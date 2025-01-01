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Донецька область (7581) бойові дії (3228) Покровськ (409) Покровський район (168) війна в Україні (1205)

Бої за Покровськ не припиняються, окупанти намагаються оточити місто, - офіцер ЗСУ Цехоцький

Бої за Покровськ тривали в новорічну ніч

Бої за Покровськ не припинялися й у новорічну ніч. Найгарячішими ж точками сьогодні залишаються Покровськ і прилеглі території.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Бої безперервно тривають, і вони не припинялися навіть у новорічну ніч. Бойові дії йдуть на всіх ділянках фронту, але найгарячішими точками сьогодні залишаються Покровськ і прилеглі території. Ми тримаємо ситуацію під контролем і будемо знищувати ворога стільки, скільки потрібно. У новорічну ніч також було ліквідовано чимало окупантів саме на Покровському напрямку", - наголосив Цехоцький.

За словами офіцера ЗСУ, усвідомлюючи зростання втрат, противник намагається взяти місто Покровськ в кільце, вийти на трасу Павлоград - Покровськ і змусити гарнізон ЗСУ залишити позиції.

"Наше завдання - цього не допустити. Траса з Покровська у напрямку Павлограда перебуває під нашим контролем, хоча окремі ворожі дрони все ж таки долітають", - додав Цехоцький.

Він зазначив, що українські воїни мають велику потребу в додаткових засобах, які "могли б паралізувати, нейтралізувати та не дозволити ворогу панувати в небі".

Нагадаємо, неподалік від Покровська штурмовики 425-го окремого штурмового батальйону підрозділу "Скала" виконали операцію, знищивши цілий взвод окупантів. Наші воїни однією групою ліквідували окупантів, які намагалися сховатись у будинках.

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01.01.2025 13:40 Відповісти
Дуже шкода Покровська, кацапи перетворюють його на купу сміття. А за ним вже Дніпропетровська область. Боневтік Потужний нічого не робить для знищення кацапської групіровки, що пре на Покровськ, він і його свора продовжують постачати в ЗСУ браковані міни, деморалізував військо, що вони цілими підрозділами йдуть в СЗЧ. Дорога "життя" вже під ворожими дронами, а воно все продовжує випускати потужні відоси, складається таке враження, що для нього "простояти ще день - схопити мільярд, а там вже прогріти мотори техніки, на якій воно буде драпати".
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01.01.2025 14:00 Відповісти
Кацапи усе перетворюють на купу сміття, куди зможуть дотягнутися. Судячи з усього, Потужний Лідор вже має якісь мутки щодо Донбасу, схоже, він повністю відійде *****.
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01.01.2025 14:27 Відповісти
противник намагається взяти місто Покровськ в кільце, Джерело: https://censor.net/ua/n3528005

Да що ви кажете? Це щось новеньке...
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01.01.2025 14:13 Відповісти
 
 