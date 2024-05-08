Польща, країни Балтії та США розпочали спільні навчання військово-повітряних сил

Військово-повітряні сили Польщі, країн Балтії та Сполучених Штатів розпочали спільні багатонаціональній навчання "Astral Knight-24 ("Зоряний лицар-24").

Про це Оперативне командування ЗС Польщі повідомило в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Мета навчань - розширити інтеграцію системи протиповітряної та протиракетної оборони та побудувати архітектуру командування у повітряній сфері.

Під час навчань передбачено інтеграцію багатонаціональних сил і засобів за сценаріями реальних навчань і віртуальної візуалізації у режимі реального часу - FTX (Field Training Exercise) та LVC (Live Virtual Constructive).

Також читайте: Путін доручив провести військові навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї, - Міноборони РФ

Ключову роль під час навчань відіграватимуть офіцери 183-ї групи авіаційних операцій (AOG) та Центру повітряних операцій - командування авіаційного компонента (COP-DKP). Вони систематично здійснюють заходи щодо інтеграції взаємодоповнювальних елементів, посилення оперативних можливостей та зміцнення міжособистісних зв’язків персоналу.