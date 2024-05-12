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У Литві оштрафували компанію за купівлю товарів у підсанкційних російських фірм

У Литві оштрафували компанію, яка купувала товари у фірм РФ

Митниця Литви оштрафувала компанію, назва якої не вказується, за купівлю товарів у фірм РФ, які знаходяться під міжнародними санкціями. Сума штрафу становить 329 944 євро.

Про це повідомляє литовський сайт Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

Протокол за порушення міжнародних санкцій на компанію, яка зареєстрована у Литві, склали 7 травня. Повідомляється, що вона придбала та імпортувала товари двох російських компаній - "Нижнекамсктехуглерод" та "Нижнекамскнефтехим". Щодо цих російських компаній діють санкції.

Відомо, що "Нижнекамсктехуглерод" є одним з найбільших російських підприємств з виробництва технічного вуглецю. А "Нижнекамскнефтехим" - одне з найбільших підприємств із виробництва синтетичних каучуків та пластиків.

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За словами митниці Литви, це вперше, коли литовську компанію оштрафували за купівлю товарів у російських підсанкційних фірм.

Як відомо, санкції проти Росії спрямовані на послаблення її економіки. Зокрема, санкційний тиск має на меті послабити ВПК країни-агресорки. 

Раніше повідомлялося, що Польща, Фінляндія, та країни Балтії - Естонія, Литва, Латвія - підписали угоду про посилення контролю за дотриманням санкцій Євросоюзу проти Росії.

Читайте також: У ЄС упевнені, що санкції проти РФ працюють: Їхня мета не обвалити економіку РФ, а запобігти посиленню агресії проти України

Автор: 

Литва (2383) росія (64984) санкції (11782) штраф (1857)


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12.05.2024 20:57 Відповісти
Хочу ,чтобы в Украине была Литва
Дайте нам Далю Грибаускайте, будь ласка!
Заберите от нас Зеленского - куда хотите
Где там ему аплодировали стоя?
Вот туда и заберите
Андрюшку только пускай прихватит с собой
Ему вы еще не аплодировали стоя
Хочется на это посмотреть
Вовка,конечно, не подарок
Он ваши страны ОБЗОВЕТ непременно
Может быть порноактрисой
А может еще что - нибудь позабористее придумает
Представляете- какая развлекуха вас ждет! Скучать не будете!
А еще Вовка предложит вашим странам поискать мир в глазах путин
Берите нашего Вовку ,союзники!
Нам для вас ничего не жалко !!!!
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12.05.2024 22:36 Відповісти
Segodnia vybori Litve prezidenta.Budet vtoroj tur nedotianet teperesni prezident Nauseda do 51%.No vo vtorom ture vygrajet bez problem,poskolku pocti vse kto golosovali za vtoroje mesto Simonyte ona naberiot gde to 15%,eti i vse kto i potom budet za nejio golosovat,a te sto golosovali za drugix kandidatov oni budet golosovat za Nausedu
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13.05.2024 00:13 Відповісти
 
 