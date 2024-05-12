В Литве оштрафовали компанию за покупку товаров у подсанкционных российских фирм
Таможня Литвы оштрафовала компанию, название которой не указывается, за покупку товаров у фирм РФ, находящихся под международными санкциями. Сумма штрафа составляет 329 944 евро.
Об этом сообщает литовский сайт Delfi, информирует Цензор.НЕТ.
Протокол за нарушение международных санкций на компанию, зарегистрированную в Литве, составили 7 мая. Сообщается, что она приобрела и импортировала товары двух российских компаний - "Нижнекамсктехуглерод" и "Нижнекамскнефтехим". В отношении этих российских компаний действуют санкции.
Известно, что "Нижнекамсктехуглерод" является одним из крупнейших российских предприятий по производству технического углерода, а "Нижнекамскнефтехим" - одно из крупнейших предприятий по производству синтетических каучуков и пластиков.
По словам таможни Литвы, это впервые, когда литовскую компанию оштрафовали за покупку товаров у российских подсанкционных фирм.
Как известно, санкции против России направлены на ослабление ее экономики. В частности, санкционное давление имеет целью ослабить ВПК страны-агрессора.
Ранее сообщалось, что Польша, Финляндия, и страны Балтии - Эстония, Литва, Латвия - подписали соглашение об усилении контроля за соблюдением санкций Евросоюза против России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дайте нам Далю Грибаускайте, будь ласка!
Заберите от нас Зеленского - куда хотите
Где там ему аплодировали стоя?
Вот туда и заберите
Андрюшку только пускай прихватит с собой
Ему вы еще не аплодировали стоя
Хочется на это посмотреть
Вовка,конечно, не подарок
Он ваши страны ОБЗОВЕТ непременно
Может быть порноактрисой
А может еще что - нибудь позабористее придумает
Представляете- какая развлекуха вас ждет! Скучать не будете!
А еще Вовка предложит вашим странам поискать мир в глазах путин
Берите нашего Вовку ,союзники!
Нам для вас ничего не жалко !!!!