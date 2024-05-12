У Литві оштрафували компанію за купівлю товарів у підсанкційних російських фірм
Митниця Литви оштрафувала компанію, назва якої не вказується, за купівлю товарів у фірм РФ, які знаходяться під міжнародними санкціями. Сума штрафу становить 329 944 євро.
Про це повідомляє литовський сайт Delfi, інформує Цензор.НЕТ.
Протокол за порушення міжнародних санкцій на компанію, яка зареєстрована у Литві, склали 7 травня. Повідомляється, що вона придбала та імпортувала товари двох російських компаній - "Нижнекамсктехуглерод" та "Нижнекамскнефтехим". Щодо цих російських компаній діють санкції.
Відомо, що "Нижнекамсктехуглерод" є одним з найбільших російських підприємств з виробництва технічного вуглецю. А "Нижнекамскнефтехим" - одне з найбільших підприємств із виробництва синтетичних каучуків та пластиків.
За словами митниці Литви, це вперше, коли литовську компанію оштрафували за купівлю товарів у російських підсанкційних фірм.
Як відомо, санкції проти Росії спрямовані на послаблення її економіки. Зокрема, санкційний тиск має на меті послабити ВПК країни-агресорки.
Раніше повідомлялося, що Польща, Фінляндія, та країни Балтії - Естонія, Литва, Латвія - підписали угоду про посилення контролю за дотриманням санкцій Євросоюзу проти Росії.
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