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безпілотник (3677) Київ (19122) Повітряні атаки на Київ (690)

Атака "шахедів" на Київ: уламки впали у двох районах. Двоє загиблих. Кількість постраждалих зросла до 7 людей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 1 січня у столиці працювала протиповітряна оборона. Росіяни атакували Київ безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМВА.

Внаслідок атаки російських дронів у Печерському районі  зафіксована часткова руйнація з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку з послідуючим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах; пожежу локалізовано на площі 70 кв. м;

"Проводиться евакуація мешканців; - врятовано одну жінку, інформація щодо постраждалих з’ясовується", - йдеться в повідомленні.

Крім того, виникла пожежа на покрівлі нежитлової будівлі на площі 80 кв. м.

На території школи повибивало вікна та двері, інформація щодо завданої шкоди та потерпілих встановлюється.

У Святошинському районі уламки впали на нежитлову територію. Пошкоджені автомобілі, гаражі. Виникла локальна пожежа. Частково пошкоджено трамвайну колію. Інформація щодо завданої шкоди та потерпілих встановлюється.

Також у Святошинському районі за 100 метрів від трамвайного депо пошкоджені трамвайні колії.

Рятувальники завершують роботи та одразу до відновлення колій приступлять дорожники. Також пошкоджене скло в трьох трамваях.

Жертви російської атаки

За Інформацією міського голови Віталія Кличка, на Печерську троє постраждалих. Двох із них госпіталізували. 

Згодом Кличко повідомив про 4 постраждалих.

"Двох із них госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці. Більшість із постраждалих - з Печерського району", - йдеться в повідомленні.

Станом на 9:30 відомо про 6 постраждалих.

"Шестеро людей постраждали в результаті ворожої атаки на столицю. Наразі двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці. В тому числі вагітній жінці", - повідомив Кличко.

О 11:13 у Київській МВА повідомили про загиблу.

"У житловому будинку, в Печерському р-ні, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку", - йдеться в повідомленні

За даними Київської обласної прокуратури, кількість постраждалих зросла до 7 людей, серед яких дві вагітні жінки.

Пошуково-рятувальна операція триває.

О  12:25 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про двох загиблих.

"На жаль, вже маємо двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.

Рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах триває", - йдеться в повідомленні.

Скрін

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Києву: уламки впали у Дарницькому районі, пошкоджено приватні будинки та автомобілі (оновлено)

Атака на Київ 1 січня
Атака на Київ 1 січня
Атака на Київ 1 січня
Атака на Київ 1 січня
Атака на Київ 1 січня
Атака на Київ 1 січня
Атака на Київ 1 січня
Атака на Київ 1 січня
Наслідки атаки Святошинський район Києва
Наслідки атаки Святошинський район Києва
Наслідки атаки Святошинський район Києва
Наслідки атаки Святошинський район Києва
Наслідки атаки Святошинський район Києва

Автор: 
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Топ коментарі
+27
Гордон не повернув досі кошти ошуканим від продажу пірамідок та не покаявся, тому вірити гордону це дурний смак
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01.01.2025 09:10
+20
Бог дає дя світу Новорічне св'ято , а рашистський кровожадний слуга антихриста сіє смерть і розруху.Нехай його ,рашистське зло, повернеться до нього . як до свого рідного дому,й нехай примножиться в стократ..
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01.01.2025 09:17
+13
Як би Гордон дивився в очі цим постраждалим?
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01.01.2025 08:53
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Як би Гордон дивився в очі цим постраждалим?
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01.01.2025 08:53 Відповісти
Гордон не повернув досі кошти ошуканим від продажу пірамідок та не покаявся, тому вірити гордону це дурний смак
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01.01.2025 09:10 Відповісти
Гордон винен в тому шо кацапсячі виродки витворяють?
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01.01.2025 09:56 Відповісти
Він і йому подібні совкодрочери й винні.
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01.01.2025 12:02 Відповісти
Я його не захищаю, просто цікаво, а в чому є його совкодрочерство? Просто цікаво.
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01.01.2025 12:12 Відповісти
Це не він фотографувався разом з шуфричем, рекламуючи форму вбивць з НКВД?
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01.01.2025 12:30 Відповісти
Ні. В цьому він звісно не винен! Та він пророкував на повному серйозі, що війна закінчиться 30 грудня 2024! Ніби-то в нього є якийсь абсолютний інсайд і це точно станеться... Для чого це робилося?
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01.01.2025 12:53 Відповісти
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01.01.2025 13:11 Відповісти
Ну пророкував не тільки він. Ще про це говорили американські генерали. Те, що кацапи активно та таємно вели переговори з командою Трампа це вже не є секретом. Та і нещодавно делегація кацапська полетіла літаком для перших осіб до Вашингтону для перемовин, так сказати звірити годинники, це теж вже не секрет. А от те що у кацапні викотили ненажерливі умови та не згодились на те, щоб в Україну зайшли миротворці з країн НАТО це і стало зривом домовленостей. Тому прогноз і справдився.
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01.01.2025 14:25 Відповісти
От просто не треба було зарікатись, що шось неодмінно станеться, якщо воно не залежить від тебе, і роздавати виснаженим людям ефімерну надію! Це ж балабоььство і підрив власного авторитету... Ну як тепер до нього ставитись? Я думав він вже перехворів пірамідками...
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01.01.2025 15:38 Відповісти
ставитися до нього тепер як і раніше, як до повного фуфла. Дивно що вас це дивує
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01.01.2025 18:21 Відповісти
Хєр у нього хіба що є... та й той обрізаний 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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01.01.2025 20:48 Відповісти
гонрдон з своїм крокодилом жінкою дАААвно,ще з часів кравчука і кучми працюють в масмедіа,притому досить неоднозначно й провокативно.Не варто недооцінювати наслідки його публічної діяльності .
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01.01.2025 12:59 Відповісти
А ніяк, гордон чмо💩🐐🐷👉🖕🇷🇺🚢 Згадайте звідки воно взялось, ********** журналюка... ***, особливо цікаво откєль дєнюжка на відкриття газєтьонкі та, ась обрєзанний фраєр 😝😝😝😝😜🧐
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01.01.2025 20:46 Відповісти
Бог дає дя світу Новорічне св'ято , а рашистський кровожадний слуга антихриста сіє смерть і розруху.Нехай його ,рашистське зло, повернеться до нього . як до свого рідного дому,й нехай примножиться в стократ..
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01.01.2025 09:17 Відповісти
Эти шахиды наводил Куприков Артур Викторович ГРУ ГШ РФ.
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01.01.2025 09:45 Відповісти
Беда в том, что это какие-то новые дроны, звук совсем другой!
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01.01.2025 11:14 Відповісти
Це правда ,пролетів над моїм будинком, збивали ракетою ,швидкість більша і звук інший.
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01.01.2025 17:16 Відповісти
странно, два последних - я на громкий звук высунулся в окно - ни дронов, ни ракет не видел - только два подрыва с огненными шарами...
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02.01.2025 11:13 Відповісти
на земле!
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02.01.2025 11:15 Відповісти
Ось цей будинок ДУЖЕ близько від ОП знаходиться:

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01.01.2025 11:36 Відповісти
Покушеніє?
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01.01.2025 14:22 Відповісти
Іскушеніє
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01.01.2025 15:53 Відповісти
кацапи - невиліковні, кінчені тварі.. і вони цим, дебіли, й досі пишаються..
кацапы - неизлечимые, конченые недоживотные.. и они этим, ******** лишнехромосомные, до сих пор гордятся, пока не поступит новая команда из зомбоящика..
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01.01.2025 11:46 Відповісти
Над троєщиною пролетіли вільно.
Ппо взагалі не працювала.
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01.01.2025 12:00 Відповісти
Над містом проблемно збивати-великий шанс що пошкоджений кацапольот влетить в житловий будинок.А так, по наведенню може в цех якийсь чи підстанцію.Ставити на терези людські життя і інфраструктуру можна,але вибір робити важко...
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01.01.2025 13:09 Відповісти
Раніше вони збиралися між бровами і троєщиною.
Сьогодні вільно гуділи над масивом.
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01.01.2025 13:14 Відповісти
Блін, якась членкиня наповнює словники Т9!
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01.01.2025 13:15 Відповісти
а ты их в небе видел? Я сколько не таращился на звук - не увидел нифига. Покрасили их ка-то особо?
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02.01.2025 11:35 Відповісти
Народ збирає кошти на легкомоторні літаки, якими можна дрони збивати, а гундрса почвара роздала 6 млрд. Бо йому пох війна, скільки людей загине, скільки ще раша зробить руйнувань. Він думає про вибори.
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01.01.2025 12:07 Відповісти
У саме серце Київа наводять свої кацапольоти кацапські істоти.
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01.01.2025 14:01 Відповісти
Сирський загнав особовий склад МВГ в окопи, на передову, тому що " в тилу вони не потрібні". Отож, бачимо, як вони "не потрібні"!
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01.01.2025 20:53 Відповісти
 
 