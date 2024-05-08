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Польша, страны Балтии и США начали совместные учения военно-воздушных сил

Польща, США та країни Балтії розпочинають спільні навчання ВПС

Военно-воздушные силы Польши, стран Балтии и Соединенных Штатов начали совместные многонациональные учения "Astral Knight-24 ("Звездный рыцарь-24").

Об этом Оперативное командование ВС Польши сообщило в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Цель учений - расширить интеграцию системы противовоздушной и противоракетной обороны и построить архитектуру командования в воздушной сфере.

Во время учений предусмотрена интеграция многонациональных сил и средств по сценариям реальных учений и виртуальной визуализации в режиме реального времени - FTX (Field Training Exercise) и LVC (Live Virtual Constructive).

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Ключевую роль во время учений будут играть офицеры 183-й группы авиационных операций (AOG) и Центра воздушных операций - командования авиационного компонента (COP-DKP). Они систематически осуществляют мероприятия по интеграции взаимодополняющих элементов, усилению оперативных возможностей и укреплению межличностных связей персонала.

Автор: 

Польша (8404) Балтия (352) США (26454) военные учения (3457)


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08.05.2024 08:42 Ответить
Це шо, по аварийным шлюзом медед с пыней из бункера всплыли на их детище (кооператив "Озеро")
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08.05.2024 09:37 Ответить
навіщо? щоб потім сором'язливо відводити очі, коли ракети літають над їхньою територією?
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08.05.2024 09:21 Ответить
Навчайтесь, скоро екзамен у вас буде, атестат видавати будуть, якщо Україна не встоє.
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08.05.2024 09:26 Ответить
Шо вы несешь? Не тока трындеть, но даже мысленно не дерзнуть. АТУ ТАКИХ.
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08.05.2024 09:34 Ответить
Мені сподобалось, що сказав Юрій Швець : Фіни відпрацювили старт і посадку з своїх автострад літаків F 35. Від Фінляндії до Пітера треба 3 хвилини, щоб нанести удар ядерними бомбами.
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08.05.2024 09:27 Ответить
А разве кацапы увидят Ф-35, если он сутками будет висеть над кремлем?
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08.05.2024 09:33 Ответить
У винищувачів нема такої опції висіти. Звізданув по всраному кацапу і додому, на свою базу.
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08.05.2024 11:00 Ответить
 
 