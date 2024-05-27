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Новини
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Країни НАТО збудують "стіну безпілотників" на кордоні з Росією, - The Telegraph

Стіна дронів

Норвегія, Польща, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія домовилися збудувати "стіну безпілотників" уздовж своїх кордонів, щоб захистити себе від загроз Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише The Telegraph.

"Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі", - сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Вона наголосила, що це "дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн".

Щоб створити таку "стіну безпілотників", країни використовуватимуть БПЛА для моніторингу прикордонної території, а також системи боротьби з дронами, щоб зупинити використання безпілотників із ворожих країн для контрабанди та провокацій.

Литовська міністерка не змогла сказати, коли саме ця ідея буде реалізована, але зазначила, що "стіна безпілотників" може бути створена за кошти ЄС.

Нагадаємо, на початку травня військово-повітряні сили Польщі, країн Балтії та Сполучених Штатів розпочали спільні багатонаціональній навчання "Astral Knight-24 ("Зоряний лицар-24").

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські безпілотники, ймовірно, пошкодили російські винищувачі у ніч проти 19 травня, - "Схеми". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Автор: 

Норвегія (765) Польща (8492) Балтія (345) Фінляндія (1303) дрони (4668)


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Топ коментарі
+9
а ми будемо з якої сторони цієї стіни?
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27.05.2024 06:58
+7
спитай у ЗЄльоних
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27.05.2024 07:26
+5
великий мінус дронів - їх придушення через РЕБ.
дієвим виявляється у кращому випадку кожен п'ятий дрон
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27.05.2024 07:28
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а ми будемо з якої сторони цієї стіни?
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27.05.2024 06:58 Відповісти
спитай у ЗЄльоних
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27.05.2024 07:26 Відповісти
Україні дешевше і вигідніше виробляти дешеві дрони ніж снаряди.
Якісний ФПВ дрон можна придбати за $400. Ці дрони є менш потужними, але вони дешевші, часто більш точні і безпечніші, ніж їх класичні аналоги. Вони відіграють важливу роль у військових операціях та можуть змінити світ безпілотних систем назавжди.
Українські виробники продовжують розвивати цю технологію, сприяючи перемозі та безпеці країни.
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27.05.2024 07:03 Відповісти
великий мінус дронів - їх придушення через РЕБ.
дієвим виявляється у кращому випадку кожен п'ятий дрон
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27.05.2024 07:28 Відповісти
Зараз в Україні працюють РЕБ західних партнерів та українські розробки. Тому є і знання і розробки, як протидіяти придушенню дронів через РЕБ.
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27.05.2024 07:42 Відповісти
Безпілотники дуже нішева фігня, і в конфлікті проти дорослих дядьків будуть марні. Тому що дорослі дядьки грають від авіації, винищуючи ПВО протирадарними ракетами, а потім трахають все живе з великої висоти. А шахеди гарні лише для терористичних атак на нерухомі об'єкти. І те, як сказати хороші, їх більше збивають з браунінгів і ПКМ ніж ППО, тому що вони йдуть на висоті метрів 20-25, і радаром ти їх не захопиш нормально. Коротше типово арабська тема, розрахована на задрочування супротивника при тривалому конфлікті...
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27.05.2024 08:25 Відповісти
стіна яйценюха 2.0 ?
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27.05.2024 07:10 Відповісти
Візьміть Яценюка підрядником😁🤦🤦
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27.05.2024 07:18 Відповісти
"Спецслужбы России спокойно поджигают склады в Британии, заводы в Польше и даже дома в Латвии

И всё это - для того, чтобы нарушить поставку военных товаров из Европы в Украину, https://www.nytimes.com/2024/05/26/us/politics/russia-sabotage-campaign-ukraine.html пишет The New York Times со ссылкой на американских и европейских силовиков. Количество таких операций сильно выросло, и хотя они пока не смогли помешать военной помощи, россияне хотят «посеять страх» и заставить страны Европы тратиться на обеспечение безопасности этих цепочек поставок"

Значить - почнеться "полювання на відьом", арешти і насильницька депортаця "вяликароссов" з "гнилой Гейропы в радные *****"!
Ох і вереск стоятиме!!!
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27.05.2024 07:35 Відповісти
Курка ти тупа а подує вітер (а пориви вітру на півночі Європи не рідкість) і що з тої "стіни" залишиться .
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27.05.2024 07:40 Відповісти
та і що з неї взагалі?
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27.05.2024 10:04 Відповісти
Вони мали б переймати наш досвід, і почати будувати нові дороги до кордону, і в глиб країни, відвести війська від кордонів, і зняти елементи захисту прикордонних смуг, бо це все може провокувати ***** на агресію.....
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27.05.2024 07:42 Відповісти
Головне, щоб Федорова чи Тимошенка позаштатним радником проєкту не запросили.
Бо вони сильні у технологіях стелс: не буде ні грошей, ні дронів.
Перевірено та підтверджено програмою "1,000,000 дронів для фронту".
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27.05.2024 07:54 Відповісти
Если бы вы знали сколько сотен миллиардов "осваивается" в Европе без видимых результатов. Но главное отличие от бантустанов - все эти деньги остаются в европейской экономике, а не уходят автоматически на зарубежные счета.
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27.05.2024 08:17 Відповісти
От лохи, ЛОШАРИ, треба стіну доріг по завищіной у тричі цені будувати! СТІНУ ДОРІГ!
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27.05.2024 08:09 Відповісти
треба 140 млн безпілотників, щоб ви розуміли, тоді є шанс. ціна життя в раші коштує кусок гівна, чекайте навалу тупих вонючих окупантів котрим на життя срать, їм сдохнуть за путлєра важливіше, так шо коли 140 лн безпілотників закінчиться, вони будутьт лізти без ніг
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27.05.2024 08:42 Відповісти
1 миллион снарядов не в состоянии сделать а тут такое...
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27.05.2024 08:56 Відповісти
а що з того Україні?
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27.05.2024 10:11 Відповісти
Я даже знаю какая страна той же Норвегии поставляет дроны для горных спасателей способные выстраиваться и передавать сигнал и картинку с противоположного склона вне доступности радиосигнала! Сюрприз ватным выродкам от "развалили все латвийские предприятия и ничего не производят"! 😎👍
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27.05.2024 11:07 Відповісти
 
 