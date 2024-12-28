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Новини Війна
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Впродовж дня окупанти здійснили 66 обстрілів Сумщини, поранено людину, пошкоджені будинки та ліцей

Ворожі обстріли Сумщини

Впродовж дня п'ятниці, 27 грудня, російські загарбники здійснили 66 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 120 вибухів на території шести громад.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожими обстрілами опинилися:

  • Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА, мінометні обстріли, атаки FPV-дронами, пуски КАБів. Внаслідок удару дістала поранення цивільна особа, пошкоджено 8 житлових будинків та ліцей;
  • Великописарівська громада: зафіксовано обстріл НАР, атака FPV-дронів, скидання ВОГ з БПЛА. Внаслідок атаки сталося загоряння приватного будинку;
  • Миропільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади;
  • Новослобідська громада: завдано атаку FPV-дрона;
  • Путивльська громада: ворог бив з FPV-дроном;
  • Хотінська громада: здійснено атаки FPV-дронами, мінометний обстріл.

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обстріл (28486) Сумська область (3678) війна в Україні (3899)


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