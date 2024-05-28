РФ планує виробляти 6000 "Шахедів" на рік на заводі в Татарстані, - WSJ

Росія використовує ключові альянси для нарощування свого оборонного потенціалу, зокрема, Китай, Іран та Африку. Завод в особливій економічній зоні "Алабуга" має на меті виробляти 6000 ударних дронів-камікадзе типу Shahed на рік, на додаток до розвідувальних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

"На початку квітня Україна атакувала безпілотниками завод в особливій економічній зоні "Алабуга" в Єлабузькому районі Республіки Татарстан, на якому виробляються дрони. Це стало новим етапом у війні безпілотників. Ціллю був високотехнологічний коледж і виробничий комплекс в російських степах, де Москва прагне збільшити виробництво зброї. Вказаний завод має на меті випускати 6000 ударних безпілотників Shahed на рік", - пише видання.

Зазначається, що безпілотники відіграють дедалі важливішу роль у нинішніх конфліктах. Росія здійснила десятки атак з використанням іранських безпілотників Shahed. Їх низька вартість порівняно з дорогими ракетами, які використовує Україна, призводить до того, що підрозділи ППО іноді вдаються до кулеметів, щоб збити їх.

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Росія нарощує виробництво ударних дронів

"Росія використовує ключові альянси для нарощування свого оборонного потенціалу. На початку квітня високопосадовці адміністрації Байдена заявили, що Китай надав Росії оптику, мікроелектроніку та інші матеріали подвійного призначення, які можуть бути використані в дронах.

У вересні Україна заявила, що Росія отримує двигуни для ударних безпілотників "Шахед" з Китаю, назвавши постачальником компанію під назвою Beijing MicroPilot UAV Flight Control Systems", - нагадають автори WSJ.

Однак ще одним ключовим фактором є поглиблення зв'язків Росії з Іраном і більшою кількістю африканських країн. Іранський завод з виробництва безпілотників, розташований у кількох ангарах в особливій економічній зоні "Алабуга" на притоці Волги, демонструє, як різні елементи поєднуються між собою.

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Видання пише, що російські бізнесмени підписали угоду про будівництво заводу з виробництва дронів наприкінці 2022 року, коли прилетіли до Тегерана з вигідною пропозицією: 1,7 мільярда доларів, частково сплачених золотими злитками.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень Лондонського аналітичного центру з питань оборони, наприкінці квітня завод випередив свій виробничий графік, вже поставивши 4500 обіцяних "Шахедів".

Згідно з контрактом між російськими керівниками заводу та їхніми іранськими партнерами, який просочився в Prana Network і був незалежно підтверджений двома британськими урядовими радниками, завод в "Алабузі" повинен виробляти 6000 ударних дронів-камікадзе "Шахед" на рік, на додаток до розвідувальних безпілотників.

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За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, лондонського аналітичного центру з питань оборони, наприкінці квітня завод випередив свій виробничий графік, вже поставивши 4500 з обіцяних "Шахедів".

За даними української військової розвідки, десятки розвідувальних безпілотників M3 "Альбатрос", виготовлених на заводі в "Алабузі", отримують детальну фоторозвідку українських позицій і пересувань на лінії фронту. Їх виробник заявив, що безпілотники вже допомогли "відбити спробу вторгнення України в Бєлгород".

Перехід Росії на безпілотники зумовлений не лише іранськими військовими технологіями, але й тіньовими логістичними мережами Тегерана. Багато підставних компаній, які Іран використовував упродовж багатьох років, щоб уникнути західних санкцій, базувалися в таких місцях, як Гонконг або Дубай.

Робоча сила з африканських країн

Як пише WSJ, для того, щоб розширити виробництво безпілотників, Росія потребувала кваліфікованих робітників для їхньої збірки.

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Початкове виробництво розвідувальних апаратів "Альбатрос" значною мірою покладалося на студентів з довколишніх технічних коледжів. На початку минулого року російські бізнесмени з Особливої економічної зони "Алабуга" орендували зал у школі високого класу в Кампалі, столиці Уганди, і зібрали аудиторію молодих студенток, щоб вислухати їхні пропозицію. Пропозиція охоплювала кваліфіковану роботу з зарплатою втричі вищою, ніж на їхній батьківщині в Уганді, авіапереліт, безкоштовне проживання та університетський диплом за участь у програмі "робота-навчання".

Видання зазначає, що до ОЕЗ "Алабуга" поїхали понад тисячу жінок з усієї Африки, а цього року до них, ймовірно, долучиться ще тисяча студенток. Зарплата там становить майже 1000 доларів на місяць, що майже вдвічі перевищує середню зарплату в Росії.

Представники влади в Кампалі підтвердили, що новобранців, яких відправляють до "Алабуги", використовують для складання безпілотних літальних апаратів.

Атака на завод у Татарстані

Нагадаємо, росЗМІ повідомляли, що вранці 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.

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