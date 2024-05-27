Безпілотники в Росії атакували об’єкти біля "палацу Путіна"

У ніч проти 27 травня дрони атакували об’єкти на території Геленджика в Краснодарському краї. Неподалік розташований "палац Путіна".

Про це пише російська служба Радіо Свобода.



"У селі Криниця уламки одного з апаратів пошкодили недобудовану будівлю. У хуторі Джанхот безпілотник упав на дерева, пожежа погашена. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – заявив губернатор регуону Веніамін Кондратьєв.

Міноборони Росії раніше повідомляло, що в Краснодарському краї вночі було знищено чотири безпілотники.



Як пише видання, неподалік хутора Джанхот на мисі Ідокопас розташовані маєток і палац, які, за даними численних розслідувань, будувалися для президента Росії Володимира Путіна. У селі Криниця також будували винний завод "Старий Прованс" для переробки вирощеного у маєтку винограду.

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У 2021 році Путін заявив, що "палац" йому не належить, і він ніколи там не був. Прямих доказів того, що Путін справді жив чи бував у цьому будинку, немає, однак із документів очевидно, що до нього має відношення найближче оточення російського диктатора.

Власником будівлі назвав себе друг Путіна олігарх Аркадій Ротенберг.



На початку травня напередодні інавгурації Путіна на п'ятий президентський термін соратники покійного опозиціонера Олексія Навального опублікували відео та фотографії, як стверджується, інтер'єрів палацу під Геленджиком.

Як повідомлялося, у ніч наа 27 травня безпілотник ГУР атакував загоризонтну радіолокаційну станцію "Воронеж М" у російському місті Орськ на рекордній відстані понад 1800 кілометрів.