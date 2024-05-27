Страны НАТО построят "стену беспилотников" на границе с Россией, - The Telegraph

Норвегия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония договорились построить "стену беспилотников" вдоль своих границ, чтобы защитить себя от угроз России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Это совершенно новая вещь. Граница беспилотников от Норвегии до Польши", - сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Она подчеркнула, что это "позволит защититься от провокаций со стороны недружественных стран".

Чтобы создать такую "стену беспилотников", страны будут использовать БПЛА для мониторинга приграничной территории, а также системы борьбы с дронами, чтобы остановить использование беспилотников из вражеских стран для контрабанды и провокаций.

Литовский министр не смогла сказать, когда именно эта идея будет реализована, но отметила, что "стена беспилотников" может быть создана за средства ЕС.

Напомним, в начале мая военно-воздушные силы Польши, стран Балтии и Соединенных Штатов начали совместные многонациональные учения "Astral Knight-24 ("Звездный рыцарь-24").

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