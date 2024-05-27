Країни НАТО збудують "стіну безпілотників" на кордоні з Росією, - The Telegraph

Норвегія, Польща, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія домовилися збудувати "стіну безпілотників" уздовж своїх кордонів, щоб захистити себе від загроз Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі", - сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Вона наголосила, що це "дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн".

Щоб створити таку "стіну безпілотників", країни використовуватимуть БПЛА для моніторингу прикордонної території, а також системи боротьби з дронами, щоб зупинити використання безпілотників із ворожих країн для контрабанди та провокацій.

Литовська міністерка не змогла сказати, коли саме ця ідея буде реалізована, але зазначила, що "стіна безпілотників" може бути створена за кошти ЄС.

Нагадаємо, на початку травня військово-повітряні сили Польщі, країн Балтії та Сполучених Штатів розпочали спільні багатонаціональній навчання "Astral Knight-24 ("Зоряний лицар-24").

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