Бої за Покровськ не припиняються, окупанти намагаються оточити місто, - офіцер ЗСУ Цехоцький

Бої за Покровськ не припинялися й у новорічну ніч. Найгарячішими ж точками сьогодні залишаються Покровськ і прилеглі території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Бої безперервно тривають, і вони не припинялися навіть у новорічну ніч. Бойові дії йдуть на всіх ділянках фронту, але найгарячішими точками сьогодні залишаються Покровськ і прилеглі території. Ми тримаємо ситуацію під контролем і будемо знищувати ворога стільки, скільки потрібно. У новорічну ніч також було ліквідовано чимало окупантів саме на Покровському напрямку", - наголосив Цехоцький.

За словами офіцера ЗСУ, усвідомлюючи зростання втрат, противник намагається взяти місто Покровськ в кільце, вийти на трасу Павлоград - Покровськ і змусити гарнізон ЗСУ залишити позиції.

"Наше завдання - цього не допустити. Траса з Покровська у напрямку Павлограда перебуває під нашим контролем, хоча окремі ворожі дрони все ж таки долітають", - додав Цехоцький.

Він зазначив, що українські воїни мають велику потребу в додаткових засобах, які "могли б паралізувати, нейтралізувати та не дозволити ворогу панувати в небі".

Нагадаємо, неподалік від Покровська штурмовики 425-го окремого штурмового батальйону підрозділу "Скала" виконали операцію, знищивши цілий взвод окупантів. Наші воїни однією групою ліквідували окупантів, які намагалися сховатись у будинках.

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