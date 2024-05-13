Microsoft так і не обмежив російським IT-компаніям доступ до свого програмного забезпечення, – ЗМІ
Попри обіцянки, технологічний гігант Microsoft так і не обмежив російським IT-компаніям доступу до свого програмного забезпечення.
Про це пишуть "Известия" з посиланням на співрозмовників у галузі, передає Forbes.
За їх словами, американська компанія не заважає закуповувати та активувати нові ліцензії, придбані за паралельним імпортом.
"Навіть якщо компанія у своїх заявах стверджує про зворотне, у приватних розмовах вони гарантували повну підтримку свого програмного забезпечення", – зазначив президент асоціації "Руссофта" Володимир Макаров.
Крім того, Microsoft не квапиться з відключенням російських IT-компаній від хмарних сервісів. Компанія вивчає це питання, "щоб мінімізувати зайві відключення", пояснив віцепрезидент ГК Softline Андрій Благоразумов.
Ба більше, росіянам знову доступні оновлення Windows і Office без застосування VPN.
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Як повідомлялося, американські компанії Microsoft та Amazon мали закрити свої хмарні продукти для російських користувачів з 20 березня 2024 року.
Нагадаємо, Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, а російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, і після цього отримували пропозиції продовжити дію ліцензій на софт корпорації. Однак з 30 вересня 2023 року Microsoft припинила продовжувати ліцензії російським компаніям на Microsoft 365 (сервіси Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint).
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А наступна вінда вже буде з підпискою
молодці, короче