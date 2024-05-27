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Страны НАТО построят "стену беспилотников" на границе с Россией, - The Telegraph

Стіна дронів

Норвегия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония договорились построить "стену беспилотников" вдоль своих границ, чтобы защитить себя от угроз России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Это совершенно новая вещь. Граница беспилотников от Норвегии до Польши", - сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Она подчеркнула, что это "позволит защититься от провокаций со стороны недружественных стран".

Чтобы создать такую "стену беспилотников", страны будут использовать БПЛА для мониторинга приграничной территории, а также системы борьбы с дронами, чтобы остановить использование беспилотников из вражеских стран для контрабанды и провокаций.

Литовский министр не смогла сказать, когда именно эта идея будет реализована, но отметила, что "стена беспилотников" может быть создана за средства ЕС.

Напомним, в начале мая военно-воздушные силы Польши, стран Балтии и Соединенных Штатов начали совместные многонациональные учения "Astral Knight-24 ("Звездный рыцарь-24").

Читайте также: Украинские беспилотники, вероятно, повредили российские истребители в ночь на 19 мая, - "Схемы" СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Автор: 

Норвегия (697) Польша (8407) Балтия (354) Финляндия (961) дроны (3896)


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Топ комментарии
+9
а ми будемо з якої сторони цієї стіни?
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27.05.2024 06:58
+7
спитай у ЗЄльоних
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27.05.2024 07:26
+5
великий мінус дронів - їх придушення через РЕБ.
дієвим виявляється у кращому випадку кожен п'ятий дрон
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27.05.2024 07:28
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а ми будемо з якої сторони цієї стіни?
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27.05.2024 06:58 Ответить
спитай у ЗЄльоних
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27.05.2024 07:26 Ответить
Україні дешевше і вигідніше виробляти дешеві дрони ніж снаряди.
Якісний ФПВ дрон можна придбати за $400. Ці дрони є менш потужними, але вони дешевші, часто більш точні і безпечніші, ніж їх класичні аналоги. Вони відіграють важливу роль у військових операціях та можуть змінити світ безпілотних систем назавжди.
Українські виробники продовжують розвивати цю технологію, сприяючи перемозі та безпеці країни.
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27.05.2024 07:03 Ответить
великий мінус дронів - їх придушення через РЕБ.
дієвим виявляється у кращому випадку кожен п'ятий дрон
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27.05.2024 07:28 Ответить
Зараз в Україні працюють РЕБ західних партнерів та українські розробки. Тому є і знання і розробки, як протидіяти придушенню дронів через РЕБ.
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27.05.2024 07:42 Ответить
Безпілотники дуже нішева фігня, і в конфлікті проти дорослих дядьків будуть марні. Тому що дорослі дядьки грають від авіації, винищуючи ПВО протирадарними ракетами, а потім трахають все живе з великої висоти. А шахеди гарні лише для терористичних атак на нерухомі об'єкти. І те, як сказати хороші, їх більше збивають з браунінгів і ПКМ ніж ППО, тому що вони йдуть на висоті метрів 20-25, і радаром ти їх не захопиш нормально. Коротше типово арабська тема, розрахована на задрочування супротивника при тривалому конфлікті...
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27.05.2024 08:25 Ответить
стіна яйценюха 2.0 ?
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27.05.2024 07:10 Ответить
Візьміть Яценюка підрядником😁🤦🤦
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27.05.2024 07:18 Ответить
"Спецслужбы России спокойно поджигают склады в Британии, заводы в Польше и даже дома в Латвии

И всё это - для того, чтобы нарушить поставку военных товаров из Европы в Украину, https://www.nytimes.com/2024/05/26/us/politics/russia-sabotage-campaign-ukraine.html пишет The New York Times со ссылкой на американских и европейских силовиков. Количество таких операций сильно выросло, и хотя они пока не смогли помешать военной помощи, россияне хотят «посеять страх» и заставить страны Европы тратиться на обеспечение безопасности этих цепочек поставок"

Значить - почнеться "полювання на відьом", арешти і насильницька депортаця "вяликароссов" з "гнилой Гейропы в радные *****"!
Ох і вереск стоятиме!!!
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27.05.2024 07:35 Ответить
Курка ти тупа а подує вітер (а пориви вітру на півночі Європи не рідкість) і що з тої "стіни" залишиться .
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27.05.2024 07:40 Ответить
та і що з неї взагалі?
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27.05.2024 10:04 Ответить
Вони мали б переймати наш досвід, і почати будувати нові дороги до кордону, і в глиб країни, відвести війська від кордонів, і зняти елементи захисту прикордонних смуг, бо це все може провокувати ***** на агресію.....
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27.05.2024 07:42 Ответить
Головне, щоб Федорова чи Тимошенка позаштатним радником проєкту не запросили.
Бо вони сильні у технологіях стелс: не буде ні грошей, ні дронів.
Перевірено та підтверджено програмою "1,000,000 дронів для фронту".
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27.05.2024 07:54 Ответить
Если бы вы знали сколько сотен миллиардов "осваивается" в Европе без видимых результатов. Но главное отличие от бантустанов - все эти деньги остаются в европейской экономике, а не уходят автоматически на зарубежные счета.
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27.05.2024 08:17 Ответить
От лохи, ЛОШАРИ, треба стіну доріг по завищіной у тричі цені будувати! СТІНУ ДОРІГ!
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27.05.2024 08:09 Ответить
треба 140 млн безпілотників, щоб ви розуміли, тоді є шанс. ціна життя в раші коштує кусок гівна, чекайте навалу тупих вонючих окупантів котрим на життя срать, їм сдохнуть за путлєра важливіше, так шо коли 140 лн безпілотників закінчиться, вони будутьт лізти без ніг
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27.05.2024 08:42 Ответить
1 миллион снарядов не в состоянии сделать а тут такое...
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27.05.2024 08:56 Ответить
а що з того Україні?
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27.05.2024 10:11 Ответить
Я даже знаю какая страна той же Норвегии поставляет дроны для горных спасателей способные выстраиваться и передавать сигнал и картинку с противоположного склона вне доступности радиосигнала! Сюрприз ватным выродкам от "развалили все латвийские предприятия и ничего не производят"! 😎👍
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27.05.2024 11:07 Ответить
 
 