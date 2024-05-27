Країни НАТО збудують "стіну безпілотників" на кордоні з Росією, - The Telegraph
Норвегія, Польща, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія домовилися збудувати "стіну безпілотників" уздовж своїх кордонів, щоб захистити себе від загроз Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
"Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі", - сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.
Вона наголосила, що це "дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн".
Щоб створити таку "стіну безпілотників", країни використовуватимуть БПЛА для моніторингу прикордонної території, а також системи боротьби з дронами, щоб зупинити використання безпілотників із ворожих країн для контрабанди та провокацій.
Литовська міністерка не змогла сказати, коли саме ця ідея буде реалізована, але зазначила, що "стіна безпілотників" може бути створена за кошти ЄС.
Нагадаємо, на початку травня військово-повітряні сили Польщі, країн Балтії та Сполучених Штатів розпочали спільні багатонаціональній навчання "Astral Knight-24 ("Зоряний лицар-24").
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Якісний ФПВ дрон можна придбати за $400. Ці дрони є менш потужними, але вони дешевші, часто більш точні і безпечніші, ніж їх класичні аналоги. Вони відіграють важливу роль у військових операціях та можуть змінити світ безпілотних систем назавжди.
Українські виробники продовжують розвивати цю технологію, сприяючи перемозі та безпеці країни.
дієвим виявляється у кращому випадку кожен п'ятий дрон
И всё это - для того, чтобы нарушить поставку военных товаров из Европы в Украину, https://www.nytimes.com/2024/05/26/us/politics/russia-sabotage-campaign-ukraine.html пишет The New York Times со ссылкой на американских и европейских силовиков. Количество таких операций сильно выросло, и хотя они пока не смогли помешать военной помощи, россияне хотят «посеять страх» и заставить страны Европы тратиться на обеспечение безопасности этих цепочек поставок"
Значить - почнеться "полювання на відьом", арешти і насильницька депортаця "вяликароссов" з "гнилой Гейропы в радные *****"!
Ох і вереск стоятиме!!!
Бо вони сильні у технологіях стелс: не буде ні грошей, ні дронів.
Перевірено та підтверджено програмою "1,000,000 дронів для фронту".