші х*йла.
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13.05.2024 19:56 Відповісти
*за
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13.05.2024 19:57 Відповісти
Водянова на лицо полное уййо бище.
Теперь ясно, как она попала в модельный бизнес.
Мамочка впихнула невпихуемое ....
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13.05.2024 21:00 Відповісти
 
 