Атака "шахедів" на Київ: уламки впали у двох районах. Двоє загиблих. Кількість постраждалих зросла до 7 людей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 1 січня у столиці працювала протиповітряна оборона. Росіяни атакували Київ безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМВА.
Внаслідок атаки російських дронів у Печерському районі зафіксована часткова руйнація з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку з послідуючим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах; пожежу локалізовано на площі 70 кв. м;
"Проводиться евакуація мешканців; - врятовано одну жінку, інформація щодо постраждалих з’ясовується", - йдеться в повідомленні.
Крім того, виникла пожежа на покрівлі нежитлової будівлі на площі 80 кв. м.
На території школи повибивало вікна та двері, інформація щодо завданої шкоди та потерпілих встановлюється.
У Святошинському районі уламки впали на нежитлову територію. Пошкоджені автомобілі, гаражі. Виникла локальна пожежа. Частково пошкоджено трамвайну колію. Інформація щодо завданої шкоди та потерпілих встановлюється.
Також у Святошинському районі за 100 метрів від трамвайного депо пошкоджені трамвайні колії.
Рятувальники завершують роботи та одразу до відновлення колій приступлять дорожники. Також пошкоджене скло в трьох трамваях.
Жертви російської атаки
За Інформацією міського голови Віталія Кличка, на Печерську троє постраждалих. Двох із них госпіталізували.
Згодом Кличко повідомив про 4 постраждалих.
"Двох із них госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці. Більшість із постраждалих - з Печерського району", - йдеться в повідомленні.
Станом на 9:30 відомо про 6 постраждалих.
"Шестеро людей постраждали в результаті ворожої атаки на столицю. Наразі двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці. В тому числі вагітній жінці", - повідомив Кличко.
О 11:13 у Київській МВА повідомили про загиблу.
"У житловому будинку, в Печерському р-ні, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку", - йдеться в повідомленні
За даними Київської обласної прокуратури, кількість постраждалих зросла до 7 людей, серед яких дві вагітні жінки.
Пошуково-рятувальна операція триває.
О 12:25 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про двох загиблих.
"На жаль, вже маємо двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.
Рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах триває", - йдеться в повідомленні.
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нрдон з своїм крокодиломжінкою дАААвно,ще з часів кравчука і кучми працюють в масмедіа,притому досить неоднозначно й провокативно.Не варто недооцінювати наслідки його публічної діяльності .
кацапы - неизлечимые, конченые недоживотные.. и они этим, ******** лишнехромосомные, до сих пор гордятся, пока не поступит новая команда из зомбоящика..
Ппо взагалі не працювала.
Сьогодні вільно гуділи над масивом.