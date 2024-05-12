В Литве оштрафовали компанию за покупку товаров у подсанкционных российских фирм

Таможня Литвы оштрафовала компанию, название которой не указывается, за покупку товаров у фирм РФ, находящихся под международными санкциями. Сумма штрафа составляет 329 944 евро.

Об этом сообщает литовский сайт Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

Протокол за нарушение международных санкций на компанию, зарегистрированную в Литве, составили 7 мая. Сообщается, что она приобрела и импортировала товары двух российских компаний - "Нижнекамсктехуглерод" и "Нижнекамскнефтехим". В отношении этих российских компаний действуют санкции.

Известно, что "Нижнекамсктехуглерод" является одним из крупнейших российских предприятий по производству технического углерода, а "Нижнекамскнефтехим" - одно из крупнейших предприятий по производству синтетических каучуков и пластиков.

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По словам таможни Литвы, это впервые, когда литовскую компанию оштрафовали за покупку товаров у российских подсанкционных фирм.

Как известно, санкции против России направлены на ослабление ее экономики. В частности, санкционное давление имеет целью ослабить ВПК страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что Польша, Финляндия, и страны Балтии - Эстония, Литва, Латвия - подписали соглашение об усилении контроля за соблюдением санкций Евросоюза против России.

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