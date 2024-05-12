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В Литве оштрафовали компанию за покупку товаров у подсанкционных российских фирм

У Литві оштрафували компанію, яка купувала товари у фірм РФ

Таможня Литвы оштрафовала компанию, название которой не указывается, за покупку товаров у фирм РФ, находящихся под международными санкциями. Сумма штрафа составляет 329 944 евро.

Об этом сообщает литовский сайт Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

Протокол за нарушение международных санкций на компанию, зарегистрированную в Литве, составили 7 мая. Сообщается, что она приобрела и импортировала товары двух российских компаний - "Нижнекамсктехуглерод" и "Нижнекамскнефтехим". В отношении этих российских компаний действуют санкции.

Известно, что "Нижнекамсктехуглерод" является одним из крупнейших российских предприятий по производству технического углерода, а "Нижнекамскнефтехим" - одно из крупнейших предприятий по производству синтетических каучуков и пластиков.

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По словам таможни Литвы, это впервые, когда литовскую компанию оштрафовали за покупку товаров у российских подсанкционных фирм.

Как известно, санкции против России направлены на ослабление ее экономики. В частности, санкционное давление имеет целью ослабить ВПК страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что Польша, Финляндия, и страны Балтии - Эстония, Литва, Латвия - подписали соглашение об усилении контроля за соблюдением санкций Евросоюза против России.

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Литва (2447) россия (95402) санкции (11263) штраф (1283)


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12.05.2024 20:57 Ответить
Хочу ,чтобы в Украине была Литва
Дайте нам Далю Грибаускайте, будь ласка!
Заберите от нас Зеленского - куда хотите
Где там ему аплодировали стоя?
Вот туда и заберите
Андрюшку только пускай прихватит с собой
Ему вы еще не аплодировали стоя
Хочется на это посмотреть
Вовка,конечно, не подарок
Он ваши страны ОБЗОВЕТ непременно
Может быть порноактрисой
А может еще что - нибудь позабористее придумает
Представляете- какая развлекуха вас ждет! Скучать не будете!
А еще Вовка предложит вашим странам поискать мир в глазах путин
Берите нашего Вовку ,союзники!
Нам для вас ничего не жалко !!!!
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12.05.2024 22:36 Ответить
Segodnia vybori Litve prezidenta.Budet vtoroj tur nedotianet teperesni prezident Nauseda do 51%.No vo vtorom ture vygrajet bez problem,poskolku pocti vse kto golosovali za vtoroje mesto Simonyte ona naberiot gde to 15%,eti i vse kto i potom budet za nejio golosovat,a te sto golosovali za drugix kandidatov oni budet golosovat za Nausedu
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13.05.2024 00:13 Ответить
 
 