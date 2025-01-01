Атака "шахедів" на Київ: уламки впали у двох районах. Двоє загиблих. Кількість постраждалих зросла до 7 людей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 1 січня у столиці працювала протиповітряна оборона. Росіяни атакували Київ безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМВА.

Внаслідок атаки російських дронів у Печерському районі зафіксована часткова руйнація з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку з послідуючим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах; пожежу локалізовано на площі 70 кв. м;

"Проводиться евакуація мешканців; - врятовано одну жінку, інформація щодо постраждалих з’ясовується", - йдеться в повідомленні.

Крім того, виникла пожежа на покрівлі нежитлової будівлі на площі 80 кв. м.

На території школи повибивало вікна та двері, інформація щодо завданої шкоди та потерпілих встановлюється.

У Святошинському районі уламки впали на нежитлову територію. Пошкоджені автомобілі, гаражі. Виникла локальна пожежа. Частково пошкоджено трамвайну колію. Інформація щодо завданої шкоди та потерпілих встановлюється.

Також у Святошинському районі за 100 метрів від трамвайного депо пошкоджені трамвайні колії.

Рятувальники завершують роботи та одразу до відновлення колій приступлять дорожники. Також пошкоджене скло в трьох трамваях.

Жертви російської атаки

За Інформацією міського голови Віталія Кличка, на Печерську троє постраждалих. Двох із них госпіталізували.

Згодом Кличко повідомив про 4 постраждалих.

"Двох із них госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці. Більшість із постраждалих - з Печерського району", - йдеться в повідомленні.

Станом на 9:30 відомо про 6 постраждалих.

"Шестеро людей постраждали в результаті ворожої атаки на столицю. Наразі двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці. В тому числі вагітній жінці", - повідомив Кличко.

О 11:13 у Київській МВА повідомили про загиблу.

"У житловому будинку, в Печерському р-ні, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку", - йдеться в повідомленні

За даними Київської обласної прокуратури, кількість постраждалих зросла до 7 людей, серед яких дві вагітні жінки.

Пошуково-рятувальна операція триває.

О 12:25 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про двох загиблих.

"На жаль, вже маємо двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.

Рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах триває", - йдеться в повідомленні.

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