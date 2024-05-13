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Новини
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Microsoft так і не обмежив російським IT-компаніям доступ до свого програмного забезпечення, – ЗМІ

майкрософт,microsoft

Попри обіцянки, технологічний гігант Microsoft так і не обмежив російським IT-компаніям доступу до свого програмного забезпечення.

Про це пишуть "Известия" з посиланням на співрозмовників у галузі, передає Forbes.

За їх словами, американська компанія не заважає закуповувати та активувати нові ліцензії, придбані за паралельним імпортом.

"Навіть якщо компанія у своїх заявах стверджує про зворотне, у приватних розмовах вони гарантували повну підтримку свого програмного забезпечення", – зазначив президент асоціації "Руссофта" Володимир Макаров.

Крім того, Microsoft не квапиться з відключенням російських IT-компаній від хмарних сервісів. Компанія вивчає це питання, "щоб мінімізувати зайві відключення", пояснив віцепрезидент ГК Softline Андрій Благоразумов.

Ба більше, росіянам знову доступні оновлення Windows і Office без застосування VPN.

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Як повідомлялося, американські компанії Microsoft та Amazon мали закрити свої хмарні продукти для російських користувачів з 20 березня 2024 року.

Нагадаємо, Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, а російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, і після цього отримували пропозиції продовжити дію ліцензій на софт корпорації. Однак з 30 вересня 2023 року Microsoft припинила продовжувати ліцензії російським компаніям на Microsoft 365 (сервіси Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint).

Автор: 

росія (14183) IT-індустрія (320) ІТ-індустрія (544) Microsoft (240)


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Ета другоє. Ета как песікола у 1980 му. Дружба народофф
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13.05.2024 11:59 Відповісти
Ета мостік к такой дальокой і нєзнакомай расцеї
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13.05.2024 12:00 Відповісти
Чому я не здивований?
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13.05.2024 12:03 Відповісти
А маск москалів у космос на своїх ракетах запускає.

https://espreso.tv/spacex-zapustila-ekipazh-iz-chotirokh-osib-do-kosmichnoi-stantsii-na-orbitu-sered-nikh-rosiyanin
https://espreso.tv/tekhnologiyi-spacex-vidpravlyae-na-mks-ekipazh-vosmoi-dovgotrivaloi-ekspeditsii-z-rosiyaninom-na-bortu
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13.05.2024 12:04 Відповісти
Просто бузінес, нічого особистого - кацапія здатна заплатити до#єра і більше за дрібний гівнософт, а ми маленькі, і нам не до того. Але от відверто: тут багато з тих, хто перейшов на Windows 11? Я перейшов, і досі не можу зрозуміти - навіщо? Заради кольорового оформлення де-яких компонетів, заокруглених країв віконець та Co-pilot? Кажуть, це остання версія Windows для звичайних споживачів - амінь
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13.05.2024 12:44 Відповісти
11 вінда має купу нюансів. В тому числі нарешті точковий Paint .
А наступна вінда вже буде з підпискою
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13.05.2024 13:07 Відповісти
Яке досягнення - точковий Paint. Не пройшло і три роки. Зате як зроблена локалізація: обираєш в укр/рос інтерфейсі першою мовою eng, і - вуа-ля, ніякої локалізації, наприклад, в defender. От на#єра таке, коли в 10-ці такого уявити було неможливо?
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13.05.2024 19:21 Відповісти
та віндовс має стільки дірок, якими користуються відповідні служби США . . .

молодці, короче
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13.05.2024 13:07 Відповісти

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