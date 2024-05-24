Українські безпілотники, ймовірно, пошкодили російські винищувачі у ніч проти 19 травня, - "Схеми". СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Українські безпілотники в ніч проти 19 травня пошкодили щонайменше два російські винищувачі — Су-27 та Су-34 — на території аеродрому Кущевська у Краснодарському краї Росії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Схеми" з посиланням на супутникові знімки та аналіз авіаексперта Анатолія Храпчинського.



Російські літаки типу СУ стояли на території аеродрому Кущевська у Краснодарському краї Росії в ніч на 19 травня, коли Україна завдала по них удар безпілотниками. Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження.



На думку експерта, українські БПЛА змогли пошкодити щонайменше два російські винищувачі, Су-27 та Су-34.

"Ми бачимо що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому. Також міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював своє положення з 11 травня і стоїть поряд з ушкодженим Су-27", – зазначає Храпчинський.







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Авіаексперт додав, що аеродром Кущевська – це навчальна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища, де Росія готувала майбутніх льотчиків. Але зараз РФ використовує цей аеродром і для атак на українські позиції.



На супутникових знімках також видно, що після ударів українських БПЛА, більшу частину російських винищувачів прибрали з цього аеродрому.







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Нагадаємо, 19 травня Оперштаб Краснодарського краю повідомив про атаку щонайменше 10 безпілотників в Кущівському районі і про пожежу, яка не торкнулася території населених пунктів.

В Міноборони РФ лише заявили, що в ту ніч над територією Краснодарського краї збили 57 БПЛА.