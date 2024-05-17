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Новини
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Із затримкою в два місяці: Microsoft нарешті почала відключати сервіси для російських клієнтів

microsoft

Корпорація Microsoft почала блокування підписок російських компаній на свої хмарні сервіси.

Про це повідомив віцепрезидент Softline Андрєй Благоразумов, передає The Moscow Times.

"З 16 травня Microsoft розпочав віялові зупинки підписок у CSP, ми фіксуємо відключення по 5-10 наших клієнтів", – розповів Благоразумов.

Він конкретизував, що обмеження торкнулися підписок на програмне забезпечення бізнес-аналітики Power BI, векторний графічний редактор для створення діаграм Visio та сервіс керування проєктами Project.

Блокування із затримкою

Очікувалося, що блокування розпочнеться ще 20 березня цього року.

У Microsoft пояснили, що через санкції ЄС не зможуть постачати "певне програмне забезпечення для управління або проєктування (включно з хмарними рішеннями) організаціям, зареєстрованим в Росії".

Однак попри обіцянки, технологічний гігант Microsoft так і не обмежив російським IT-компаніям доступ до свого програмного забезпечення.

Корпорація навіть продовжила ліцензії російським корпоративним клієнтам – вони отримали можливість оновити Windows та Office без використання VPN.

Реакція Microsoft на вторгнення Росії в Україну

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України президент Microsoft Бред Сміт говорив, що корпорація скорочуватиме бізнес на території РФ, доки від нього "нічого не залишиться". "Майкрософт рус" звільнила майже всіх співробітників і розірвала чинний договір оренди офісу.

При цьому навесні 2023 року російські представництва міжнародних компаній і організації, що не потрапили під санкції, стали отримувати пропозиції від Microsoft про продовження ліцензії на софт.

10 квітня цього року з'ясувалося, що американська корпорація не планує ліквідувати юридичних осіб у Росії. Крім основного "Майкрософт рус", їй належать також "Майкрософт девелопмент центр рус" та "Майкрософт пейментс рус". Зараз у всіх місцевих компаніях Microsoft працюють дві людини.

Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, а російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, і після цього отримували пропозиції продовжити дію ліцензій на софт корпорації. Однак з 30 вересня 2023 року Microsoft припинила продовжувати ліцензії російським компаніям на Microsoft 365 (сервіси Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint).

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інтернет (1328) росія (14175) санкції (4378) Microsoft (240)


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Чому б не підти далі та не повідключати чинні ліцензії на Віндовс? Хай працюють на піратках. Так вони не зможуть виробляти продукт для закордонних компаній.
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17.05.2024 19:07 Відповісти
а толку з цих "ліцензій" від мелкософт ??? неліцензійна, "крякнута" вінда процює не гірше за ліцензійну, а в дяеяких випадках навіть краще ... повірте мені на слово ....
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17.05.2024 21:01 Відповісти
Воно так. Якщо це виключно для власних потреб. Але якщо система використовується для якихось обчислювальних чи обробка масиву даних. Наприклад, дані після досліджень якогось шельфу на наявність нафти чи газу. Там помилки коштують лярди. Тому всі програмні продукти використовуються виключно з підтверджуючими ліцензіями. Включно з віндою.
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18.05.2024 00:46 Відповісти
до чого тут тупа, дюрава, постійно глючна вінда ??? на северах для серйозних обчислень, зберігання масивів даних і тд.тп., викоростовуються переважно, на 99.99%, продукти на базі Linux & Unix ...
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18.05.2024 06:36 Відповісти
Нарешті! Взагалі, продукція компанії Майкрософт дуже якісна та надійна. Я завжди був радий з нею працювати, особливо після того, як купив ліцензію на Microsoft Office на сайті https://ficha.tech/ ficha
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22.05.2024 13:56 Відповісти

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