Страны НАТО построят "стену беспилотников" на границе с Россией, - The Telegraph
Норвегия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония договорились построить "стену беспилотников" вдоль своих границ, чтобы защитить себя от угроз России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
"Это совершенно новая вещь. Граница беспилотников от Норвегии до Польши", - сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Она подчеркнула, что это "позволит защититься от провокаций со стороны недружественных стран".
Чтобы создать такую "стену беспилотников", страны будут использовать БПЛА для мониторинга приграничной территории, а также системы борьбы с дронами, чтобы остановить использование беспилотников из вражеских стран для контрабанды и провокаций.
Литовский министр не смогла сказать, когда именно эта идея будет реализована, но отметила, что "стена беспилотников" может быть создана за средства ЕС.
Напомним, в начале мая военно-воздушные силы Польши, стран Балтии и Соединенных Штатов начали совместные многонациональные учения "Astral Knight-24 ("Звездный рыцарь-24").
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Якісний ФПВ дрон можна придбати за $400. Ці дрони є менш потужними, але вони дешевші, часто більш точні і безпечніші, ніж їх класичні аналоги. Вони відіграють важливу роль у військових операціях та можуть змінити світ безпілотних систем назавжди.
Українські виробники продовжують розвивати цю технологію, сприяючи перемозі та безпеці країни.
дієвим виявляється у кращому випадку кожен п'ятий дрон
И всё это - для того, чтобы нарушить поставку военных товаров из Европы в Украину, https://www.nytimes.com/2024/05/26/us/politics/russia-sabotage-campaign-ukraine.html пишет The New York Times со ссылкой на американских и европейских силовиков. Количество таких операций сильно выросло, и хотя они пока не смогли помешать военной помощи, россияне хотят «посеять страх» и заставить страны Европы тратиться на обеспечение безопасности этих цепочек поставок"
Значить - почнеться "полювання на відьом", арешти і насильницька депортаця "вяликароссов" з "гнилой Гейропы в радные *****"!
Ох і вереск стоятиме!!!
Бо вони сильні у технологіях стелс: не буде ні грошей, ні дронів.
Перевірено та підтверджено програмою "1,000,000 дронів для фронту".