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РФ планує виробляти 6000 "Шахедів" на рік на заводі в Татарстані, - WSJ

Виробництво шахедів у Росії

Росія використовує ключові альянси для нарощування свого оборонного потенціалу, зокрема, Китай, Іран та Африку. Завод в особливій економічній зоні "Алабуга" має на меті виробляти 6000 ударних дронів-камікадзе типу Shahed на рік, на додаток до розвідувальних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

"На початку квітня Україна атакувала безпілотниками завод в особливій економічній зоні "Алабуга" в Єлабузькому районі Республіки Татарстан, на якому виробляються дрони. Це стало новим етапом у війні безпілотників. Ціллю був високотехнологічний коледж і виробничий комплекс в російських степах, де Москва прагне збільшити виробництво зброї. Вказаний завод має на меті випускати 6000 ударних безпілотників Shahed на рік", - пише видання.

Зазначається, що безпілотники відіграють дедалі важливішу роль у нинішніх конфліктах. Росія здійснила десятки атак з використанням іранських безпілотників Shahed. Їх низька вартість порівняно з дорогими ракетами, які використовує Україна, призводить до того, що підрозділи ППО іноді вдаються до кулеметів, щоб збити їх.

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Росія нарощує виробництво ударних дронів

"Росія використовує ключові альянси для нарощування свого оборонного потенціалу. На початку квітня високопосадовці адміністрації Байдена заявили, що Китай надав Росії оптику, мікроелектроніку та інші матеріали подвійного призначення, які можуть бути використані в дронах.

У вересні Україна заявила, що Росія отримує двигуни для ударних безпілотників "Шахед" з Китаю, назвавши постачальником компанію під назвою Beijing MicroPilot UAV Flight Control Systems", - нагадають автори WSJ.

Однак ще одним ключовим фактором є поглиблення зв'язків Росії з Іраном і більшою кількістю африканських країн. Іранський завод з виробництва безпілотників, розташований у кількох ангарах в особливій економічній зоні "Алабуга" на притоці Волги, демонструє, як різні елементи поєднуються між собою.

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Видання пише, що російські бізнесмени підписали угоду про будівництво заводу з виробництва дронів наприкінці 2022 року, коли прилетіли до Тегерана з вигідною пропозицією: 1,7 мільярда доларів, частково сплачених золотими злитками. 

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень Лондонського аналітичного центру з питань оборони, наприкінці квітня завод випередив свій виробничий графік, вже поставивши 4500 обіцяних "Шахедів".

Згідно з контрактом між російськими керівниками заводу та їхніми іранськими партнерами, який просочився в Prana Network і був незалежно підтверджений двома британськими урядовими радниками, завод в "Алабузі" повинен виробляти 6000 ударних дронів-камікадзе "Шахед" на рік, на додаток до розвідувальних безпілотників.

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За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, лондонського аналітичного центру з питань оборони, наприкінці квітня завод випередив свій виробничий графік, вже поставивши 4500 з обіцяних "Шахедів".

За даними української військової розвідки, десятки розвідувальних безпілотників M3 "Альбатрос", виготовлених на заводі в "Алабузі", отримують детальну фоторозвідку українських позицій і пересувань на лінії фронту. Їх виробник заявив, що безпілотники вже допомогли "відбити спробу вторгнення України в Бєлгород".

Перехід Росії на безпілотники зумовлений не лише іранськими військовими технологіями, але й тіньовими логістичними мережами Тегерана. Багато підставних компаній, які Іран використовував упродовж багатьох років, щоб уникнути західних санкцій, базувалися в таких місцях, як Гонконг або Дубай. 

Робоча сила з африканських країн

Як пише WSJ, для того, щоб розширити виробництво безпілотників, Росія потребувала кваліфікованих робітників для їхньої збірки. 

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Початкове виробництво розвідувальних апаратів "Альбатрос" значною мірою покладалося на студентів з довколишніх технічних коледжів. На початку минулого року російські бізнесмени з Особливої економічної зони "Алабуга" орендували зал у школі високого класу в Кампалі, столиці Уганди, і зібрали аудиторію молодих студенток, щоб вислухати їхні пропозицію. Пропозиція охоплювала кваліфіковану роботу з зарплатою втричі вищою, ніж на їхній батьківщині в Уганді, авіапереліт, безкоштовне проживання та університетський диплом за участь у програмі "робота-навчання".

Видання зазначає, що до ОЕЗ "Алабуга" поїхали понад тисячу жінок з усієї Африки, а цього року до них, ймовірно, долучиться ще тисяча студенток. Зарплата там становить майже 1000 доларів на місяць, що майже вдвічі перевищує середню зарплату в Росії.

Представники влади в Кампалі підтвердили, що новобранців, яких відправляють до "Алабуги", використовують для складання безпілотних літальних апаратів.

Атака на завод у Татарстані

Нагадаємо, росЗМІ повідомляли, що вранці 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Також читайте: Українські безпілотники, ймовірно, пошкодили російські винищувачі у ніч проти 19 травня, - "Схеми". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

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Топ коментарі
+7
Які прекрасні,потужні санкції.
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28.05.2024 10:25
+4
Україна планує знищити завод в Татарстані для виробництва шахедів - WSJ.
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28.05.2024 10:22
+3
Планували побудувати комунізм.
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28.05.2024 10:12
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Планували побудувати комунізм.
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28.05.2024 10:12 Відповісти
На відміну від комунізму, ця ціль цілком досяжна, коли є гроші. А гроші є.
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28.05.2024 10:17 Відповісти
З грошима там не так все кучеряво як в тєлєвізорі. Інакше фюрер на МО бухгалтера б не призначав...
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28.05.2024 10:24 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Коллеги слегка затрахали просьбами прокомментировать нового министра обороны в Орде. Давайте я тут, а вы потом цитируйте оптом.

Всех министров обороны, которых Путин назначал, я помню и с некоторыми был даже (хоть и поверхностно), знаком лично. И поводу каждого были такие же камлания. Иванов! О, чекист, кадровый разведчик, ну, этот точно порядок наведет, новый Андропов. Результат известен.

Сердюков! О, отлично, соображает в бизнесе, прекрасный руководитель, сейчас все наладит. Результат - проворовался так, что не имеет себе равных в истории этого ведомства.

Шойгу! О, ну это вообще, спаситель, чуть что, вызывай Сергея Кужугетыча, МЧС при нем расцвел, сейчас и минобороны запахнет. Результат, собственно, наблюдаем в прямом эфире.

Белоусов! О, это преданный солдат Путина (знаем уже одного пехотинца), он взяток не берет, сейчас наладит все и танк «Армата» на войну поедет. Успокойтесь. Ничего там не поменяется, ни в худшую, ни в лучшую сторону. Просто другие люди, как говорит мой друг-бизнесмен, будут получать хорошие деньги.
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28.05.2024 10:34 Відповісти
Україна планує знищити завод в Татарстані для виробництва шахедів - WSJ.
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28.05.2024 10:22 Відповісти
Шо там 6 тисяч проти мільйона українських?(((
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28.05.2024 10:23 Відповісти
Translator

а ми коли почнемо щось виробляти питанья до вас зедебіли
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28.05.2024 10:24 Відповісти
Гундос своїм гундосенням вже мільйон дронів виробив.
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28.05.2024 11:24 Відповісти
Эту самую историю рассказывали ровно год назад. А по факту стоило иранцам выпустить несколько сотен шахедов по Израилю, как применение их рашистами упало вдвое.
Суть в том, что наклепать корпусов они могут хоть 10 тысяч, но проблема с начинкой и как только Иран снижает поставки - сразу падает выпуск.
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28.05.2024 10:24 Відповісти
Абсурд в тому що чомусь начинкою начинять продовжують. Через Китай. А начинка американська,європейська і тому подібна виробництва тих,хто занепокоєні. І ніхрена з цим зробити не можуть.
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28.05.2024 10:29 Відповісти
Начинку Китай поставляет.
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28.05.2024 12:02 Відповісти
Які прекрасні,потужні санкції.
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28.05.2024 10:25 Відповісти
Напоминаю, также ровно год назад в мае 2023 года рашисты выпустили по Украине 625 шахедов за месяц. Потом были рассказы про могучие заводы и вот в мае 2024 они выпустили по Украине 300 шахедов...
Стрибайте в Тису!!!
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28.05.2024 10:28 Відповісти
Напоминаю, также ровно год назад в мае 2023 года рашисты выпустили по Украине 625 шахедов за месяц, помнож на 12 місяців отримаєш -7500 тисяч в рік.Це без заводу. Так що давай пірнай в "мацкву- рєку"
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28.05.2024 10:36 Відповісти
"7500 тисяч в рік" - ви або слово тисяча приберіть або два нулика ( і кому додайте після сімки ) .
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28.05.2024 10:48 Відповісти
Думаю ,що Ти зрозумів, про яку кількість дронів в рік іде мова???Якщо так, тоді із комами і нуликами , до електричного стовба притензії, а якщо не второпав,(не в'їхав) про яку кількість іде мова, тоді й до електричного стовба не варто притензії виставляти...
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28.05.2024 10:57 Відповісти
Ось друкували би ваші коменти в себе на плоті тоді так - а так як друкуєте в тирнеті то це трішки інакше ( ваш комент попаде в пошук гуголу хтось його прочитає в перекладачі гуголу - а перекладач такого не розуміє і понесеться пахуче по трубам , а ше простіше коли ви таким чином заповнете якийсь офіційний документ - потім не дивуйтеся якшо до вас виникнуть деякі запитання ).
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28.05.2024 11:05 Відповісти
так отой перекладач гуголу може не зрозуміти, що Ви написали на своєму плоті і пахуче пішло по трубах,а згадування Ваше про заповнення офіційних документів, для мене , вже де що тай промовляє,а чи то дає розуміння..
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28.05.2024 15:35 Відповісти
Жарт про один знаєте - один в Європі і один в США то є велика різниця ( довжина труби - ну розмір не має значення - ну ви напевно зрозуміли ).
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28.05.2024 17:55 Відповісти
Дякую, дякую, дуже корисна інформація.
Тільки вона нах не потрібна.
Скільки ми плануємо виробляти на наших підземних заводах? На тих, що набалакали за два роки.
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28.05.2024 10:36 Відповісти
ага. п'ятілєтку за три года!
дайош, соцсоревнованіє!
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28.05.2024 10:49 Відповісти
Та що то є 6ооо?! Влада обіцяла 1000000 !
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28.05.2024 11:12 Відповісти
 
 