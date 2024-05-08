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Польща, країни Балтії та США розпочали спільні навчання військово-повітряних сил

Польща, США та країни Балтії розпочинають спільні навчання ВПС

Військово-повітряні сили Польщі, країн Балтії та Сполучених Штатів розпочали спільні багатонаціональній навчання "Astral Knight-24 ("Зоряний лицар-24").

Про це Оперативне командування ЗС Польщі повідомило в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Мета навчань - розширити інтеграцію системи протиповітряної та протиракетної оборони та побудувати архітектуру командування у повітряній сфері.

Під час навчань передбачено інтеграцію багатонаціональних сил і засобів за сценаріями реальних навчань і віртуальної візуалізації у режимі реального часу - FTX (Field Training Exercise) та LVC (Live Virtual Constructive).

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Ключову роль під час навчань відіграватимуть офіцери 183-ї групи авіаційних операцій (AOG) та Центру повітряних операцій - командування авіаційного компонента (COP-DKP). Вони систематично здійснюють заходи щодо інтеграції взаємодоповнювальних елементів, посилення оперативних можливостей та зміцнення міжособистісних зв’язків персоналу.

Автор: 

Польща (8486) Балтія (343) США (22568) військові навчання (2775)


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08.05.2024 08:42 Відповісти
Це шо, по аварийным шлюзом медед с пыней из бункера всплыли на их детище (кооператив "Озеро")
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08.05.2024 09:37 Відповісти
навіщо? щоб потім сором'язливо відводити очі, коли ракети літають над їхньою територією?
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08.05.2024 09:21 Відповісти
Навчайтесь, скоро екзамен у вас буде, атестат видавати будуть, якщо Україна не встоє.
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08.05.2024 09:26 Відповісти
Шо вы несешь? Не тока трындеть, но даже мысленно не дерзнуть. АТУ ТАКИХ.
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08.05.2024 09:34 Відповісти
Мені сподобалось, що сказав Юрій Швець : Фіни відпрацювили старт і посадку з своїх автострад літаків F 35. Від Фінляндії до Пітера треба 3 хвилини, щоб нанести удар ядерними бомбами.
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08.05.2024 09:27 Відповісти
А разве кацапы увидят Ф-35, если он сутками будет висеть над кремлем?
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08.05.2024 09:33 Відповісти
У винищувачів нема такої опції висіти. Звізданув по всраному кацапу і додому, на свою базу.
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08.05.2024 11:00 Відповісти
 
 